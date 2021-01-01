Двойники: сначала автомобили, теперь бриллианты

Автор: Джон Джеффей (John Jeffay)

(idexonline.com) - Каждый автомобиль в мире имеет уникальный 17-значный идентификационный номер автомобиля (vehicle identification number, VIN). Он нанесен в нижнем левом углу приборной панели, на двери со стороны водителя и выгравирован на блоке двигателя. Цифры и буквы указывают страну, марку, модель, год выпуска, тип двигателя, серийный номер и многое другое. Это ваша гарантия того, что автомобиль, который вы покупаете, является таким автомобилем, который вы действительно покупаете. Как и номер, нанесенный лазером на рундисте бриллианта и соответствующий его сертификату, является вашей гарантией того, что бриллиант, который вы покупаете, является таким бриллиантом, который вы действительно покупаете. Если бы только было так.

На этой неделе мы увидели еще одно сообщение о мошенничестве с бриллиантами, связанном с маркировкой. Камень весом 1,50 карата был представлен на сертификацию в HRD Antwerp. Вес в каратах, цвет, огранка и окончательная чистота (VS1) точно соответствовали прилагаемому сертификату GIA (Геммологического института Америки). Но все было не так, как казалось. Камень, предположительно типа IIa, подвергся тщательному исследованию, в ходе которого были обнаружены подробности, которые были бы пропущены при обычном осмотре с помощью лупы. Были несоответствия в характеристиках чистоты, которые выдавали несоответствия. Камень прошел обработку цвета с помощью метода HPHT (высокого давления и высоких температур) и представлял собой другой бриллиант с поддельной маркировкой.

В мире автомобилей и в мире бриллиантов всегда найдутся мошенники, ищущие лазейки в любой нормативно-правовой системе. Автомобильные мошенники подделывают VIN-номера разбитых или украденных автомобилей с тех пор, как система была введена в США в 1954 году. Они буквально срезают старые VIN-номера и устанавливают на автомобиль «клонированные VIN-номера», которые соответствуют VIN-номерам «чистого» автомобиля с подлинными документами. Им потребовалось время, чтобы усовершенствовать мошенничество. Они следят за тем, чтобы новые VIN-номера соответствовали марке, модели, двигателю и т. д. Так что беглая проверка (есть бесплатные онлайн-декодеры VIN) вполне может показать, что все в порядке. Но если цена слишком хороша, чтобы быть правдой, скорее всего, это «двойник» - это «точная копия». Близкой к тому, чтобы быть подлинным автомобилем, но на самом деле не подлинным.

Нетрудно увидеть параллели с миром бриллиантов. Для большинства из нас и то, и другое являются дорогостоящими, редкими покупками. И то, и другое требует экспертной оценки. И то, и другое приносят мошеннику богатую добычу. Бриллианты имеют микроскопическую метку, соответствующую той, что указана в сертификате. Автомобили соответствуют серийному номеру, указанному в документах о собственности. Слабым звеном обеих систем является то, что номер товаров с более низкой стоимостью может быть изменен на номер товаров с более высокой стоимостью.

В случае с бриллиантами может быть сложно обманным путем заменить маркировку, но выращенные в лаборатории бриллианты открывают новые возможности. Эти бриллианты широко доступны, и разрыв в ценах на них и на природные драгоценные камни становится все больше. Недобросовестные дилеры подбирают лабораторные бриллианты к природным камням, которые имеют такие же показатели «4C» (вес, цвет, чистота и огранка) и другие характеристики, а затем наносят на них номер сертификата природного драгоценного камня. Это точные копии в алмазном мире.

В мае этого года в GIA Antwerp для обновления информации был получен выращенный в лаборатории камень весом 3,075 карата, на котором была маркировка на рундисте, относящаяся к природному камню весом 3,078 карата. По заявлению лаборатории, он был «почти идентичным на первый взгляд». В следующем месяце лабораторию IGI в Бангкоке попросили сертифицировать природный бриллиант круглой огранки «бриллиант» весом 6,18 карата, цвета D, чистоты IF, качества огранки triple excellent. Выяснилось, что это был выращенный в лаборатории, ограненный и полированный бриллиант, с «тщательной точностью» подобранный для того, чтобы выглядеть как подлинный. Он имел цвет E, а не D, и чистоту VS1, а не FL. Копия, но не точная. И это был самый большой драгоценный камень, который, как известно, был обнаружен лабораторией. Есть еще очень много других примеров. И кто знает, сколько из них ускользнуло незамеченными?

Преступники всегда найдут способ обмануть систему. Система всегда будет изобретать более изощренный способ защиты. И преступники найдут способ справиться с ним. И так будет всегда, пока однажды плохие парни не решат, что нарушать закон слишком трудно, не принесут торжественный обет честности и не посвятят себя благотворительной деятельности. Если бы только было так.

Прекрасных вам выходных.