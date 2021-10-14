Хорошие новости для ритейлеров: Mastercard SpendingPulse ожидает, что в 2021 году розничные продажи в праздничный сезон в США вырастут на 7,4%*

(mastercard.com) - Как потребители, так и бренды готовятся, как ожидается, к самому прекрасному сезону праздничной розничной торговли за всю историю наблюдений. По данным службы Mastercard SpendingPulse™, которая измеряет общие розничные продажи по всем типам платежей, включая наличные и чеки, ожидается, что розничные продажи в США вырастут на 7,4% без учета автомобилей и бензина. Ожидается, что потребители будут тратить на покупки, сделанные онлайн, еще больше (+7,6%), чем в прошлом году, в то время как продажи в реальных магазинах также вырастут - на 6,6%** по сравнению с 2020 годом.

Поскольку первые праздничные покупки снова начнут совершать в октябре этого года, ожидается, что розничные продажи в течение «75 дней Рождественских праздников» (75 Days of Christmas) вырастут на 6,8% без учета автомобилей и бензина, а продажи с помощью электронной торговли вырастут на 7,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Несмотря на то, что этот сезон праздничных продаж будет по-прежнему выглядеть по-другому - из-за географических, экономических и семейных различий, - есть ряд общих тенденций, на которые следует обратить внимание:

• Поздравления в начале праздничного сезона: С учетом потенциальных проблем, связанных с цепочкой поставок и предложением рабочей силы, влияющих на этот сезон, ожидается, что ритейлеры будут проводить многоканальные рекламные акции на раннем этапе, особенно в секторах товаров для подарков - электроники, одежды и товаров, продающихся в универсальных магазинах. Такие технологии, как бесконтактные операции и онлайн-покупки с возможностью самовывоза, по-прежнему будут использоваться потребителями и розничными продавцами, которые стремятся к быстрой и бесперебойной работе. • Настало время тратить, не скупясь: Отчасти благодаря накопленным сбережениям и государственным стимулам, у потребителей появляются желание и возможность тратить. За последние шесть месяцев секторы розничной торговли предметами роскоши и ювелирными изделиями продемонстрировали один из самых высоких темпов роста по сравнению с предыдущим годом и за 2 года; ожидается, что это продлится и во время сезона праздничных продаж. • Покупатели возвращаются в магазины, хотя переход к электронной торговле уже произошел: Ничто так не говорит о праздничном настроении, как оживленные торговые центры и шумные главные торговые улицы. Хотя мы ожидаем, что возврат к просмотру и покупкам в реальных магазинах продолжится, розничные продажи с помощью электронной торговли никуда не денутся. Ожидается, что в течение продолжительного праздничного сезона продажи с помощью электронной торговли вырастут на 7,5% в годовом выражении и на 59,3% за последние 2 года, что является рекордным уровнем для канала.

«Этот сезон праздничных продаж будет характеризоваться ранними покупками, более высокими ценами и использованием цифровых технологий. За последние два года розничные торговцы многое узнали о том, чего хотят и в чем нуждаются покупатели, и это привело нас в захватывающий новый период устойчивости розничной торговли, - сказал Стив Садове (Steve Sadove), старший советник Mastercard и бывший генеральный директор и председатель правления Saks Incorporated. - Ритейлеры готовятся к этому моменту и найдут новаторские способы реализовать то, что наверняка станет самым крупным сезоном праздничных покупок».

Mastercard SpendingPulse: Данные за август - поддержание темпов роста розничной торговли

Праздничный сезон станет подходящим завершением года, отмеченного высокими показателями розничной торговли. Например, в августе розничные продажи в США без учета автомобилей и бензина выросли на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 7,7% по сравнению с августом 2019 года. Онлайн-продажи в августе выросли на 8,1% и 82% соответственно по сравнению с теми же периодами. Этот импульс был особенно очевиден в ключевых категориях подарков, которые продемонстрировали значительный рост по сравнению с прошлым годом, в том числе: одежда (+75,2%), электроника (+12,4%) и товары из универсальных магазинов (+28,7%). Посмотреть полные августовские данные, полученные SpendingPulse, можно здесь.





* без учета продажи автомобилей и бензина

** 6,6% без учета автомобилей и бензина. Если посмотреть на розничные продажи в реальных магазинах без учета автомобилей, ожидается, что они вырастут на 8,9%.