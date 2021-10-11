Предпринимательский дух Индии

Колин Шах (Colin Shah), председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), обсуждает с Мартином Рапапортом (Martin Rapaport) алмазные и ювелирные рынки страны.

Автор: Мартин Рапапорт (Martin Rapaport)

(diamonds.net) - Как Covid-19 повлиял на алмазную торговлю в Индии?

Когда разразилась пандемия, в стране был введен режим самоизоляции. В то время все считали, что проблема будет решена самое большее через две недели. Затем эти две недели превратились в четыре, а потом в шесть недель, и мы были закрыты до конца апреля 2020 года. Не только Индия была закрыта, но и во всем мире был введен локдаун. Было ощущение, что рынок бриллиантов упадет. Были огромные опасения по поводу занятости, банковских кредитных линий, цен на бриллианты и по поводу будущего отрасли в целом. К маю отрасль достигла консенсуса по вопросу ограничения производства бриллиантов.

В апреле, мае и июне импорт алмазного сырья был значительно меньше. Обычно мы импортируем на сумму около $1 млрд в месяц, а за все эти три месяца вместе взятые импортировали всего на $100 млн. Ко всеобщему удивлению, в августе и сентябре спрос значительно повысился. Возобновилась небольшая работа по огранке и полировке. Все участники алмазопровода увидели резкий рост спроса и прибыли.

Период с октября по март, последние шесть месяцев финансового года Индии, был одним из самых благополучных на алмазном рынке с точки зрения спроса и прибыли. Вторая волна ударила в апреле-мае этого года, но в остальном эти шесть месяцев были прекрасными.

Если посмотреть на пандемию, она началась очень плохо. Но в конце года все получили хорошую прибыль, а складские запасы находятся на рекордно низком уровне. К концу года цены на бриллианты фактически выросли, и по большинству категорий качества спрос превысил предложение. Вы не поверите, но даже задолженность индийских производителей бриллиантов перед банками снизилась на 15-20%. Сегодня отрасль намного устойчивее, чем до пандемии.

Какова ситуация сейчас?

Производители бриллиантов сегодня находятся в достаточно хорошей ситуации после очень удачного, сильного года. В последний квартал уровень складских запасов у них находится на рекордно низком уровне, рентабельность хорошая. В июле, августе и сентябре все ожидают, что прибыль будет меньше, но что касается спроса, он все еще очень высокий, особенно со стороны Америки и Китая.

Ритейлеры в Америке привыкли к переизбытку бриллиантов и производственных мощностей по производству ювелирных изделий. В прошлом году из-за высокого спроса не хватало бриллиантов и не хватало мощностей по производству ювелирных изделий. В этом году большинство крупных компаний разместили заказы на закупку. Это хорошо для алмазопровода, потому что производители бриллиантов имеют алмазы, в которых они нуждаются, или заняты производством бриллиантов. Они достаточно хорошо подготовлены к выполнению своих заказов на эту осень. Что касается Китая, то бизнес полностью зависит от спроса. Если есть спрос, последуют цены и предложение.

Что касается более мелких бриллиантов, мы наблюдаем серьезный дефицит по разным причинам. Очевидно, что на руднике Аргайл (Argyle) больше не ведется добыча. Во-вторых, рабочих забирает производство бриллиантов из выращенных в лаборатории алмазов. В этом году в Сурате будет проведена огранка и полировка выращенных бриллиантов на сумму около $1 млрд. Существует огромный спрос на рабочих, поскольку сектор выращенных камней нанимает тех же рабочих, которые нужны для отрасли по производству природных бриллиантов. От 15% до 20% рабочих вернулись в свои родные города или ушли из отрасли. Зарплаты выросли - почти удвоились за последние 12 месяцев. И даже при двойной зарплате не хватает рабочих. Это окажет инфляционное влияние на цены на бриллианты.

Почему Индия достигла таких успехов?

Индийцы могут предоставить больше кредитов для развития своего бизнеса, потому что у них есть отличная сеть доверия. Фактор доверия имеет огромное значение, когда вы имеете дело с бриллиантами на миллионы долларов. Наличие сети доверия позволяет лучше управлять рисками и брать на себя более высокие риски.

Независимо от того, покупаете ли вы алмазы или производите бриллианты, вы даете бриллианты на миллионы долларов на условиях консигнации дилерам в Мумбаи или Сурате, а затем, в конечном итоге, даже конечным ритейлерам в Америке или Китае. Индийцы это хорошо поняли, и это одна из ключевых составляющих успеха.

Во-вторых, это культура Индии, ее дух предпринимательства и огромная сила сотрудничества индийской семьи. Семейная модель оказалась чрезвычайно успешной для индийского сообщества, где один брат работает на фабрике в Сурате, другой - в Мумбаи, третий - в Дубае, Антверпене, Нью-Йорке и т. д. Индийцы могут управлять своими конгломератами благодаря этой очень эффективной семейной культуре, которая у них есть.

В-третьих, индийцы добиваются лучших результатов в производстве бриллиантов благодаря предпринимательскому духу наших рабочих. Индийские гранильщики выходят за рамки стандартной огранки. Они изучают с помощью лупы даже маленькие камни, чтобы убедиться, что можно получить как можно больше денег от продукции.

Эти несколько моментов определяют разницу между прибылями и убытками - способность индийского рабочего и индийского промоутера, способность нести риск, а также компетентность членов семьи по всему миру. Думаю, все эти факторы сделали индийских бизнесменов более успешным.

Какова ситуация в Индии с поставками алмазного сырья? Сохранятся ли потребности в бенефикации в Африке?

Алмазное сырье связано со спросом и предложением. Сила Индии заключается в камнях меньшего и среднего размера. Я думаю, что алмазы будут поступать в Индию, потому что мы можем платить по самым выгодным ценам и обеспечивать наилучшие результаты для этих алмазов и бриллиантов.

Да, некоторый объем будет уходить на бенефикацию. Это уже происходило в последние два-три года, поэтому более крупные камни будут проходить огранку и полировку в Африке, России и где-либо еще. Мы все хотим заниматься бенефикацией; мы хотим принести пользу местному населению. Но, в конце концов, им также необходимо реализовать лучшие цены.

Это явно беспокоит крупные индийские компании, потому что они вложили огромные средства в крупные фабрики и инфраструктуру в Индии. Думаю, в долгосрочной перспективе мы увидим партнерские отношения и связи.

А как насчет прибыли? Являются ли цены на алмазное сырье слишком высокими?

На текущем рынке огранщики явно не зарабатывают, потому что цены на алмазное сырье снова выросли, а цены на бриллианты остались прежними. Ритейл также оказывает сопротивление дальнейшему росту цен в августе и сентябре. У нас есть эта проблема, но в какой-то момент в течение следующих нескольких месяцев цены выровняются, что мы в большей или меньшей степени наблюдаем каждый год. Возникает ценовое сопротивление, а затем вы видите, что происходит некоторое обратное движение цены - либо ассортимент улучшается, либо происходит некоторая коррекция цен.

Насколько прибылен бизнес по производству бриллиантов по сравнению с другими видами бизнеса?

В алмазной отрасли очень хорошая норма прибыли на ваш капитал. Это очень красивый, компактный бизнес. Обычно вы берете партнера, который работает в Мумбаи или Сурате. Один управляет производством бриллиантов в Сурате, а другой занимается торговлей в Мумбаи. Если вы хорошо управляете своим целевым бизнесом, прибыльность равна или выше прибыли в других отраслях в Индии или даже во всем мире.

Поскольку большинство алмазных компаний не котируются на бирже, рыночная капитализация не дает возможности для роста. Какую бы прибыль ни приносила ваша деятельность, вы ее получите. Вы не получаете рыночной оценки акций.

Такой потенциал роста отсутствует у торговли драгоценными камнями и ювелирными изделиями.

Каким будет будущее алмазного и ювелирного бизнеса Индии?

Сегодня он оценивается в размере от $30 млрд до $35 млрд. У нас есть потенциал достичь $60-$70 млрд через пять-семь лет. Будет расти экспорт. Что касается бриллиантов, я думаю, что мы находимся на уровне $20 млрд-$25 млрд и, возможно, вырастем до $30 млрд. Объем выращенных в лаборатории бриллиантов, вероятно, очень скоро вырастет с $1 млрд до $2 млрд- $5 млрд. У нас огромный потенциал в ювелирном секторе, потому что мы равны Гонконгу, Китаю и Таиланду.

Правительство хочет удвоить экспорт Индии и приложит огромные усилия в следующие два-три года. Будет много политических инициатив по увеличению нашего экспорта. Не только экспорт драгоценных камней и ювелирных изделий, но и драгоценные камни и ювелирные изделия получат свою долю помощи.

Раньше Индия охватывала рынки США и Европы, работающие с самыми дешевыми изделиями. Мы обслуживали Walmart и специализировались на ювелирных изделиях по разумной цене, не больше. Сейчас индийцы также работают на рынке более дорогих изделий. Мы видим, что ювелирные изделия и сектор выращенных в лаборатории бриллиантов растут в геометрической прогрессии. Также преуспевают сегменты изделий только из золота и бижутерии.

Отрасль развивается. Те, кого беспокоит зависимость от алмазов, вкладывают больше средств в выращенные в лаборатории бриллианты и ювелирный бизнес. В производстве ювелирных изделий можно работать с драгоценными камнями и синтетикой. Необязательно использовать бриллианты, чтобы вести хороший прибыльный бизнес.

В нашу отрасль приходит много капитала и нового. Молодые предприниматели вносят новшества. Некоторые новшества привносят семьи, работающие в алмазной отрасли, где один сын или дочь увлекаются электронной коммерцией. Мы весьма позитивно смотрим на рост в следующие пять лет.

Скольких людей в Индии поддерживает алмазная отрасль?

Чисто алмазами и бриллиантами занимается один миллион человек, из них огранщики составляют около 700 тысяч. Ювелирными изделиями занимаются около 3,5 млн.

Сколько из этих 700 000 огранщиков являются некрупными независимыми лицами?

Я думаю, что в этом секторе не больше 10%-15%, потому что торговля становится все более организованной.

Какие усилия предпринимаются, чтобы помочь мелким гранильщикам соответствовать требованиям цепочки поставок, которые требуют проверенных условий труда? Я понимаю, что Сурат создает общие производственные мощности, подобные WeWork, чтобы у мелких производителей бриллиантов были хорошие условия для производства.

У нас, как у Совета, уже есть и работают четыре центра, и еще шесть на подходе. Это обычные производственные центры, где рабочий имеет доступ ко всему, от лазеров до станков Sarine для планирования алмаза. Компании меньшего и среднего размера имеют доступ к лучшим технологиям в мире. Их продукция может составить конкуренцию крупнейшим производителям бриллиантов.

У нас есть семейное групповое медицинское страхование, охватывающее от 700 000 до 800 000 рабочих и членов их семей. Наша больница для рабочих, оснащенная высокотехнологичным оборудованием, работает круглосуточно и без выходных, и все бесплатно для всех членов семей. Мы работаем над тем, чтобы позаботиться обо всем рабочем цикле с целью убедиться, что работники защищены и что у них есть инфраструктура для хорошего производства.

Насколько велик внутренний алмазный рынок Индии?

Индия является третьим по величине алмазным рынком в мире после США и Китая. В настоящее время это розничный рынок с оборотом от $7 млрд до $ 8 млрд. Все наши ведущие ритейлеры вкладывают значительные средства в ювелирные изделия с бриллиантами, и мы ожидаем, что местный рынок продолжит рост. Индия также является вторым по величине рынком золота и платины.

Экономика Индии вырастет с экономики, которая оценивается в $2 трлн-$3 трлн, до экономики от $5 трлн-$7 трлн. Крупные ювелирные сети удваивают количество магазинов. В ближайшие три-четыре года бизнес по производству ювелирных изделий с бриллиантами действительно вырастет, потому что в новых магазинах будет совершаться огромное количество покупок.

Что вы посоветуете молодому человеку, идущему в бизнес сейчас?

Мой совет молодым людям - у Индии очень светлое будущее. Каждый получит свою долю возможностей, но конкуренция очень высока. Очень важное значение имеет ключевая компетенция. Вы не можете быть участником в какой-либо части вертикали, - будь то розничная торговля, производство бриллиантов или изделий, оптовая торговля, электронная торговля или дизайн, - если у вас нет очень хорошего набора навыков.

Мы вступаем в эпоху, когда капитал будет доступен. Спрос будет хорошим, но конкуренция будет жесткой, поскольку все будут бороться за долю на рынке. Что бы вы ни делали, вы должны преуспеть в этой конкретной области. Тогда вы добьетесь успеха.