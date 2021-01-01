Возродит ли возвращение китайских туристов американскую отрасль предметов роскоши?

Автор: Джульенна Ло (Julienna Law)

(jingdaily.com) - Что случилось: В этом году праздничный сезон может выглядеть намного более многолюдным. С ноября администрация Байдена снимет ограничения на въезд в США иностранных путешественников при условии, что они полностью вакцинированы от COVID-19 и имеют отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не ранее, чем за три дня до поездки. Решение, объявленное 20 сентября, отменяет 18-месячный запрет на поездки из 33 стран, в том числе из стран-членов ЕС, Великобритании и Китая. Это произошло после того, как в июне ЕС ослабил ограничения на поездки для американцев и заставил Вашингтон ответить взаимностью.

Комментарий Jing: Помимо возвращения разлученных членов семьи и иностранных рабочих, изменения, вероятно, принесут наибольшее облегчение туризму. По данным Ассоциации путешествий США (US Travel Association), из-за COVID-19 экономика США потеряла почти $500 млрд из-за сокращения числа поездок, и $1,1 трлн из-за снижения объема производственной продукции. В одном только Нью-Йорке, который имел самую высокую долю иностранных посетителей до пандемии, из-за недостаточного числа туристов потеряно примерно 89 000 рабочих мест и $60 млрд поступлений.

Этот шаг Байдена принесет пользу не только авиакомпаниям, чьи акции выросли в понедельник, но и розничной торговле и индустрии развлечений, особенно с учетом снятого запрета на въезд китайских туристов. В 2018 году китайские путешественники потратили почти $277 млрд по всему миру, из которых более $36 млрд были потрачены в США. Хотя двусторонние отношения испортились с начала пандемии, Северная Америка по-прежнему входит в тройку основных направлений, предпочитаемых китайскими потребителями, что сулит многообещающий импульс развитию компаний в США.

Тем не менее, необходимо проявлять осторожность во время праздников. Хотя США требуют доказательства вакцинации и планируют внедрить отслеживание контактов в течение 30 дней, у страны нет хорошей репутации по контролю над COVID-19. Фактически, в США смертность от вируса в среднем составляет 1 900 случаев в день, и лишь около половины населения вакцинированы полностью. Это вызывает опасения по поводу еще одного всплеска заболеваемости после праздников: могут ли путешественники, направляющиеся в США, заразиться вирусом и привезти его домой, что замедлит глобальные усилия по восстановлению?

Если отбросить сценарий Судного дня, ситуацию в отрасли предметов роскоши можно по-прежнему считать оптимистичной. По данным Bain & Co., объем потребления предметов роскоши в Штатах уже «превзошел ожидания» благодаря растущему доверию потребителей и быстрой вакцинации. Tapestry, владеющая Coach и Kate Spade, например, недавно сообщила о 165-процентном росте продаж в Северной Америке по сравнению с прошлым годом, что помогло компании достичь объема поступлений в $1,62 млрд в четвертом квартале. Но даже без наплыва китайских туристов компании, занимающиеся предметами роскоши, научились приспосабливаться к нестабильной обстановке в розничной торговле. Теперь же увеличение посещаемости их американских флагманских магазинов было бы просто дополнительным бонусом.