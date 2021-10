«Озеленение» золотодобычи

Авторы: Ганнибал Роудс (Hannibal Rhoades), Линда Салливан (Lynda Sullivan) и Мирко Николич (Mirko Nikolic)

(theecologist.org) - Новые горнодобывающие проекты переименовываются в чистые, зеленые и жизненно важные для деятельности по борьбе с изменением климата по всей Европе. Реальность совсем иная.

В последние годы наблюдается резкий рост числа горнодобывающих проектов и массовое расширение площадей, сданных в концессию для добычи полезных ископаемых на острове Ирландия, в Фенноскандии и по всей Европе.

Целых 27 процентов Ирландской Республики и 25 процентов Северной Ирландии сданы в концессию с целью добычи полезных ископаемых, при этом одна компания, Dalradian Resources, владеет концессиями на 10 процентов земельной площади Северной Ирландии.

Страны Северной Европы выдали разрешения на разведку полезных ископаемых на миллионах гектаров земли, в том числе в Сапми, родине коренных саамов.

Перестройка

Почти на 11 процентах площади суши Финляндии заключены различные виды концессий: на площади 2,122 км2 проводятся активные геологоразведочные работы, а площадь 25 361 км2 зарезервирована, и еще на бóльшую площадь поданы заявки на разведку и резервирование.

В Норвегии в настоящее время разведка ведется на площади 6 698 км2, а в Швеции - на площади 10 290 км2. За последние 10 лет в Финляндии и Швеции значительно увеличилось производство металла.

Два новых сообщения организации-сети солидарности Yes to Life, No to Mining (YLNM, «Да - жизни, нет - горной добыче»), проводящей кампании, показывают, как эти страны, а также и горнодобывающая промышленность, стремятся к расширению.

Они делают это, переосмысливая добычу металлов и представляя ее как решение проблемы изменения климата, чтобы облегчить добычу в стране так называемых «стратегических», «критически важных» и «переходных» полезных ископаемых, необходимых для возобновляемых источников энергии, транспорта, военных и цифровых технологий.

Европейские страны, стремящиеся обеспечить свои собственные поставки и поддерживаемые ЕС, создают стимулы для увеличения добычи полезных ископаемых внутри страны, одновременно проводя комплексные пиар-кампании, которые изображают добычу полезных ископаемых как «зеленую», и превращают отрасль в лидера в борьбе с изменением климата.

Регулирование

Свейн Лунд (Svein Lund), соавтор отчета по Фенноскандии, говорит, что Норвегия была одной из первых стран, принявших эту схему.

«В 2013 году норвежское правительство разработало стратегию по добыче полезных ископаемых, в которой говорится, что добыча полезных ископаемых должна быть увеличена и что хвосты обогащения можно сбрасывать в море», - добавляют они.

«Мотивацией к добыче были доходы государства и муниципалитетов и создание рабочих мест. Ни о каком переходе на экологически безопасные методы работы - «зеленом переходе» - речи не было. Это произошло три года спустя … Внезапно все горнодобывающие компании и их союзники стали «зелеными», - продолжили они.

«Для них это был огромный пиар-трюк. Позже, когда северные округа Норвегии разработали свою собственную стратегию добычи полезных ископаемых, они представили всю мотивацию для добычи полезных ископаемых как “зеленый переход”», - сказали они.

Эти тенденции указывают на серьезный конфликт в управлении горнодобывающей промышленностью в Европе. Правительства обязаны защищать окружающую среду и своих людей, например, регулируя промышленность от их имени.

Северные олени

Но после многих десятилетий неолиберального капитализма правительства также взяли на себя роль посредников во вредных отраслях, таких как горнодобывающая промышленность, сокращая регулирование от их имени в надежде получить иностранные инвестиции, скудные роялти и налоги.

Горнодобывающие компании, работающие в странах Северной Европы и на острове Ирландия, делают все возможное, чтобы использовать этот конфликт интересов во время климатического кризиса, представляя себя экологически безопасными и, по возможности, связывая свои проекты с растущим спросом на переходные металлы.

В Северной Ирландии, например, горнодобывающая компания Dalradian Resources изменила тактику и публично представила свой проект Курраджихолт (Curragihault) не как золотой рудник, как он сначала рекламировался, а как золото-медно-серебряный рудник. Медь и серебро считаются более важными для перехода к использованию возобновляемых источников энергии, чем золото.

В Норвегии рудник, который планирует запустить горнодобывающая компания Nussir ASA в Риепповуотне/Реппарфьордене, претендует на звание первого в мире медного рудника с «нулевыми выбросами».

Но, несмотря на заявления об экологической устойчивости, компания планирует утилизировать отходы рудников, образующиеся в результате ее деятельности, непосредственно в соседний лососевый фьорд, что окажет серьезное воздействие на оленеводство.

Жертвы

Компания также не смогла заручиться свободным, предварительным и обоснованным согласием потенциально затронутых коренных саамских общин в нарушение Конвенции № 169 Международной организации труда (Labour Organisation Convention 169), подписанной Норвегией.

Перестройка горнодобывающей промышленности с учетом требований по сохранению климата, а также обещания ее расширения сопровождались заверениями в том, что в Европе отрасль будет регулироваться в соответствии с высочайшими стандартами.

Эти заверения со стороны как правительств, так и корпораций призваны оправдать определение «зеленая добыча полезных ископаемых» и развеять опасения европейских граждан, которые считают добычу полезных ископаемых вредной и принципиально экологически небезопасной отраслью.

Однако исследование YLNM показывает, что существует огромный разрыв между правительственной и корпоративной риторикой и реальностью в новых районах добычи в Европе. Это ставит под серьезное сомнение утверждения ЕС и государств, входящих в него, о том, что европейская горнодобывающая промышленность представляет собой золотой стандарт, оправдывающий новые зоны, приносимые в жертву.

Профессор Теро Мустонен (Tero Mustonen), ведущий автор последнего отчета IPCC и соавтор исследования YLNM, проведенного по Фенноскандии, говорит, что Финляндия, где впервые был введен в обиход термин «зеленая горная добыча», далека от утопии «ответственной» добычи.

Экосистемы

«Финляндия и страны Северной Европы должны возглавить работу по решению глобальных проблем охраны природы и прав, и поэтому так грустно, что за внешним фасадом мы находим вопиющую энергетическую политику, жадность и полное игнорирование принципов экологической предосторожности, когда дело доходит до добычи полезных ископаемых на наших землях, некоторые из которые являются последними оставшимися уголками нетронутыми дикой природы в Европе».

Анализ Мустонена подтверждается многочисленными тематическими исследованиями катастроф в горнодобывающей промышленности и случаев бесхозяйственности на Европейском Севере, которые показывают, что отрасль далека от того, чтобы считаться экологически устойчивой и чистой.

Ярким примером является никель-цинк-кобальтовый (урановый) рудник Тальвиваара/Террафаме (Talvivaara/Terrafame) в восточной Финляндии, где была использована новая технология кучного биовыщелачивания для извлечения этих минералов на месторождении с низким содержанием золота.

С момента открытия шахты произошла серия крупных утечек токсичных отходов в окружающие водоемы. Эти утечки продолжают наносить ущерб. Несмотря на эти воздействия, шахта, национализированная после банкротства, вызванного экологической катастрофой в 2012-2013 году, сейчас преподносится как яркий пример «чистой» добычи для зарождающейся цепочки поставок аккумуляторов в Финляндии.

И в Фенноскандии, и на острове Ирландия авторы нового исследования YLNM показывают, как горнодобывающая промышленность продолжает, - несмотря на так называемое регулирование мирового уровня, - разрушать жизненно важные экосистемы, плохо обращаться с местным населением и ограничивать его, а также нарушать права коренных народов.

Плохое регулирование

Арне Мюллер (Arne Müller), журналист и соавтор отчета, говорит, что «переход на зеленые источники» энергии также используется для оправдания всех новых горнодобывающих предприятий в Швеции, независимо от того, связаны ли они с производством возобновляемой энергии.

«Вся горнодобывающая промышленность Швеции пытается представить себя как часть перехода к обществу без использования органического топлива», - говорит он.

«Это правда, что ряд металлов необходим для производства возобновляемой энергии и электромобилей, но среди новых горнодобывающих проектов вы также найдете, например, ряд золотых приисков, которые не имеют ничего общего с «переходом на зеленые источники» энергии».

Продолжение использования «обычных способов ведения бизнеса» также можно увидеть в нежелании ЕС решать проблемы сохраняющихся поставок сырья из стран, не входящих в ЕС, особенно из стран Глобального Юга.

Европейская комиссия предпринимала многочисленные попытки представить внутреннюю добычу полезных ископаемых в Европе в качестве стимула для ведения плохо регулируемой добычи полезных ископаемых на юге.

Эксплуатация

Тем не менее, это же учреждение отказывается решать вопросы, связанные с его несправедливой и эксплуататорской торговлей с так называемыми «третьими странами», или прислушиваться к призывам к борьбе с массовым чрезмерным потреблением материалов и энергии в Европе и к снижению нагрузки на добычу полезных ископаемых во всем мире.

Появляется все больше свидетельств того, что экологические последствия масштабного глобального расширения горнодобывающей промышленности, обусловленного рыночными факторами, окажут серьезное негативное влияние на наши усилия по смягчению последствий изменения климата и адаптации к нему, а также подорвут права человека местного населения во всем мире.

Местные жители в районах деятельности добывающих предприятий как в Ирландии, так и в Фенноскандии знают об этом и видят, как в период экологического кризиса упорно создается ложное представление об экологичности добычи полезных ископаемых с целью ее рекламы.

Противодействие добыче полезных ископаемых в Европе усиливается, так же как и призывы к государствам признать, что мы не можем найти выход из климатического кризиса самостоятельно.

Правильное регулирование горнодобывающей промышленности стало бы началом. Решающее значение имеет решение проблемы, связанной с проводимой ранее и продолжающейся эксплуатацией Глобального Юга.

Драматическая ситуация

Но местное население также выступает за необходимость следовать по пути трансформации с целью достижения климатической справедливости.

Линда Салливан (Lynda Sullivan), автор сообщения об острове Ирландия, говорит: «Растут призывы к правительствам Республики Ирландии и Северной Ирландии признать, что мы не можем найти выход из климатического кризиса, как растут и примеры альтернативных путей выхода из климатического кризиса и достижения справедливости и прочного мира между людьми и землей».

«Послание сообществ, находящихся на переднем крае новых добывающих зон на острове, однозначно - уважайте наше существование или ожидайте сопротивления», - продолжает она.

Самый насущный вопрос не в том, где должна проводиться новая добыча, как предлагают европейские государства и Европейский Союз.

Таким образом мы можем немедленно и резко сократить потребность в новых рудниках, устранив основные движущие силы этой отрасли - чрезмерное потребление, неравенство и стремление к бесконечному экономическому росту.

Авторы

Ганнибал Роудс является контактным лицом сети «Yes to Life, No to Mining» в Северной Европе. Он возглавляет программу «За гранью политики безудержной добычи углеводородов» (Beyond Extractivism Programme), проводимую Фондом Гайи (Gaia Foundation).

Линда Салливан - писатель, активист и исследователь из Северной Ирландии. Она работает с Друзьями Земли Северной Ирландии (Friends of the Earth Northern Ireland).

Мирко Николич - художник, активист и ученый из Швеции. Он является одним из координаторов Рабочей группы «Да - жизни, нет - горной добыче лития» (Yes to Life, No to Mining Lithium).