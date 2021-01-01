В Красноярске пройдет экосаммит

1 октября в Красноярске на территории фанпарка «Бобровый лог» стартует «Экосаммит: Сибирская перспектива». Этот дискуссионный клуб нацелен на обмен опытом по сохранению биоразнообразия экосистем в ЦУР ООН и роли волонтерства в сохранении биоразнообразия.

Организаторами выступает компания «Норникель», Общественная палата РФ, Национальный совет по корпоративному волонтерству, Ассоциация менеджеров России. Партнеры: ЭкоЦентр «Заповедники, БФ «Заповедное посольство», Ассоциация «Национальная сеть глобального договора».

В рамках мероприятия пройдут круглые столы: «Практики бизнеса в целях сохранения биоразнообразия. Обмен опытом», «Наука для сохранения биоразнообразия».

2 октября на территории нацпарка «Красноярские столбы» пройдет Экослет волонтеров, в ходе которого обустроят территории и тропы, создадут орнитологические и инклюзивные площадки.

Виктория Кири для Rough&Polished