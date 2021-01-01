Новости

Падение цен на металлы платиновой группы из-за стагнации автомобильного производства

Дефицит полупроводников отрицательно влияет на цены на металлы платиновой группы, в то время как инвесторы готовятся к долговременным трудностям в производстве автомобилей.

Сегодня

Силы безопасности Зимбабве арестовали 72 нелегальных алмазодобытчика

Полиция Зимбабве и Национальная армия Зимбабве арестовали по меньшей мере 72 нелегальных алмазодобытчика в рамках совместной операции по выдворению сотен старателей, вторгшихся во владение Чарльзвуд (Charleswood) в районе Чиманимани (Chimanimani)...

Сегодня

Землетрясение остановило работу на золотом руднике в австралийском штате Виктория

Австралийская компания White Rock Minerals приостановила подземные работы на своем золотом месторождении Вудс-Пойнт (Woods Point) после землетрясения, происшедшего недалеко от города Мэнсфилд в штате Виктория.

Сегодня

Дубайский центр биржевых товаров объявил послов Системы гарантий Всемирного алмазного совета

Дубайский центр биржевых товаров объявил, что его председатель совета директоров и главный исполнительный директор Ахмед бин Сулайем и его специальный советник по драгоценным камням д-р Мартин Лик были назначены послами обновленной Системы гарантий Всемирного...

Вчера

Всемирный алмазный совет запустил обновленную расширенную Систему гарантий

Всемирный алмазный совет (World Diamond Council, WDC) отметил 40-ю годовщину учреждения ООН Международного дня мира официальным публичным запуском своей обновленной Системы гарантий (System of Warranties, SoW).

Вчера

В Красноярске пройдет экосаммит

Сегодня
Экспертиза

1 октября в Красноярске на территории фанпарка «Бобровый лог» стартует «Экосаммит: Сибирская перспектива». Этот дискуссионный клуб нацелен на обмен опытом по сохранению биоразнообразия экосистем в ЦУР ООН и роли волонтерства в сохранении биоразнообразия.

Организаторами выступает компания «Норникель», Общественная палата РФ, Национальный совет по корпоративному волонтерству, Ассоциация менеджеров России. Партнеры: ЭкоЦентр «Заповедники, БФ «Заповедное посольство», Ассоциация «Национальная сеть глобального договора».

В рамках мероприятия пройдут круглые столы: «Практики бизнеса в целях сохранения биоразнообразия. Обмен опытом», «Наука для сохранения биоразнообразия».

2 октября на территории нацпарка «Красноярские столбы» пройдет Экослет волонтеров, в ходе которого обустроят территории и тропы, создадут орнитологические и инклюзивные площадки.

Виктория Кири для Rough&Polished

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