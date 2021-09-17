Мы научились слушать друг друга

Ювелирная индустрия призывает к немедленным действиям по обеспечению гендерного равенства Мировая ювелирная индустрия призвала к немедленным коллективным действиям по обеспечению гендерного равенства, что является важнейшей основой для создания прочной и ответственной цепочки поставок, способствующей достижению 5-й (равноправие полов)...

Dubai IE продвигает продукцию ювелирного сектора на выставке JCK Las Vegas Dubai Industries & Exports (Dubai IE), агентство по продвижению экспорта и промышленному развитию экономики Дубая, впервые продемонстрировало возможности и потенциал дубайского сектора золота и ювелирных изделий на выставке JCK Las Vegas, которая...

Продажи ювелирных украшений в США в праздничный период ожидает взрывной рост По данным Mastercard SpendingPulse, американские ювелиры прогнозируют, что выручка от продаж ювелирных изделий в США в период с 1 ноября по 24 декабря вырастет на 59% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Австралия впервые становится крупнейшим производителем золота в мире Австралия впервые стала крупнейшим производителем золота в мире, в последнее десятилетие играя вторую скрипку после Китая. В первой половине года Австралия добыла 157 тонн золота, опередив Китай на четыре тонны.