Новости

Ювелирная индустрия призывает к немедленным действиям по обеспечению гендерного равенства

Мировая ювелирная индустрия призвала к немедленным коллективным действиям по обеспечению гендерного равенства, что является важнейшей основой для создания прочной и ответственной цепочки поставок, способствующей достижению 5-й (равноправие полов)...

Сегодня

Dubai IE продвигает продукцию ювелирного сектора на выставке JCK Las Vegas

Dubai Industries & Exports (Dubai IE), агентство по продвижению экспорта и промышленному развитию экономики Дубая, впервые продемонстрировало возможности и потенциал дубайского сектора золота и ювелирных изделий на выставке JCK Las Vegas, которая...

Сегодня

Продажи ювелирных украшений в США в праздничный период ожидает взрывной рост

По данным Mastercard SpendingPulse, американские ювелиры прогнозируют, что выручка от продаж ювелирных изделий в США в период с 1 ноября по 24 декабря вырастет на 59% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

17 сентября 2021

Австралия впервые становится крупнейшим производителем золота в мире

Австралия впервые стала крупнейшим производителем золота в мире, в последнее десятилетие играя вторую скрипку после Китая. В первой половине года Австралия добыла 157 тонн золота, опередив Китай на четыре тонны.

17 сентября 2021

В Нигерии обдумывают введение смертной казни за контрабанду золота

Заместитель министра Нигерии, отвечающий за горную добычу и производство стали, призвал к введению в стране смертной казни за контрабанду золота.

17 сентября 2021

Мы научились слушать друг друга

Сегодня
Экспертиза
(rg.ru) - Вице-президент "Норильского никеля" Андрей Грачев об основных принципах взаимодействия с коренными народами Крайнего Севера: Для "Норникеля" эти принципы [ESG] не дань моде. Применять мы их начали не сегодня и не вчера: строим отношения с представителями коренных народов Севера уже более 80 лет, с начала работы комбината. Всегда интересовались их нуждами, помогали, поддерживали. Жили и живем вместе. Таймыр - это огромная территория, 880 тысяч квадратных километров, две с половиной Германии по площади, родина и территория традиционного природопользования для 10 000 коренных жителей и пяти коренных этносов: долган, ненцев, энцев, нганасан и эвенков. Мы считаем своим долгом оказывать помощь и поддержку в сохранении традиционного уклада жизни и строим отношения с коренным населением на принципах добрососедства и постоянного диалога. Нельзя понять нужды этой территории и коренных жителей, находясь за тысячи километров в европейских и московских офисах. Есть большой риск поддаться стереотипному, шаблонному восприятию: вот есть коренное население и есть промышленность, которая обязательно с ним конфликтует.
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