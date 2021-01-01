Хорошие новости для предметов роскоши? 60% учащихся колледжей в Китае собираются стать миллионерами

Автор: Лиза Нань (Lisa Nan)

(jingdaily.com) - Что произошло: Хэштег #более 60% студентов думают, что их годовой доход достигнет миллиона в течение десяти лет после выпуска# появился в списке горячих поисковых запросов на Weibo, привлекая всеобщее внимание. Эта тема набрала 530 млн просмотров. China Youth Daily, опрос по трудоустройству студентов колледжей по всей стране, недавно выявил удивительные цифры - 70 процентов опрошенных студентов колледжей, родившихся в 2000-х годах, отдают предпочтение своей профессиональной карьере, а не интимным отношениям. Кроме того, по оценкам 68 процентов из них, они будут зарабатывать один миллион юаней ($155 000) ежегодно уже в первые десять лет после окончания учебы.

Результаты опроса вызвали оживленную дискуссию в социальных сетях: некоторые пользователи сети считают это хорошим сигналом того, что молодые люди отказываются «валяться без дела», 躺平, то есть, не хотят бездельничать, и что они достаточно амбициозны и мечтают о высокой зарплате. Между тем, другие считают, что эти студенты слишком наивны со своими нереалистичными ожиданиями в отношении доходов.

Комментарий Jing: Результаты опроса стали позитивным сигналом для компаний, занимающихся предметами роскоши, которые вскоре могут ожидать, что трудолюбивое поколение «миллионеров» будет тратить деньги в люксовых бутиках и флагманских интернет-магазинах. Фактически, в отличие от своих родителей, поколение Z вело жизнь, в большей степени ориентированную на удовольствие, они постоянно ищут мгновенного удовлетворения вместо того, чтобы экономить деньги.

Это же исследование также показывает, что почти половина опрошенных студентов хотят переехать в новые города первого уровня, а одна треть хочет вернуться в города более низкого уровня, чтобы поддерживать и развивать свои родные города. Удивительно, но только пятая часть заявили, что хотели бы продолжить свою карьеру в таких городах первого уровня, как Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Шэньчжэнь. Учитывая привлекательность новых городов первого и нижнего уровня для молодых работников, мы можем ожидать в ближайшие годы большого роста объема потребления в этих городах, в который большой вклад внесет это поколение. Это должно побудить бренды пересмотреть свои стратегии присутствия на огромном китайском рынке предметов роскоши и пересмотреть отношение к некоторым городам, которым не уделялось внимание.