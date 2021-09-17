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Сообщается, что Anglo American представит Дункана Ванблада в качестве преемника генерального директора Марка Кьютифани

Сегодня
Экспертиза

Автор: Дэвид Маккей (David McKay)

(miningmx.com) - Дункан Ванблад (Duncan Wanblad), руководитель по стратегии и развитию Anglo American, будет назначен следующим генеральным директором группы, зарегистрированной в Великобритании, как сообщает Sky News.

Со ссылкой на источники из City, телекомпания заявила, что объявление о назначении Ванблада может быть сделано уже в конце октября или самое позднее в конце года.

Ванблад (54 года) - инженер-механик, раньше он возглавлял подразделение цветных металлов Anglo American с 2013 по 2019 год. Его первая работа была в бывшей южноафриканской горнодобывающей компании Johannesburg Consolidated Investment Company.

Кьютифани (Cutifani), который руководит Anglo American с 2013 года, сказал Miningmx в 2019 году, что его контракт с Anglo American является «бессрочным».

«По договоренности с советом директоров он ежегодно возобновляется. У нас еще есть время, и мы еще ни о чем не договорились», - сказал он.

Комментируя поиск преемника Кьютифани, аналитик сказал в то время: «Для меня это люди, которые участвовали в развитии бизнеса, такие как Дункан Ванблад или Брюс Кливер (Bruce Cleaver), генеральный директор De Beers».

Отвечая на вопрос о его карьерных планах, заданный в июле, Кьютифани ответил, что останется в компании Anglo American до завершения медного проекта Quellaveco стоимостью $5,2 млрд.

В разговоре с Miningmx в 2020 году, Кьютифани сказал о своем потенциальном преемнике: «Я думаю, что совершенно не нужно создавать клон предшественника».

«Все организации должны развиваться по-разному, и совет директоров достаточно благоразумен, чтобы выбрать человека со стратегическим мышлением, но который также может немного отличаться», - продолжил он.

«Что касается предыдущего опыта работы кандидатов, меня в меньшей степени беспокоит их послужной список - важна их способность объединять ресурсы, развивать производственные процессы, достигать финансовых результатов», - добавил он.

«Следующий генеральный директор должен прогнозировать ситуацию в мире и видеть перспективы с точки зрения изменения климата, экономики замкнутого цикла, материаловедения и цифровизации. Он должен быть частью этого, иметь понимание этого и видеть эту тенденцию», - подчеркнул Кьютифани.

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