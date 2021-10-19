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19 октября 2021

Время прошло, Гонконг: материковый Китай захватывает продажи швейцарских часов

Сегодня
Экспертиза

Автор: Лиза Нааань (Lisa Nan)

(jingdaily.com) - Что случилось: Более десяти лет Гонконг был ведущим экспортным рынком швейцарской часовой индустрии. Однако это уже не так. Согласно Индексу продаж (Sell-Out Index), который определяет совокупные показатели продаж часовой и ювелирной отраслей на отдельных рынках каждый месяц, особый административный регион Китая потерял половину своих продаж люксовых часовых и ювелирных изделий в период с 2018 по 2021 год, снизившись до $2,5 млрд с $5,7 млрд.

Раньше полуостров, где действовала беспошлинная торговля, был предпочтительным местом покупки швейцарских часов для жителей материкового Китая. Но демонстрация в поддержку демократии в 2019 году и ограничение въезда в Гонконг для нерезидентов после вспышки пандемии в 2020 году сильно ударили по розничному сектору города. Теперь китайские покупатели избегают тратить там деньги.

Комментарий Jing: Политические волнения в Гонконге и пандемия переориентировали покупателей, живущих в материковой части, на то, чтобы делать покупки у себя на местах. Теперь материковый Китай стал лучшей «надежной гаванью» для покупки швейцарских часов. С января по июль этого года экспорт в страну составил $2,3 млрд, увеличившись на 63,7 процента по сравнению с тем же периодом 2019 года, в то время как Гонконг достиг лишь $1,7 млрд, что поставило его на третье место после США ($2,2 млрд).

Таким образом, основные часовые бренды (Rolex, Jaeger-LeCoultre, Vacheron Constantin) в этом году ускорили свое цифровое и физическое распространение по стране, открыв флагманские магазины, запустив продажи на Tmall и проведя выставку «Часы и чудеса» (Watches and Wonders) в Шанхае и Санье. Последний город, столица острова Хайнань и новый центр беспошлинной торговли в материковой части страны, является самым удобным местом для швейцарской часовой промышленности, вероятно, заменив Гонконг. Если все больше компаний, производящих высококачественные часы, продолжат открывать там магазины, следуя примеру престижного ювелирного бренда Van Cleef & Arpels, маловероятно, что Гонконг когда-либо снова восстановит свое господство на рынке.

Колонка Комментарий Jing (The Jing Take) освещает главные новости и представляет анализ ключевых последствий для индустрии предметов роскоши, проведенный нашей редакционной группой. В постоянной колонке мы анализируем все, начиная от падения продаж продукта и слияния компаний и кончая горячими дебатами, разгорающимися в китайских социальных сетях.

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