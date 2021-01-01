Одна крупная эмиссия акций спасла Petra Diamonds. Теперь генеральный директор Ричард Даффи планирует добиться успеха

Автор: Брендан Райан (Brendan Ryan)

(miningmx.com) - После завершения реструктуризации ссуды, что позволило компании Petra сократить задолженность до приемлемого уровня и добиться устойчивого восстановления, которое, как мы надеемся, идет полным ходом на мировом алмазном рынке, генеральный директор Ричард Даффи (Richard Duffy) надеется, что худшее уже позади для алмазодобывающей компании, оказавшейся в сложной ситуации.

Дополнительным бонусом станет успешное окончание переговоров, которые в настоящее время ведутся между Petra и правительством Танзании по пересмотру нормативно-правовой базы, что приведет к возобновлению работы на законсервированном руднике Уильямсон (Williamson).

Ключевой вопрос в этих обсуждениях касается партии бриллиантов весом 71 654 карата, фактически оказавшейся в подвешенном состоянии после того, как в 2017 году правительством был заблокирован ее экспорт при тогдашнем жестком президенте Джоне Магуфули (John Magufuli), который умер в марте.

Его сменил президент Самиа Сулуху Хассан (Samia Suluhu Hassan), который, по словам Даффи, сделал «очень обнадеживающие высказывания по поводу более благоприятной для инвестиций среды».

«Я, вероятно, был бы довольно пессимистичен в отношении климата, преобладающего при покойном президенте Магуфули, но мы наблюдаем перемены. Я уверен, что мы завершим переговоры», - добавил он.

Что касается реструктуризации, завершившейся в марте, держатели облигаций Petra на сумму $650 млн, подлежащих погашению в мае 2022 года, обменяли их на новые облигации на сумму $337 ​​млн, включая вливание денежных средств на $30 млн, и акции Petra, так что теперь им принадлежит 91 % компании.

Основное преимущество заключается в том, что чистая задолженность Petra упала до $290,7 млн ​​ в конце марта с $700 млн в конце декабря 2020 года.

Влияние на цену акций компании Petra в последние несколько трудных лет, а теперь и на расширенную базу капитала, было экстремальным: акция упала на 99% с исторического максимума в 164 пенсов в июле 2014 года до 1,4 пенсов в начале июня этого года.

«Реструктуризация стала для нас перезагрузкой с точки зрения баланса. С маркетинговой точки зрения, вероятно, еще рано делать окончательные выводы, но, безусловно, обнадеживает недавнее улучшение цен на алмазы и повышение спроса на наших продажах, о чем сообщают De Beers и АЛРОСА», - продолжил Даффи.

«Ключевые фундаментальные факторы сходятся воедино, что позволяет предположить, по крайней мере, консолидацию рынка, и я считаю, что мы переживаем наихудшие последствия воздействия Covid-19 на алмазный бизнес», - добавил он.

Процесс возвращения Petra в норму начался резко в июне 2020 года, когда Petra объявила, что вся группа или ее части выставлены на продажу.

«Что касается схемы договоренности, которая должна была быть санкционирована британскими судами, мы должны были продемонстрировать, что сделали все возможное, чтобы реализовать стоимость для наших держателей облигаций», - продолжил Даффи.

«Поэтому нам пришлось протестировать рынок на предмет интереса к нашим активам. Мы получили несколько предложений, но советники, совет директоров и кредиторы считали, что с точки зрения стоимости, их интересы будут лучше удовлетворены путем завершения реструктуризации», - добавил он.

Даффи отказывается назвать те алмазные компании, которые пришли выразить недовольство компании Petra.

Petra увеличила задолженность, которая привела к ее реструктуризации за счет крупных капитальных затрат по двум проектам одновременно на рудниках Куллинан (Cullinan) и Финш (Finsch) в Южной Африке.

Даффи, который был назначен в апреле 2019 года и, следовательно, после того, как были приняты решения о расширении, говорит, что эти инвестиционные решения были приняты «в то время, когда на рынке была совершенно другая обстановка».

«Тогда перспективы поддерживали предложенный план. Прогнозы в отношении того, где мы будем на рынке сегодня, сильно отличались от того, где мы оказались», - сказал он.

На вопрос, заданный с учетом его опыта работы в качестве бывшего финансового директора в крупной горнодобывающей группе AngloGold Ashanti, почему он не смог предвидеть надвигающуюся финансовую катастрофу, когда рассматривал возможность работы в Petra, Даффи ответил: «Было совершенно очевидно, что у Petra было слишком много долгов, и были вопросы, касающиеся работы завода на руднике Куллинан.

«Когда я пришел, я осознавал проблемы, которые были отражены в балансовом отчете, но в то время считалось, что алмазный рынок пройдет некоторую консолидацию в 2019 году. Я думал, что мы сможем заработать достаточно денег, чтобы выиграть некоторое время.

«Я думал, что мы близки к дну, но события 2019 года удивили всех нас. Тогда рынок выглядел так, как будто он начал восстанавливаться, с ростом цен в январе и феврале 2020 года, но, когда он стал немного расти, разразился Covid-19».

Бич незаконной добычи

Все, что можно спланировать в качестве следующего большого шага в будущее компании Petra, заключается в открытии рудника Уильямсон, где группа только что урегулировала - «без признания ответственности» - иски, поданные против нее в Лондоне в связи с «предполагаемыми нарушениями прав человека, связанными с операциями третьей стороны по обеспечению безопасности на руднике Уильямсон». Стоимость составляет £4,3 млн, из которых более £1 млн будет потрачено на проекты, которые принесут прямую пользу местному населению, проживающему рядом с рудником.

Все это связано со сложной проблемой незаконной добычи, которая представляет собой растущую тенденцию во многих африканских странах, и совсем нет признаков, что она исчезнет на месторождении Уильямсон.

Даффи говорит, что это урегулирование не связано с решением о возобновлении работы на руднике, которое будет приниматься на основе экономических соображений.

«Самая большая проблема, вызванная нелегальной добычей, связана не с отдельными лицами или небольшими группами, которые заходят на участок, а с более крупными группами, которых спонсируют нелегальные алмазные синдикаты», - сказал Даффи.

«Мы занимаемся этим вопросом через правительство и официальные каналы, потому что это часть проблемы. Мы не можем решить этот вопрос самостоятельно. Это должно быть сделано совместно с правительством и местным населением».