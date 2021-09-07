Почему бесконфликтные алмазы Леонардо Ди Каприо вскоре могут производиться в Испании

Diamond Foundry, компания из Кремниевой долины, которая «выращивает» драгоценные камни, выбрала Трухильо в Эстремадуре для строительства будущего завода.

Авторы: Мануэль Планеллес (Manuel Planelles) и Саймон Хантер (Simon Hunter)

(elpais.com) - Имея Леонардо Ди Каприо в качестве инвестора и советника компании, Diamond Foundry сделала использование солнца и солнечных технологий ключом к выбору места для своего нового проекта алмазной фабрики - выбрав Трухильо в провинции Касерес в автономном сообществе Эстремадура в Испании.

Помимо того, что алмазы являются одним из самых драгоценных камней в мире, они также используются в промышленности благодаря своим свойствам полупроводников, способных передавать в миллион раз больше электрического тока, чем кремний. Недостатком является то, что природе требуется несколько тысяч лет, чтобы под землей образовался алмаз.

Однако теперь таким технологическим компаниям, как Diamond Foundry, удалось «вырастить» драгоценные камни, используя плазменные реакторы, которые воспроизводят условия давления и температуры, необходимые для их создания. Эти алмазы, которые свободны от негативных подозрений, часто связанных с алмазами, извлеченными из недр земли, как показано в фильме «Кровавый алмаз» (Blood Diamond) с участием Леонардо Ди Каприо, производятся за шесть-десять недель. Но весь процесс требует огромного количества энергии, которую компания хочет получать из возобновляемых источников.

Мотивированный тем, что он узнал в ходе работы над ролью в фильме 2006 года, раскрывающем связь между добычей алмазов и финансированием конфликтов в Африке, Ди Каприо выразил стремление поддержать проект, - эти алмазы не имеют какого-либо клейма. Diamond Foundry преподносит себя как компанию, не запятнанную сомнительными этическими и экологическими методами работы, заявляя, что ее выращенные в лаборатории алмазы не имеют такого сильного воздействия на окружающую среду, как добыча алмазов.

Основанная в Силиконовой долине в 2012 году, Diamond Foundry уже имеет производство в Уэнатчи в американском штате Вашингтон, которое работает за счет гидроэлектроэнергии, вырабатываемой в бассейне реки Колумбия. Что касается Трухильо, то компания заинтересована в использовании фотоэлектрических технологий энергетики - сектора, в котором ее соучредитель и генеральный директор Мартин Рошайзен (Martin Roscheisen) работал в течение многих лет. «Доступность солнечной энергии в Эстремадуре очень высока, и мы хотим, чтобы наш процесс выращивания работал на возобновляемых источниках энергии», - сказал он изданию EL PAÍS по электронной почте, объясняя выбор места. Идея состоит в том, что значительная часть необходимой электроэнергии будет поступать за счет солнечной энергии с использованием аккумуляторных батарей.

Но ажиотаж на прошлых выходных в этом историческом городе с населением около 9 000 человек был вызван не столько алмазами, сколько приквелом к ​​знаменитому шоу HBO «Игра престолов» (Game of Thrones), которое только что подтвердило, что Трухильо снова будет использоваться в как место съемок. Мэр Трухильо, социалист Хосе Антонио Редондо Родригес (José Antonio Redondo Rodríguez), говорит, что с тех пор, как калифорнийская компания объявила в июне о своем намерении открыть фабрику поблизости, многие местные жители останавливают его на улице и спрашивают о возможных рабочих местах. По словам Редондо Родригеса, выступающего из внушительной ратуши, окруженной старыми знаменами и портретами выдающихся горожан Трухильо, сельская местность Эстремадуры и юга полуострова является привлекательным предложением для отрасли. «Мы можем предложить самообеспеченность элекроэнергией», - говорит он. А это очень важно для компании с большими потребностями в электроэнергии.

Если все пойдет по плану, завод площадью 30 000 квадратных метров, принадлежащий Diamond Foundry, будет построен в пяти километрах от мэрии, в промышленном парке Арройо Кабалло. Здесь будут установлены плазменные реакторы, которые будут работать круглосуточно, а солнечная электростанция мощностью 120 мегаватт, для которой требуется около 200 гектаров земли, плюс инфраструктура для хранилища мощностью еще 60 мегаватт будут построены на другом участке, с которым еще предстоит определиться.

За эту часть проекта отвечает испанская компания Powen, специализирующаяся на самостоятельном производстве энергии для жилых домов и компаний. Рафаэль Бенджумеа (Rafael Benjumea), основатель Powen и глава испанской ассоциации фотоэлектрических работодателей (Unef), подчеркивает важность того, чтобы международная компания выбрала Испанию из-за наличия «дешевой возобновляемой энергии». «Это процесс перемещения электроемких производств», - говорит он о возможностях, которые открываются для страны.

Обещания обеспечения занятости

В километре от индустриального парка Арройо Кабалло находится огромный склад для производства ветчины, который компания Navidul открыла более 20 лет назад. В настоящее время агропродовольственная промышленность является движущей силой экономики Трухильо, но, если алмазная инициатива будет реализована, то в город придет еще один двигатель экономического роста. «Это обеспечит не только прямую занятость, но и повысит экономическую активность компаний, связанных с проектом», - говорит мэр.

Когда инициатива была представлена в июне​​, разработчики указали, что будет создано 300 непосредственных рабочих мест. Но сейчас Рошайзен говорит, что, когда завод станет работать на полную мощность, на нем будет занято 650 рабочих, и это без учета сопутствующих рабочих мест, что является впечатляющим количеством рабочих вакансий для такого города, как Трухильо.

Рошайзен говорит, что его компания «стремится инвестировать в Трухильо», но поясняет, что проект находится на начальной стадии, и еще предстоит решить множество вопросов, касающихся разрешений, разработки проекта и энергии, необходимой для такого завода. Он также указывает, что разработка аккумуляторов и снижение их стоимости будут определяющими факторами. Также необходимо решить финансовые вопросы. Бенджумеа отмечает, что весь проект, включая завод с реакторами, а также солнечную электростанцию ​​и хранилище, требует инвестиций в размере около 800 млн евро, и говорит, что около 40% будет предоставлено самой компанией, а оставшиеся 60% поступят за счет государственного и частного финансирования, а также за счет различных существующих европейских субсидий.

Между тем, эти две компании, Powen и Diamond Foundry, подписали соглашение о сотрудничестве с региональными властями Эстремадуры и центральным правительством, в результате чего был создан комитет по мониторингу развития проекта. Второе заседание комитета состоится в середине сентября, как сообщила министр экологических преобразований Эстремадуры Ольга Гарсия (Olga García). «Это не единственный крупный промышленный проект, который хотят создать в Эстремадуре, и все они подчеркивают преимущества наличия земли и солнечных ресурсов», - говорит она, добавляя, что обработка разрешений может быть завершена в течение года; Рошайзен планирует запустить производство в 2024 году.

В 2008 году Трухильо достиг своей первой вехи в области солнечной энергетики, открыв La Magascona, в то время крупнейшую фотоэлектрическую электростанцию ​​в Европе. Вырабатываемые ей 20 мегаватт электроэнергии сегодня кажутся незначительными по сравнению с фотоэлектрическими установками, которые сейчас работают в Испании и производят более 500 мегаватт. Также резко сократились необходимые инвестиции: для La Magascona потребовалось 250 млн евро. «Сегодня установка мощностью 50 мегаватт требует инвестиций в размере 25 млн евро», - говорит Франсиско Баррантес (says Francisco Barrantes), руководитель отдела развития проекта Fotowatio, компании, которая построила La Magascona и теперь хочет установить еще больше панелей в Трухильо.

Fotowatio в настоящее время принадлежит инвестиционному фонду Саудовской Аравии. Но эта компания была также создана Рафаэлем Бенджумеа, семья которого имеет тесные связи с Трухильо - еще один определяющий фактор в выборе этого муниципалитета для алмазного проекта, наряду с тем фактом, что Рошайзен ценит электрическую «инфраструктуру» региона, которая идеально подходит для проекта с такими высокими потребностями в электроэнергии.

Очистка воды

Компания настаивает на возобновляемых источниках энергии именно из-за этих высоких потребностей в электроэнергии, но ей также нужна вода для систем охлаждения реакторов. «Мы планируем построить еще одну водоочистную станцию, чтобы фабрика могла повторно использовать эту воду», - говорит мэр Трухильо.

Алмазы, производимые Diamond Foundry, в настоящее время используются для изготовления ювелирных изделий, а также в промышленности, которая будет основной областью применения алмазов, произведенных на фабрике в Трухильо. «Мы будем производить чипы из алмазных кристаллов», - говорит Рошайзен, объясняя, что «их можно использовать для повышения эффективности полупроводников». Он добавляет, что часть производства будет также направлена ​​в так называемую алмазную отрасль среднего уровня: «Крупным покупателям в Индии, которые обслуживают все отрасли, нуждающиеся в алмазах, включая ювелирные изделия», - говорит он.