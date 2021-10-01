Спрос на платиновые украшения во втором квартале сохранился

Автор: Марлени Арнольди (Marleny Arnoldi)

(miningweekly.com) - Последний обзор Platinum Jewellery Business Review, опубликованный Международной платиновой гильдией (Platinum Guild International (PGI), показывает, что ювелирные изделия из платины остаются устойчивыми во все еще сложной ситуации в розничной торговле на большинстве рынков.

В частности, PGI сообщает, что брендовые коллекции преуспевают, несмотря на сложности, вызываемые распространением дельта-штамма Covid-19 во всем мире.

Глядя на рынок США, PGI отмечает, что высокие потребительские расходы, подкрепленные вакцинацией и восстановлением экономики, способствовали значительному росту розничных продаж ювелирных изделий, поддерживая позитивные настроения в торговле во втором квартале года.

Согласно опросу потребителей, проведенному PGI, доверие к личным покупкам в США также улучшилось: во втором квартале 63% американцев чувствовали себя полностью или в основном комфортно, совершая покупки в ювелирных магазинах.

Продажи платиновых ювелирных изделий от стратегических партнеров PGI выросли вдвое, в то время как продажи по объему в унциях также подскочили на 48% по сравнению с тем же кварталом прошлого года, благодаря значительному росту продаж бижутерии с драгоценными камнями и свадебных ювелирных украшений.

Гильдия заявляет, что все больше ритейлеров создали специальные программы по платине, особенно через брендовые коллекции, используя платину для привлечения потребителей с высокими расходами и получения выгоды от высоких цен.

Кроме того, во втором квартале японский рынок ювелирных изделий продемонстрировал значительный рост благодаря повышению уровня комфорта при продаже ювелирных изделий в магазинах.

Продажи ювелирных изделий увеличились на 70,7% в единицах по сравнению с кварталом 2020 года, наиболее пострадавшим от Covid-19, а продажи платиновых ювелирных изделий также сильно выросли - на 68,5%.

Активные меры предосторожности и вакцинация работников ювелирных компаний и потребителей помогли покупателям вернуться к покупке предметов роскоши.

PGI заявляет, что более высокий процент полностью вакцинированных людей среди людей старшего возраста является положительным фактором для люксовых предметов ввиду более высокой покупательной способности этих возрастных групп.

Поскольку эмпирические покупки, такие как путешествия и посещение ресторанов, по-прежнему невозможны, то это особенно выгодно для розничных продаж ювелирных и дорогостоящие изделий.

Япония остается стабильно устойчивым рынком для платины, причем продажи в единицах платиновых ювелирных изделий во всех ценовых категориях резко выросли по сравнению с прошлогодними минимумами, и платиновые украшения по-прежнему занимают хорошие позиции ввиду сохранения ценовой поляризации.

В Индии вторая волна распространения Covid-19 вызвала очередной локдаун, который второй год подряд подрывает экономику в целом и рынок ювелирных изделий во втором квартале года.

Когда они вновь открылись в июне, большинство розничных продавцов ювелирных изделий подготовились к возвращению в третьем квартале, сосредоточив внимание на немедленном спросе с известными датами свадьбы и основными праздниками в период с июля по сентябрь.

По оценкам PGI, продажи платиновых ювелирных изделий от ключевых стратегических партнеров во втором квартале останутся на прежнем уровне или покажут умеренный рост по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Они взяли на себя инициативу повысить осведомленность о возобновлении работы своих магазинов и убедить клиентов в том, что вакцинация их сотрудников из числа обслуживающего персонала и обновленные протоколы безопасности являются ключевым приоритетом.

Правительство Индии ввело обязательное клеймение золотых украшений. Это подтолкнет отрасль к дальнейшей консолидации, создавая долгосрочное преимущество для организованной торговли и, как следствие, для платины.

Более того, во втором квартале общая китайская ювелирная отрасль продолжала рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, хотя и более медленными темпами, на фоне замедления общего экономического роста.

Производство платиновых изделий с драгоценными камнями увеличилось по сравнению с тем же кварталом прошлого года из-за отложенного спроса на свадебные украшения и запуска новых коллекций и дизайнов.

Производство ювелирных изделий из чистой платины снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отчасти из-за консолидации рынка и сокращения разрыва цен на золото и платину.

Несмотря на сильную конкуренцию со стороны изделий из золота, популярность брендовых коллекций из платины оставалась устойчивой, поскольку ритейлеры продолжали вводить на рынок новые изделия из платины, изготовленные с использованием инновационных технологий и современного дизайна в брендовых коллекциях, чтобы вызвать у потребителей новый интерес и привнести новизну.

PGI сообщает, что это частично компенсировало снижение продаж обычных ювелирных украшений и привело к росту розничных продаж партнеров PGI в первом полугодии этого года на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Гильдия отмечает, что гальванопластика платиной может стать важным событием во втором полугодии, поскольку несколько производителей будут запускать и продвигать такие изделия.

Платиновые украшения с различными материалами, такими как цветные камни, эмаль и бриллианты категории «меле», могут послужить необходимым стимулом в конце этого года для того, чтобы продолжать привлекать интерес со стороны ритейлеров и потребителей.

Поскольку пандемия продолжается, а дельта-штамм продолжает распространяться, неопределенность представляет собой значительный риск для компаний и отраслей.

По мере того, что ритейлеры и компании продолжают совершенствовать специальные стратегии, связанные с платиной, и обеспечивать высококачественные и безопасные покупки для потребителей, PGI ожидает, что во втором полугодии этого года у большинства ювелирных партнеров будет отмечаться устойчивое восстановление.