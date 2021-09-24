Напрямую к ювелиру: алмазодобытчики обходят традиционные пути

Автор: Эд Стоддард (Ed Stoddard)

(miningmx.com) – Бриллиант, может быть, и вечный камень, только вот пути, по которым драгоценные камни идут от рудника до потребителей, лишены каменной неизменности.

Традиционные аукционы на площадках, впервые организованные De Beers, игнорируются, а драгоценные камни продаются напрямую производителям бриллиантов - это почти революционная концепция по сравнению с укоренившейся практикой.

Первопроходцем в этом направлении является Lucara Diamond Corporation, зарегистрированная в Торонто компания, которая управляет рудником Карове (Karowe) в Ботсване. Lucara в прошлом году потрясла алмазный сектор, заключив новое соглашение о поставках с базирующейся в Антверпене HB Antwerp. Это соглашение было продлено в апреле этого года до декабря 2022 года.

«Наше новое соглашение о поставках с HB впервые обеспечивает истинную согласованную работу между производителем алмазов и производителем бриллиантов. Вместо того, чтобы Lucara продавала наши алмазы весом +10,8 карата «у ворот рудника», мы вкладываем эту наиболее ценную часть нашего производства [составляющую ~ 70% годовой выручки] в производство бриллиантов в компании HB и получаем окончательные цены на бриллианты за вычетом оплаты услуг и затрат на огранку и полировку», - сказала Эйра Томас (Eira Thomas), генеральный директор Lucara, в ответе на вопросы, заданные по электронной почте.

«Плата за услуги компании HB основывается на окончательной достигнутой цене на бриллианты, поэтому мы обе заинтересованы в максимальном увеличении стоимости каждого бриллианта. В целом рынок бриллиантов показал более высокие результаты, чем рынок алмазов, и определенно был менее волатильным», - сказала она.

Повышение производительности и уменьшение турбулентности должны способствовать обеспечению регулярных денежных потоков и «имеют потенциал для увеличения поступлений со временем».

Еще один путь, по которому пошла Lucara, - цифровой. Компания продает алмазы через Clara, цифровую интернет-площадку, где предлагаются драгоценные камни размером от 1 до 15 каратов.

Томас сказала, что на ней используются технологии, «… позволяющие подбирать отдельные алмазы в соответствии с конкретным спросом на бриллианты со стороны наших клиентов. Это делает процесс продажи гораздо более эффективным и устраняет необходимость в поездках для проверки бриллиантов лично, а также представляет значительную ценность как для покупателей, так и для продавцов».

Это окажет влияние на тех, кто занимается огранкой и полировкой в мидстриме. Экономический спад, спровоцированный Великим локдауном в 2020 году для сдерживания пандемии Covid-19, ударил по спросу на бриллианты и привел к потере рабочих мест для ремесленников в таких центрах, как Мумбаи - тенденция, также наблюдаемая во время глобального финансового кризиса, случившегося более десяти лет назад.

Этот подсектор отрасли может продолжать испытывать давление, поскольку посредники исключаются ввиду цифровых и других инициатив.

Инерции рынка больше нет

Томас сказала, что новаторские подходы компании Lucara также являются передовыми в области ESG - экологических, социальных и управленческих сферах. «Кровавые» или конфликтные алмазы, например, по-прежнему вызывают озабоченность общественности.

«Одно из реальных преимуществ продаж через HB или Clara заключается в том, что в обоих случаях мы используем процессы, которые отслеживают каждый бриллиант в ходе продажи. Эта прослеживаемость также может быть расширена и включать весь производственный процесс, чего сегодня требуют потребители», - сказала Томас.

Далее она сказала, что видит необходимость провести более широкую «встряску» алмазной отрасли, чтобы вывести ее из состояния инерции.

«Наша отрасль годами находилась под колоссальным сдерживающим влиянием нашей коллективной инерции. Мы больше не можем возвращаться к прошлой эпохе и неразумно цепляться за процессы, которые не менялись на протяжении поколений. Я работаю в этой отрасли 25 лет и верю, что лучшее еще впереди».

Со своей стороны, De Beers заявляет, что также приветствует перемены.

Отвечая на вопросы, компания заявила: «De Beers Group в течение некоторого времени пыталась изменить способ продажи алмазов своим сайтхолдерам, и найти способ оптимизации этого процесса для повышения эффективности мидстрима.

«В рамках этого 1 апреля этого года мы представили новое соглашение о поставке сайтхолдерам. Это новое соглашение о поставках предусматривает три различных вида клиентов - интегрированные ритейлеры, производители бриллиантов и дилеры - и первый из этих видов контрактов разработан так, чтобы позволить De Beers продавать алмазное сырье сайтхолдерам с розничными предложениями».

Компания также сказала, что рассматривает, «какие действия можно с пользой предпринять в это время, даже если это не то, чем мы обычно занимаемся».

В нем говорится, что инициативы в этом направлении включают:

Предложение своим покупателям алмазов гибкости, которая «допускала бы 100% отсрочку для нескольких сайтов и постоянной гибкости в отношении целевых товаров в дальнейшем; предоставление возможности дополнительных «обратных закупок» для дальнейшего повышения гибкости поставок, а также организацию просмотров в других местах (Антверпен, Дубай), пока действуют ограничения на поездки».

Запуск подкастов для поддержания контакта с клиентами и «максимального уменьшения влияния ограничений на поездки и удаленной работы» на отношения компании с отраслью в целом.

De Beers добавила, что: «В более общем плане мы также можем рассматривать ускорение других тенденций, которые уже развились в настоящее время - это может включать использование онлайн-каналов для продаж, а также растущие предпочтения потребителей в отношении брендов с социальными целями… В отрасли уже ведутся некоторые разработки по повышению роли цифровых технологий в процессе продаж, и теперь мы вполне можем видеть, как это ускоряется».

Компания по-прежнему считает, что «всегда будет место для продаж в физических торговых точках, особенно в алмазной отрасли, где так важно увидеть продукт в реальной обстановке».

Так что, не приходит конец физическим продажам, в ходе которых алмазно-бриллиантовая продукция тщательно проверяется.

Но похоже, что они станут менее заметной особенностью отрасли, охватывающей более широкий спектр вариантов продаж.

GEM Diamonds и Lucapa, акции которых котируются на австралийской бирже и которые работают в Лесото и Анголе, предпринимают инициативы, аналогичные инициативе Lucara: алмазы и бриллианты идут по новым маршрутам от рудника к потребителю. Все последствия этой тенденции станут очевидны в ближайшие годы.