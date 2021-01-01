Некоторые редкие алмазы образуются из останков когда-то живших существ, показало новое исследование

Автор: Хасинта Боулер (Jacinta Bowler)

(sciencealert.com) - Несмотря на благоговейное восхищение человечества сверкающими изделиями из углерода, кажется, что еще многое предстоит узнать о том, как образуются алмазы в глубине нашей планеты.

Новое исследование показало, что два разных типа редких алмазов имеют общую историю происхождения - переработку некогда живых организмов на глубине более 400 км (250 миль) под поверхностью Земли.

Есть три основных вида природных алмазов. Первый вид - это литосферные алмазы, которые образуются в литосферном слое на глубине от 150 до 250 км (93-155 миль) под поверхности Земли. Это, безусловно, самый распространенный вид алмазов, который, вероятно, можно найти в обручальном кольце.

Затем есть два более редких вида - океанические и сверхглубокие континентальные алмазы.

Океанические алмазы находятся в океанических породах, а глубинные континентальные алмазы - это те, что образовались на глубине от 300 км до 1000 км (от 186 миль до 621 мили) ниже поверхности Земли.

Чтобы объективно представить себе это, давайте классифицируем космос как 100 км (62 мили) над уровнем моря, МКС вращается на высоте примерно 400 км (250 миль) над Землей, и людям никогда не удавалось копать глубже 12,2 км (7,6 мили) вглубь недр. Итак, сверхглубокие континентальные алмазы образуются ... сверхглубоко в мантии Земли.

Как и следовало ожидать, океанические и сверхглубокие континентальные алмазы выглядят совершенно иначе. Поскольку изменение сигнатуры изотопа углерода, называемой δ13C (дельта 13С), можно использовать для определения того, имеет ли углерод органическое или неорганическое происхождение, прошлые исследователи предположили, что океанические алмазы первоначально образовались из органического углерода, который когда-то был внутри живых существ.

С другой стороны, сверхглубокие континентальные алмазы имеют чрезвычайно переменное количество δ13C. Сложно сказать, сстоят они из органического углерода или нет.

Но в этой новой статье, написанной под руководством геолога Кертинского университета Люка Дусе (Luc Doucet), команда обнаружила, что ядра сверхглубоких континентальных алмазов имеют схожий состав δ13C. Удивительно, но это означает, что, как и океанические алмазы, эти драгоценные камни также содержат останки некогда живых существ.

«Придавая новый смысл старому высказыванию «сделать из мусора сокровище», в ходе этого исследования обнаружили, что движущие силы Земли фактически превращают органический углерод в алмазы на глубине многих сотен километров под поверхностью Земли», - сказал Дусе.

«Вырывающиеся камни из более глубокой мантии Земли, называемые мантийными шлейфами, затем переносят алмазы обратно на поверхность Земли во время извержения вулканов, чтобы люди могли наслаждаться ими как драгоценными камнями», - добавил он.

Вернувшись в литосферу, некоторые из этих глубоких алмазов становятся ядрами, обернутыми неорганическими алмазными корками, изотопы которых соответствуют алмазам из литосферы. Это объясняет, почему их состав δ13C настолько изменчив.

За последние годы мы удивительно много узнали о второй форме углерода, которая нравится ученым.

Взгляд на алмазы с дефектами может помочь исследователям обнаружить первые моменты их существования; структура этих кристаллов сохраняется даже под давлением, в пять раз превышающим давление в ядре Земли; в 2019 году мы даже обнаружили алмаз с целым другим алмазом внутри.

Но это новое исследование не является концом истории - далеко не концом. Ученые не уверены, почему эти глубокие и редкие алмазы, обнаруженные ниже литосферы, используют переработанный органический углерод.

«Это может иметь какое-то отношение к физико-химической среде, существующей там», - пояснил геолог Кертинского университета Чжэн-Сян Ли (Zheng-Xiang Li).

«Нередко новое научное открытие вызывает больше вопросов, требующих дальнейшего исследования».