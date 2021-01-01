От научного проекта к реальности: «водородная экономика» набирает обороты

Автор: Эд Стоддард (Ed Stoddard)

(miningmx.com) - Что общего между лесными пожарами 2019-2020 годов, опустошившими Австралию, и будущим промышленности по добыче платины и меди?

Первые рассматриваются как катализатор, который переключил стремление к экологически чистым источникам энергии на пятую передачу. Последнее выиграет от этого пути, даже если двигатель внутреннего сгорания медленно устаревает. Это связано с тем, что путь к снижению выбросов углекислого газа - декарбонизации - будет частично вымощен ростом «водородной экономики», и считается, что платина и, в меньшей степени, медь играют решающую роль в этом переходе.

«Если два года назад говорили о водородной экономике, это рассматривалось как научный проект. Но лесные пожары в Австралии довольно сильно повлияли на взгляды на изменение климата, и пандемия выкристаллизовала взгляды многих людей на экологическую устойчивость и декарбонизацию, - сказал изданию Miningmx Тревор Раймонд (Trevor Raymond), директор по исследованиям Всемирного совета по инвестициям в платину (World Platinum Investment Council).

Медь - металл, для которого постоянно находят новое применение, является одним из товаров, на который будет наблюдаться повышенный спрос из-за этих тенденций, поскольку дизельные и бензиновые автомобили постепенно выводятся из эксплуатации и заменяются электромобилями (BEV) и электромобилями на топливных элементах (FCEV).

«В тяговых двигателях FCEV на 70-100% больше меди по сравнению со стандартными бензиновыми автомобилями», - говорится в недавнем отчете BMO Capital Markets о водородных топливных элементах.

Это распространяется на инфраструктуру, необходимую для производства водорода, что также повлияет на рынки металлов.

«Мы полагаем, что стремление к развитию местных распределительных мощностей будет расти и в долгосрочной перспективе приведет к сокращению числа линий электропередачи [отрицательно сказываясь на спросе на алюминий], но в конечном итоге принесет пользу меди», - заявили в BMO. Это будет хорошей новостью для таких компаний, как Codelco и BHP.

Реальный спрос будет на платину, которая, как ожидается, получит новую жизнь после скандала «Dieselgate», связанного с Volkswagen, и перехода с дизельных двигателей на бензиновые. В настоящее время технология топливных элементов для транспортных средств в значительной степени зависит от платины.

Вот почему такие компании, как Anglo American Platinum (Amplats), инвестируют так много средств в исследования и разработку этой технологии. Что касается ее материнской компании, Anglo American, она заявила, что может оснастить водородными двигателями до 400 карьерных самосвалов на всех своих предприятиях во всем мире, поскольку она стремится сократить свои выбросы. Это зависит от пилотного исследования одиночного самосвала на шахте Могалаквена (Mogalakwena) в Лимпопо.

Это пример того, как научный проект действительно оживает, имея значительные промышленные применения.

Но для того, чтобы водородное направление набирало обороты, должны сойтись много звезд.

Во-первых, BEV можно заряжать, не выходя из дома, а для FCEV требуется заправочная станция.

«Однако, - как отметил Всемирный банк (World Bank) в своем отчете за 2020 год по этому вопросу, - все большее число стран вынашивает амбициозные планы по разработке новых водородных заправочных станций в ближайшем будущем. Кроме того, FCEV можно заправить всего за несколько минут, тогда как на зарядку BEV могут уйти часы».

«Из-за этих факторов в настоящее время ожидается, что для большинства легковых автомобилей BEV по-прежнему будут значительно превосходить по количеству автомобили на топливных элементах, но для транспортных средств с большей дальностью действия, грузовых перевозок, автобусов, морского и воздушного транспорта, в будущем FCEV могут иметь большое конкурентное преимущество», - отмечает Всемирный банк.

По сути, для FCEV нужна станция, но, по мнению экспертов в этой области, для заправки требуется примерно столько же времени, сколько и для заполнения бака внутреннего сгорания на заправочной станции. И, по словам Бенни Ойена (Benny Oeyen), исполнительного руководителя отдела развития рынка МПГ компании Anglo American, это облегчает переход на водород, поскольку такие станции можно размещать специально на маршрутах дальнего следования.

«Декарбонизация грузовиков возможна только с помощью топливных элементов», - сказал он в интервью.