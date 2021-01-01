Молчание о смертельной катастрофе, связанной с алмазами

Автор: Джон Джеффей (John Jeffay)

(idexonline.com) - Я неравнодушный журналист. До сих пор. В начале сентября меня обеспокоило то, что коллеги-журналисты сделали Бейонсе «крайней» за то, что на ней был желтый бриллиант Tiffany. Позднее мировые СМИ сообщили - или не сообщили - о катастрофе на алмазном руднике, унесшей жизни 12 человек в Демократической Республике Конго (ДРК).

Утечка токсичных веществ на хвостохранилищах на алмазном руднике в Анголе буквально окрасила притоки реки Конго в ярко-красный цвет. Тысячи рыб всплыли на поверхность. Умерли бегемоты. Тысячи людей, живущих у реки, были отравлены. А вода, загрязненная тяжелыми металлами, теперь течет в столицу Конго г. Киншасу, где проживает 12 миллионов человек. Это было описано как беспрецедентная экологическая катастрофа. И все же это мало освещалось в новостях. И в центре внимания этого освещения был вопрос о компенсации, а не человеческие трагедии.

В ДРК вряд ли есть постоянно действующий круглосуточный новостной центр, и она не является магнитом для иностранных корреспондентов, поэтому у жертв этой трагедии нет лиц. Мы не видим плачущих родственников, сжимающих ветхие фотографии своих близких, как если бы это произошло в западном мире. Вместо этого мы получаем разговоры о том, как должен платить виновник загрязнения, как будто это не что иное, как несчастный случай, который можно исправить финансовым путем. Чего мы не видим, так это какого-либо реального расследования того, как это вообще могло произойти, как виновные будут привлечены к ответственности и как они будут надежно гарантировать, что такое никогда не повторится.

Потребовалось много недель, чтобы выяснить масштабы этой катастрофы и установить источник утечки токсичных веществ. Когда в конце июля вода в реках стала окрашиваться в красный цвет, казалось, что проблема может заключаться в горстке старателей, добывающих алмазы. Но затем исследователи из Университета Киншасы начали осознавать масштаб проблемы - «огромного загрязнения» никелем и железом в воде, от которого пострадали до двух миллионов местных жителей, проживающих вдоль рек, у которых появились кожные заболевания и диарея.

Операторы огромного рудника Catoca в Анголе признали в заявлении, полученном Reuters, что хвосты - отходы, оставшиеся после добычи алмазов, - просочились после прорыва дамбы для отходов рудника в конце июля. В нем говорится, что через две недели прорыв был снова полностью заделан.

Российская алмазодобывающая компания АЛРОСА вместе с Endiama, государственной алмазной компанией Анголы, владеют по 41% акций рудника. Обе они мало что сказали по этому поводу. AЛРОСА, называя себя миноритарным акционером Catoca, заявила, что «стремится к большей прозрачности и предлагает свою поддержку и опыт для устранения последствий разлива». Endiama не ответила на наш запрос дать комментарии. Согласно отчету Reuters, существуют стандарты безопасности и инспекции хвостохранилищ, введенные в прошлом году Международным советом по горному делу и металлам (International Council on Mining and Metals), но они не являются обязательными, и Catoca не придерживалась их.

Рудник является четвертым по величине в мире, и на его долю приходится три четверти объема добычи алмазов в стране, которая в 2019 году составила 9,2 млн каратов. Но жертвы в данном случае не имели ничего общего с алмазной отраслью, за исключением того, что они имели несчастье жить ниже по течению от места загрязнения. И, похоже, никто не озабочен сильно их тяжелым положением. Министр окружающей среды ДРК Ева Базайба (Eve Bazaiba) сказала о трагедии следующее: «Эта катастрофа произошла по вине ангольской алмазодобывающей компании, которая признала факты». Вряд ли это можно назвать каким-то проявлением эмоций (хотя она сказала, что ее страна будет добиваться возмещения ущерба).

Я не люблю молча стоять в стороне, когда случаям такого масштаба уделяется так мало внимания. Возвращаясь к событиям начала сентября, меня как журналиста беспокоят наши новостные ценности. Бейонсе получает освещение - хорошее или плохое - потому что она Бейонсе, в то время как 12 безымянных и неизвестных конголезцев умирают ужасной смертью, и нет даже упоминания об этом. Но меня больше беспокоит наше очевидное безразличие к такой ужасной трагедии. Я хочу увидеть возмущение, я хочу увидеть сожаление, и я хочу увидеть настоящую решимость сделать так, чтобы такое больше никогда не повторилось.

Прекрасных вам выходных.