Алмазодобывающие компании по-прежнему сообщают о дефиците

Цены на бриллианты были неоднозначными, в то время как ритейлеры прогнозируют хорошие результаты в праздничные дни.

Автор: Джошуа Фридман (Joshua Freedman)

(diamonds.net) - Алмазный рынок в августе подавал смешанные сигналы. Хотя потребительский спрос оставался высоким, в некоторых крупных торговых центрах во время летних каникул активность снизилась. Кроме того, складские запасы бриллиантов начали расти, что ставит под сомнение долговечность недавнего восстановления отрасли.

Сектор был сосредоточен на предстоящей выставке JCK в Лас-Вегасе, которая была намечена на 27 - 30 августа. Тем не менее, трейдеры ожидали, что в разделе с неоправленными алмазами будет тише, чем обычно, поскольку многие зарубежные дилеры не смогли приехать. Бельгийская алмазная отрасль решила не размещать павильон на выставке, ссылаясь на неопределенность, а в индийской секции должны были разместиться только местные представители.

Хотя желание вернуться на выставки велико, отрасль научилась обходиться без них за последние полтора года.

Между тем, мировые поставки восстановились после резкого спада в 2020 году, часто превышая уровни до пандемии. Экспорт бриллиантов из Индии вырос на 146% в годовом исчислении, до $2,26 млрд в июле, что является самым высоким месячным показателем с февраля 2019 года.

Цены на бриллианты были разными: более крупные товары продавались лучше, чем товары меньшего размера. Индекс RapNet Diamond Index (RAPI ™) для бриллиантов весом в 1 карат вырос на 0,2% в период с 1 по 19 августа, более плавно, чем в предыдущие месяцы, в то время как RAPI для камней в 3 карата вырос на 0,6%. Однако индекс для камней весом 0,30 карата упал на 0,6%, а цены в категории 0,50 карата упали на 0,3%. Непонятно, почему рынок стал сегментированным. На категории, которые упали в цене, возможно, влияние мог оказать постепенный росте запасов в мидстриме. Количество бриллиантов на RapNet - во всех категориях - подскочило на 20% в период с 1 июля по 19 августа, достигнув почти 1,6 млн камней.

Продолжается укрепление цен на алмазы

Цены на алмазное сырье оставались высокими, потому что дефицит все еще сохранялся. Крупные алмазодобывающие компании имели ограниченные объемы производства и исчерпали значительную часть своих запасов в течение динамично развивающегося первого квартала, что затруднило удовлетворение сохраняющегося высокого спроса.

Однако, по оценкам АЛРОСА, цены на дилерском уровне, которые были заоблачно высокими, упали примерно на 3–5% с конца июля до середины августа. По мнению алмазодобывающей компании, снижение произошло из-за выпуска в продажу товаров Гохраном, российским государственным хранилищем драгоценных камней, который 23 июля на аукционе продал алмазного сырья на $139,2 млрд, при этом, 70% из них было продано компании АЛРОСА.

«На вторичных рынках складывается спекулятивная ситуация в отношении цен, потому что некоторые игроки готовы платить за товар любую цену, учитывая сокращение выделения алмазного сырья напрямую от алмазодобытчиков, - сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев изданию Rapaport Magazine. - С этой точки зрения, я думаю, что аукцион, проведенный Гохраном и состоявшийся в июле, был действительно подходящим моментом, чтобы привлечь больше товаров в отрасль, а также продемонстрировать, что нет необходимости платить такие спекулятивные цены за товары».

Эти завышенные цены на алмазное сырье негативно сказались на прибылях обрабатывающего сектора. Огранщики в Сурате увеличили производство бриллиантов перед праздничным сезоном, но по-прежнему работали на 80% своей мощности.

«Ожидается, что значительное восстановление потребительского спроса продолжится по мере того, как мировая экономика оправится от воздействия Covid-19, - заявила De Beers 29 июля в своем полугодовом отчете. - Кроме того, ожидается, что во второй половине года мощности мидстрима увеличатся в зависимости от ситуации с Covid-19 в Индии».

Начиная с выставки JCK, отрасль будет сосредоточена на важном праздничном периоде в США. Розничные продажи были высокими в течение всего года, так как у потребителей были ограниченные возможности для путешествий и других развлечений. Поскольку общество и экономика постепенно приходят в норму, ближайшие месяцы открывают возможности для розничных торговцев.

«Мы ожидаем, что это будет очень сильный курортный сезон», - сказал Джефф Геннетт (Jeff Gennette), председатель и главный исполнительный директор Macy’s, во время телефонного разговора с инвесторами 19 августа. Он отметил, что клиенты «снова собираются вместе, возможно, впервые за пару лет».