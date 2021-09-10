Борьба за алмазы Namdia

Автор: Шиновене Иммануэль (Shinovene Immanuel)

(namibian.com.na) - Государственная компания Namib Desert Diamonds (Namdia) планирует проведение аукциона по продаже некоторых из своих алмазов в Интернете, но есть опасения, что полугосударственное предприятие продолжает продавать алмазы покупателям в Дубае и Индии по дешевой цене.

Namdia, 100% государственная компания, рожденная в результате соглашения между правительством и алмазным гигантом De Beers в 2016 году, была создана для того, чтобы «проверить», получает ли Намибия наилучший доход от международной компании, выходя на открытый рынок.

Но вопросы всегда оставались вокруг формирования Namdia, особенно с тех пор, как оно было начато министрами, которых в прошлом обвиняли в коррупции, такими как бывший министр юстиции Саки Шангхала (Sacky Shanghala) и бывший министр горнодобывающей промышленности и энергетики Обет Канджозе (Obeth Kandjoze).

Критики считают, что Namdia, возглавляемая Кеннеди Хамутеньей (Kennedy Hamutenya), по-прежнему используется для обогащения клики отдельных лиц в Намибии и Дубае.

По оценкам источников, Namdia могла бы зарабатывать от 200 млн до 500 млн намибийских долларов в виде дополнительных средств в год, если бы продавала камни местным компаниям, которые якобы готовы платить больше, чем платят иностранные компании.

Представитель Namdia, Беверли Кусмо (Beverley Coussement), во вторник заявила, что утверждения о том, что компания продает алмазы за бесценок, «категорически не соответствуют действительности».

«В соответствии с нашим текущим годовым бизнес-планом, Namdia скоро будет рекламировать закупку торговой онлайн-платформы, которая позволит использовать методы конкурентных торгов, будь то тендер или аукцион, среди всего прочего», - сказала Кусмо.

Она утверждает, что они стремятся постоянно рассматривать различные методы продаж, чтобы укрепить свой мандат на выявление цен.

«Комбинация этих двух методов лучше всего сработает в интересах Namdia по достижению оптимальных цен при одновременном обеспечении регулярности продаж и движения денежных средств», - сказала она.

Ботсванская компания Okavango Diamond Company - аналог Namdia - вела прозрачные продажи и в течение многих лет выставляла алмазы на публичные аукционы в Интернете.

В 2016 году издание The Namibian сообщило, что Namdia продавала алмазы в Намибии по цене 500 долларов США (около 7 100 намибийских долларов) за карат.

Но те же самые алмазы затем продавались по цене 2 500 долларов США (35 600 намибийских долларов) за карат.

По словам источников, положение не изменилось, несмотря на обещания политиков прекратить занижение цен.

Информация, полученная The Namibian, показывает, что чиновники в Министерстве горнодобывающей промышленности и энергетики были проинформированы в прошлом месяце о постоянной тенденции Namdia к занижению цен на алмазы.

Одной из компаний, получивших выгоду от нынешнего режима Namdia, является SBMH Group DMCC из Дубая и лондонский торговец алмазами Нил Хэддок (Neil Haddock), который также работает в Дубае.

В начале этого года министерство горнодобывающей промышленности заблокировало предложение Хамутеньи назначить своего менеджера по продажам вместо C-Sixty Investments в качестве оценщика алмазов.

«Мы предлагаем, чтобы Андрис Эйсеб (Andries Eiseb), нынешний менеджер по работе с ключевыми клиентами компании Namdia, был уполномочен в качестве оценщика. Эту функцию в настоящее время выполняет C-Sixty Investments», - сказал Хамутенья.

Игроки отрасли подвергли сомнению этот шаг Хамутеньи, заявив, что он может увеличить секретность и еще больше занижать цены на намибийские алмазы.

Эйсеб и Хэддок являются бывшими деловыми партнерами.

Эйсеб сменил Хэддока и был назначен менеджером по работе с ключевыми клиентами компании Namdia.

В прошлом Эйсеб работал и владел компанией GDV Namibia, которая занималась оценкой алмазов, в том числе в Зимбабве.

Namdia заявляет, что у Эйсеба нет конфликта интересов.

«В соответствии с внутренней политикой компании он заявил о своей заинтересованности. В связи с этим он подал в отставку с поста директора GDV Namibia. Учитывая его заявление, мы не знаем о каком-либо другом потенциальном конфликте интересов», - сказал Хамутенья.

Namdia в основном была портфельной полугосударственной компанией, которая передала бóльшую часть своей работы на аутсорсинг частным компаниям и частным лицам, таким как Хэддок.

Люди, знакомые с этим вопросом, говорят, что иностранные компании, такие как SBMH Group DMCC, продолжают поглощать значительную часть алмазного сырья компании Namdia, которое эта компания продает для получения прибыли.

Например, алмазы Namdia будут проданы в Индию на следующей неделе частной компанией Samir Gems.

Источники указывают на этот аукцион как на пример того, что должна делать Namdia, вместо того, чтобы действовать как портфельная компания, продающая сырье.

Сохраняются опасения, что Namdia может продолжать продавать алмазы за бесценок, если у нее не будет независимого оценщика, который бы перепроверял стоимость алмазов перед их продажей за границу.

Текущая оценка сделана Nuska Technologies (ранее известной как C-Sixty Investments).

Этот контракт истекает на следующей неделе.

Кусмо заявила, что они продолжат свою деятельность без Nuska Technologies, которая в настоящее время принадлежит израильскому диамантеру Дорону Коэну (Doron Cohen).

«Если Namdia потребуются дополнительные услуги по оценке алмазов в будущем, мы получим такие платные услуги в соответствии с положениями Закона о закупках».

Кусмо сказала, что они всегда соблюдали как местные, так и международные правила, касающиеся торговли.

«Кроме того, Namdia обладает внутренними возможностями для оценки алмазов, определять стоимость, по которой мы продаем нашим клиентам», - сказала она.

Namdia отказалась назвать своего крупнейшего покупателя, заявив, что эта информация является конфиденциальной.

Кусмо сказала: «Эти алмазы уже проходят оценку государственным оценщиком алмазов (агентом министерства горнодобывающей промышленности) и представителями De Beers в NDTC, прежде чем мы их покупаем».

В настоящее время государственным оценщиком алмазов является компания Gems Diamonds, связанная с Шангхалой и бывшим управляющим директором Investec Investment Namibia Джеймсом Хатуикулипи (James Hatuikulipi).

Родственник Хатуикулипи Паулюс Нгаланги (Paulus Ngalangi) владеет 28% акций Gems Diamonds через свою структуру Blackboard Enterprise CC.

Когда к Коэну, совладельцу Nuska, обратились за комментариями, он отказался их дать.