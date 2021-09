Отчет, основанный на фактах, приветствуется малыми и юниорными алмазодобывающими компаниями

Автор: Донна Слейтер (Donna Slater)

(miningweekly.com) - Малые и юниорные алмазодобывающие компании сталкиваются с постоянными проблемами с точки зрения политики и регулирования, что привело к значительному сокращению числа малых алмазодобывающих предприятий за последние годы, говорится в отчете под названием «Состояние сектора малых и юниорных алмазодобывающих компаний Южной Африки» (Status of the South African Small and Junior Diamond Mining Sector)».

Отчет, написанный Синазой Длакаву (Sinazo Dlakavu), выпускницей (магистром наук) геологического факультета Университета Нельсона Манделы, был опубликован в августе африканским Институтом наблюдения за Землей (Earth Observatory Institute) под эгидой Университета Нельсона Манделы.

В отчете указывается, что в марте 2020 года в Южной Африке было около 220 малых и юниорных алмазодобывающих компаний.

Постепенное, но значительное сокращение числа малых и юниорных алмазодобытчиков способствовало росту безработицы в Южной Африке.

Эти сильно пострадавшие районы включают Намакваленд на западном побережье Южной Африки; Северную Капскую провинцию, в том числе исторический алмазный центр Кимберли; и Северо-Западную провинцию.

Длакаву отмечает, что добычу и разведку алмазов в этих регионах с низкой экономической активностью можно было бы стимулировать за счет роста добычи алмазов путем принятия соответствующего законодательства, найма местных жителей и создания более совершенных цепочек поставок и услуг в области добычи и разведки.

Помимо сельского хозяйства, сектора, который становится все более механизированным и поэтому требует меньшего количества работников, сектор малых и юниорных алмазных компаний был и остается ключевым работодателем в Северной Капской провинции и Северо-Западных провинциях, что свидетельствует о его важности, отмечает она.

ОСНОВНЫЕ ТЕКУЩИЕ ПРОБЛЕМЫ

Респонденты из числа малых и юниорных алмазодобывающих предприятий во время опросов, проведенных Длакаву, выразили основную озабоченность в связи с шестью ключевыми элементами, первым из которых является безопасность. Обеспокоенность по поводу нее выразили 86% респондентов.

По ее словам, одна морская алмазодобывающая компания опасалась, что не получит достаточной защиты со стороны полицейской службы Южной Африки в случае, если ее деятельность подвергнется нападению со стороны преступников.

Вторая проблема заключалась в длительных периодах ожидания обработки лицензионных заявок и выдачи лицензий, а также в общей неэффективности различных региональных отделений Министерства минеральных ресурсов и энергетики (Department of Mineral Resources and Energy, DMRE). Эту проблему назвали восемьдесят три процента респондентов.

Между тем 69% респондентов назвали проблемой ненадежное электроснабжение, осуществляемое государственной энергокомпанией Eskom. Цены на электроэнергию также упоминались как все более обременительные.

Четвертыми в списке были проблемы с соблюдением широких мандатов по расширению экономических прав и возможностей чернокожих. Шестьдесят четыре процента респондентов ответили, что они вызывают озабоченность.

Пятая проблема заключалась в поиске квалифицированной рабочей силы. Шестьдесят два процента респондентов указали, что проблема получения навыков вызывает беспокойство.

В связи с этим в отчете показано, что средний стаж работы составляет 26 лет, а у вновь принятых - два года. Это может означать, что законодательство препятствует приему новых работников, особенно темнокожих, говорит Длакаву.

Наконец, 52% респондентов обеспокоены необоснованными затратами на рабочую силу. Малые и юниорные алмазодобывающие компании заявили, что оплата труда их сотрудников не является проблемой, поскольку в отчете показано, что они тратят около 23% своего годового оборота на заработную плату.

Тем не менее, алмазодобывающие компании заявили, что на рудниках сложно соблюдать Закон об охране здоровья и технике безопасности, поскольку он предназначен для крупных рудников. Один из респондентов предположил, что, возможно, малые и юниорные алмазные рудники вместо этого подпадают под действие Закона о гигиене и безопасности труда.

РЕШЕНИЯ

Длакаву дает пять рекомендаций для облегчения бремени и открытия отрасли малых и юниорных алмазодобывающих компаний для новичков, начиная с разработки соответствующей отраслевой политики добычи полезных ископаемых и нормативных актов.

Она добавляет, что южноафриканская система управления минеральными ресурсами требует модернизации; это изменение упростит процесс подачи заявок и получения лицензии, а также вызовет интерес у новичков.

«Малым и юниорным алмазодобывающим компаниям нужны практические и творческие механизмы для преобразования этой отрасли. Этому могло бы способствовать создание небольшого фонда алмазодобытчиков для поддержки в частности черных и начинающих мелких алмазодобытчиков; а также предоставление информации и технической помощи от таких организаций, как Совет по геонаукам (Council for Geoscience) и Минтек», - говорит она.

Независимый производитель алмазов Линдон де Мейон (Lyndon de Meillon) сказал Mining Weekly, что отчет Длакаву приветствуется в отрасли, поскольку он предоставляет точные данные о состоянии отрасли, подтверждая то, что малые и юниорные алмазодобывающие компании пытались передать правительству в течение последних десяти с лишним лет.

«За последние 17 лет мы потеряли около 90% компаний, занимающихся добычей аллювиальных алмазов», - говорит он, добавляя, что следующая задача - убедить правительство использовать факты и цифры, собранные в ходе этого независимого исследования, в качестве основы для будущих нормативных актов и законодательства в целях ослабления давления на отрасль.

«Из этого отчета ясно, что главной причиной спада в отрасли является несоблюдение существующей политики», - говорит он.

Председатель Южноафриканской организации производителей алмазов (South African Diamond Producers Organisation, SADPO) Герт ван Никерк (Gert van Niekerk) разделяет мнение Де Мейона о том, что в отчете Длакаву впервые приводятся научно обоснованные факты и цифры, которые организация может использовать при взаимодействии со всеми участниками отрасли, а также с правительством.

«Мы благодарим Длакаву и ее команду за этот отчет. Он предоставляет нам инструмент, который мы можем использовать в ходе переговоров с законодательными и регулирующими органами, с которыми нам приходится иметь дело», - говорит он.

«Этот отчет является первым набором данных, который был подготовлен с научной точки зрения и который SADPO будет пытаться обновлять на регулярной основе», - добавляет Ван Никерк.

«Одна из самых больших проблем, с которыми я сталкиваюсь, когда разговариваю с другими участниками в отрасли, это их непонимание наших уникальных обстоятельств, и это исследование имеет большое значение для того, чтобы помочь SADPO устранить недоразумения, связанные с нашим уникальным видом добычи полезных ископаемых», - утверждает он.

Хотя Ван Никерк говорит, что новое законодательство предлагается для старательского и мелкомасштабного алмазодобывающего сектора, отчет Длакаву будет полезен для иллюстрации того, что законодательство должно быть ориентировано на конкретные сырьевые товары, потому что универсальный подход наносит вред малым алмазодобывающим компаниям.