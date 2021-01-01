«Скандал», связанный с Бейонсе и Tiffany

Автор: Джон Джеффей (John Jeffay)

(idexonline.com) - Никогда не доверяйте журналистам. По крайней мере, по двум причинам. Первая причина может вас удивить. Они говорят правду. Беда в том, что это не вся правда. Те, кто ценит свою работу, не станут сознательно говорить откровенную и заведомую ложь. Но они вполне могут умолчать факты, которые мешают их рассказу. Вторая причина заключается в том, что они очень хорошо умеют вплетать крошечный фрагмент информации в сенсацию на первой полосе. Так было на этой неделе со «скандалом», связанным с Бейонсе (Beyonce) и бриллиантом Tiffany. У меня возникает соблазн заключить слово «скандал» еще в одни кавычки, потому что это далеко не скандал. Но, как мы увидим, нужно немногое, чтобы заставить приличного графомана распалиться.

Вот что случилось. Бейонсе и ее муж Джей Зи (Jay Z), звезда рэпа, объединились с Tiffany для проведения кампании, посвященной современной любви, в которой певица была сфотографирована с культовым желтым бриллиантом Tiffany весом 128,54 карата. Это не просто крупный бриллиант. Это бриллиант, который стал символом превосходства Tiffany в мире ювелирных украшений. Это один из крупнейших желтых бриллиантов в мире, купленный основателем компании Чарльзом Льюисом Тиффани (Charles Lewis Tiffany) за $18 000 в 1878 году и имеющий 82 грани, – «на 24 грани больше, чем у бриллианта традиционной круглой огранки», - чтобы добиться максимального блеска. Он находится во флагманском магазине Tiffany & Co. на Среднем Манхэттене, Нью-Йорк, и его надевают только в редких и особых случаях, в частности, Одри Хепбёрн (Audrey Hepburn) надевала в фильме «Завтрак у Тиффани» (Breakast at Tiffany’s) в 1961 году и, совсем недавно, Леди Гага (Lady Gaga) на церемонии вручения премии Оскар в 2019 году. Так что для Бейонсе было значимым событием надеть драгоценный камень за $30 млн, и это широко освещалось в СМИ.

Его происхождение никогда не было секретом. Его добыли на руднике Кимберли (Kimberley) компании De Beers в Южной Африке в 1878 году, когда был широко распространен рабский труд, а условия труда были примитивными. Сегодня мы использовали бы термин «кровавый алмаз» для описания драгоценного камня, полученного при таких обстоятельствах. В то время его просто называли алмазом.

Итак, Бейонсе надела бриллиант, а этот бриллиант по сегодняшним меркам считается «кровавым алмазом». Пока все идет нормально. Но для журналиста, который хочет навредить и устроить «скандал», между ними должна быть какая-то связь. Знала ли Бейонсе про это? Одобрила ли она? Или она не одобряла? Все, что нужно, так это некоторая связь между певицей и бриллиантом, чтобы вдохнуть жизнь в историю.

И вот связь. Барабанную дробь, пожалуйста. «Разочарована и рассержена». Вот и все. Журналисты приводят слова «источника, близкого к певице», а не самой певицы, что она была разочарована и рассержена тем, что ей не сообщили о проблемах, связанных с историей бриллианта. Подумайте о словах «разочарована и рассержена» как о крошечной затравке, из которой в наши дни в лаборатории выращивают алмазы, добавляя углерод слой за слоем. Из этих двух слов, которые узнали от неопределенного источника, средства массовой информации смогли раздуть целую историю о горе, сделав из «мухи слона», подробно описав эксплуатацию рабочих черных алмазодобытчиков 150 лет назад и, в свою очередь, разыграв расовую карту против Бейонсе как цветной женщины, из-за чего это выглядит, будто она косвенно одобряет такие методы добычи.

На мой взгляд, растревоженный мир сошел с ума из-за своей сверхчувствительности к расовым предрассудкам и дискриминации, что заставляет Бейонсе в некоторой степени отвечать за методы добычи алмазов, существовавшие в 1870-х годах. Но опять же, может быть, Tiffany и Бейонсе ошиблись. Может быть, то, что чернокожая женщина украшена трофеем белого мужчины, действительно делает неверные посылы. Возможно, желтый бриллиант Tiffany никогда не избавится от своей болезненной ассоциации с колониализмом. Проблема в том, что иногда, когда вы ищете простые ответы, нельзя доверять журналистам.

Прекрасных вам выходных.