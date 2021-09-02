Признание сильной стороны Кимберлийского процесса, но также и его недостатков, и, следовательно, обязательств отрасли

Автор: Эдвард Ашер (Edward Asscher), президент WDC

(worlddiamondcouncil.org) - В статье, опубликованной в августовском выпуске журнала Rapaport Magazine и опубликованной 25 августа 2021 года на веб-сайте издания под названием «Бесчинства творятся на алмазных месторождениях в Зимбабве» (Atrocities Haunt Zimbabwe’s Diamond Fields), Фараи Магуву (Farai Maguwu), отважный лидер гражданского общества в Зимбабве, который является директором-основателем Центра по управлению природными ресурсами (Centre for Natural Resource Governance, CNRG) этой страны, пишет о тяжелом положении старателей на алмазных месторождениях Маранге (Marange).

Это угнетаемое сообщество местных жителей, которое Магуву долгое время защищал, и Всемирный алмазный совет (World Diamond Council, WDC) уважает, ценит и отдает дань самоотверженным усилиям, вкладываемым им в их защиту, часто с большим риском для себя. Когда в 2010 году, во время предыдущего режима Роберта Мугабе в Зимбабве он был арестован за свою деятельность и содержался в тяжелых условиях, WDC активно занимался лоббированием и настаивал на его освобождении.

Я не собираюсь обсуждать подробности, которые Магуву перечисляет в своей статье. Он хорошо осведомлен о фактах на местах и ​​имеет свидетельские показания старателей, живущих и работающих в регионе Маранге. В его рассказе говорится о нарушениях прав человека, а также о случаях взяточничества и вымогательства со стороны государственных и частных сотрудников службы безопасности на местах.

Я хотел бы остановиться на роли Кимберлийского процесса (Kimberley Process, КР) или ее отсутствии в урегулировании ситуации в Зимбабве. Ставя подзаголовок к статье Магуву, редакторы Rapaport написали, что КР «продолжает отмывать конфликтные алмазы [Зимбабве]». Я понимаю их мнение, но я думаю, что они непреднамеренно приписывают КР полномочия, которых у него в настоящее время нет.

В этом и заключается проблема. Согласно Базовому документу (Core Document) Кимберлийского процесса, конфликтные алмазы определяются как алмазы, используемые повстанческими движениями для финансирования войн против законных правительств. Объективно, сегодня нет повстанческих движений, использующих алмазы для финансирования гражданской войны в Зимбабве, и поэтому, по определению, в стране не производятся конфликтные алмазы.

За почти 19 лет своего существования Схема сертификации Кимберлийского процесса (Kimberley Process Certification Scheme, KPCS) оказалась на удивление успешной в выполнении своей миссии, почти полностью устранив торговлю алмазами, используемыми для финансирования гражданской войны. Но она ограничена по своим масштабам, и, если не будет расширена, нельзя ожидать, что станет панацеей от других проблем, с которыми сталкиваются старатели, включая нарушения прав человека и прав трудящихся, взяточничество и коррупцию.

Давняя позиция WDC заключается в том, что крайне важно, чтобы KPCS могла продолжать выполнять свою функцию по спасению жизней, и в то же время расширила сферу своей миссии, чтобы она могла решать те проблемы, которые описывает Магуву. Это должно быть сделано путем расширения определения «конфликтный алмаз» в Базовом документе КР, чтобы он предоставлял полномочия для рассмотрения случаев системного насилия, связанного с алмазами, которые, тем не менее, не связаны с гражданской войной.

С этой целью мы тесно сотрудничали с Коалицией гражданского общества (Civil Society Coalition) в рамках Кимберлийского процесса и с рядом правительств, придерживающихся схожих взглядов, в том числе в течение трехлетнего обзора, который завершился в 2019 году. Кроме того, нам удалось убедить большинство правительств-участников КР, что требуется внести изменение, но мы не смогли достичь полного консенсуса, необходимого для внесения поправок в определение «конфликтный алмаз». К счастью, этот вопрос остается в повестке дня КР благодаря соглашению между председателем КР, Российской Федерацией, и заместителем председателя КР, Республикой Ботсвана, продолжить работу и не ждать следующего трехлетнего обзора работы.

Но я не предлагаю, чтобы мы сидели сложа руки, пока КР не сможет достичь желаемого консенсуса. Напротив, как отрасль, которая глубоко привержена ответственной цепочке поставок, мы обязаны защищать интересы наших поставщиков, включая тех, кто занимается старательской добычей, а также наших потребителей, которые требуют, чтобы товары, которые они покупают, имели социальную ценность, и чтобы их репутации не наносился вред.

Мы должны достичь этого, выполняя комплексную проверку, а не только полагаясь на то, что на бриллиант выдан сертификат КР, который только может надежно подтвердить, что камень не связан с гражданским конфликтом, согласно действующему определению.

Вот почему WDC представляет свою новую Систему гарантий (System of Warranties), согласно которой продавец любого алмаза, бриллианта и/или бриллианта, вставленного в ювелирное изделие, включает в документ сделки декларацию о том, что товар соответствует требованиям КР, а также соответствует универсальным принципам, касающимся прав человека, прав трудящихся, требований по борьбе с коррупцией и отмыванием денег.

Это также является причиной того, что мы призываем участников нашей цепочки поставок внедрять проверенный третьей стороной свод правил, например, разработанных Советом по ответственной практике в ювелирном бизнесе (Responsible Jewellery Council, RJC), и соблюдать строгий свод правил, предъявляемых к алмазодобывающим компаниям, поставляющим подавляющую часть алмазного сырья, поступающего в алмазопровод.

Я считаю, что благодаря этой согласованной и скоординированной работе, а также благодаря долгожданному укреплению Кимберлийского процесса у нас есть возможность решать проблемы, о которых Магуву упоминает в своей статье. Для народа Зимбабве, а также для людей любой страны, где добывается и обрабатывается наш продукт, природные алмазы должны служить ресурсом для устойчивого развития и символом надежды для будущих поколений.