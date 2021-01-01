Перепродажа предметов роскоши - очередное поле битвы в розничной торговле Китая

Автор: Эйвери Букер (Avery Booker)

(jingdaily.com) - Основные выводы: 1) Потребители из числа поколения Z и миллениалов в Китае проявили гораздо меньшее сопротивление по отношению к покупке подержанных предметов роскоши, чем люди из числа старшего поколения. 2) По словам Юи Ямаути (Yuya Yamauchi), председателя и генерального директора японской сети перепродажи предметов роскоши Brand Off, «Китай похож на золотую жилу» для подержанных предметов роскоши. 3) Несмотря на массовый рост, на китайском рынке перепродажи предметов класса «люкс» нет ни одной доминирующей платформы.

Перепродажа стала насущной темой в мировой индустрии предметов роскоши, и рынок постоянно растет, по мере того как к таким платформам, как The RealReal и Vestiaire Collective, все шире добавляется торговля товарами, принадлежащими брендам, и развиваются партнерские отношения с ритейлом, направленные на развитие «круговой экономики», или многооборотной экономики.

Как и многое другое, что происходит на современном рынке предметов роскоши, растущий интерес к перепродаже среди таких брендов и групп, как LVMH и Kering, обусловлен спросом среди потребителей из числа миллениалов и поколения Z. Независимо от того, покупают ли они подержанные предметы роскоши, потому что просто не могут позволить себе новые коллекции, или из интереса к вопросам экологически устойчивого потребления, потребители, родившиеся после 1980 года, особенно на быстрорастущих рынках, таких как Китай, более открыты для покупки подержанных предметов роскоши, чем люди из числа старшего поколения.

Согласно исследованию, проведенному до пандемии Китайским центром исследований интернет-экономики (China Center for Internet Economy Research), находящимся в Пекине, общий объем продаж подержанных товаров в Китае в 2020 году достиг 1 триллиона юаней ($154 млрд), что вдвое больше, чем в 2017 году, а с изменением вкусов потребителей продажи скорее продолжат рост в обозримом будущем. Юя Ямаути, председатель правления и главный исполнительный директор японской сети перепродажи предметов роскоши Brand Off, недавно сказал о потенциале рынка: «Китай похож на золотую жилу».

В 2020 году китайский рынок перепродажи предметов роскоши достиг 17,3 млрд юаней ($2,7 млрд), что вдвое больше, чем в предыдущем году. Тем не менее, это составляет лишь 5 процентов от общего рынка предметов роскоши в Китае. Согласно отчету китайского Университета международного бизнеса и экономики (University of International Business and Economics) и платформы перепродажи люксовых предметов Isheyipai за октябрь 2020 года, перепродажа составляет гораздо меньшую долю от общего рынка предметов роскоши, чем в Японии (28 процентов) или США (31 процент). Но спрос на подержанные предметы роскоши будет продолжать расти по мере того, как на рынок выходят более молодые потребители, при этом 52 процента потребителей подержанных предметов класса «люкс» в Китае находятся в возрастной группе от 29 до 36 лет.

Как и в Японии и Южной Корее (а также в Гонконге и Тайване), рынок подержанных предметов роскоши в материковом Китае развивался относительно медленно, поскольку потребители предметов роскоши «первого поколения» часто задирали нос при мысли о покупке вещей, от которых отказались другие. Но отношение изменилось за последнее десятилетие, так как представители из числа поколения Z, живущие в цифровом мире в этом тысячелетии, составляют бóльшую долю в потреблении люксовых предметов в Китае.

В отличие от предыдущего поколения покупателей, которые начали покупать предметы класса «люкс» в 1980-х и 1990-х годах, китайские миллениалы и представители поколения Z достигли совершеннолетия в эпоху, когда присутствие мировых брендов может восприниматься как должное. Китайские миллениалы начали работать в первом десятилетии 2000-х годов, когда большинство ведущих мировых люксовых брендов открыли магазины в таких крупных городах, как Пекин, Шанхай и Гуанчжоу.

Молодые китайские потребители, как и японские или южнокорейские потребители, проявляют весьма прагматичный подход к предметам роскоши, выбирая подержанные предметы на основе таких факторов, как доступность, желание получить редкие предметы и экологическая ответственность (у небольшого, но растущего процента покупателей).

Растущая покупательная способность и рыночное влияние китайских потребителей, родившихся «после 1980-х» и «после 1990-х» привели к резкому увеличению количества онлайн-платформ, занимающихся поставками и продажей подержанных предметов роскоши. Тем не менее, явный лидер рынка еще не появился, хотя общий рынок перепродажи Idle Fish, принадлежащий Alibaba, может использовать огромную базу пользователей своей материнской компании, интеграцию платежной платформы и отношения с люксовыми брендами (через Tmall Luxury Pavilion), а Poizon, являющаяся ведущей китайской платформой перепродажи спортивной обуви - сникеров - объявила о партнерстве с люксовыми брендами Coach и Zenith для продажи новых товаров. Для больших и малых платформ перепродажи предметов роскоши сохраняются огромные проблемы, связанные с их борьбой за доминирование, начиная от последовательной и прозрачной аутентификации продукта и кончая сопротивлением потребителей и жесткой глобальной и местной конкуренцией.

Вслед за нашим недавно вышедшим отчетом о Китайских потребителях культурных ценностей (Chinese Cultural Consumer) в сентябре Jing Daily опубликует подробный отчет о буме перепродажи предметов роскоши в Китае. Прослеживая корни индустрии перепродажи предметов роскоши в Китае и ее отличия от других рынков Восточной Азии, в отчете будут представлены интервью с руководителями, профили ключевых китайских участников сектора перепродажи предметов роскоши, обзор рисков и возможностей в этом секторе для глобальных участников рынка, а также многое другое.