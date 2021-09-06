Конго заявляет, что от загрязнения из хвостохранилищ, расположенных в Анголе, погибло 12 человек, и требует компенсации

Авторы: Хиэвод Холлэнд (Hereward Holland) и Хелен Рейд (Helen Reid)

(reuters.com) - Демократическая Республика Конго будет добиваться компенсации от владельцев алмазного рудника в Анголе после загрязнения питьевой воды из-за утечки через дамбу хвостохранилища, в результате чего погибло 12 человек и тысячи людей заболели, заявил в четверг министр окружающей среды страны.

Из-за утечки с крупнейшего алмазного рудника Анголы, произошедшей в конце июля, приток реки Конго окрасился в красный цвет после прорыва водосброса на дамбе хвостохранилища рудника, где хранятся отходы горнодобывающей отрасли, которые должны оставаться нетронутыми.

Исследователи из Киншасского университета в прошлом месяце указали на «огромное загрязнение», от которого пострадали около 2 миллионов человек, погибла рыба и возникла диарея среди местного населения, проживающего вдоль реки.

Конго, протяженность границы которой с Анголой составляет 1 600 миль (2 575 км), будет добиваться компенсации в соответствии с принципом «загрязнитель платит», согласно которому те, кто создает загрязнение, должны нести расходы по смягчению его последствий, заявила Ева Базайба (Eve Bazaiba) на пресс-конференции после посещение южной провинции Касаи этой страны.

Базайба сказала, что пока не может сказать, какое возмещение ущерба может потребовать страна. По ее словам, заболели 4 400 человек.

Компания Sociedade Mineira de Catoca, оператор рудника, не сразу ответила на запрос дать комментарии по иску о возмещении ущерба и смертельным случаям, приведенным министром.

Утечка загрязнения и гибель людей представляют собой последний случай в череде стихийных бедствий, разразившихся в мировой горнодобывающей отрасли, которые инвесторы, руководители и защитники окружающей среды пытались сократить, используя стандарты безопасности и проверки, введенные в прошлом году.

Не все компании, в том числе Catoca, публично взяли на себя обязательство соблюдать эти стандарты, которые не являются обязательными, что еще больше вызывает вопросы о том, как данные стандарты могут вызвать изменения во всей отрасли, если не все рудники и горнодобывающие компании их соблюдают.

Catoca, совместное предприятие между ангольской государственной алмазной компанией Endiama и российской АЛРОСА (ALRS.MM), сообщила в пресс-релизе в прошлом месяце, что в конце июля загрязнения с хвостохранилища просочились в реку Лова, приток реки Чикапа, которая впадает в реку Конго.

На спутниковых снимках, проанализированных агентством Reuters, видно, что 25 июля река Чикапа стала красной.

Catoca заявила, что немедленно попыталась устранить утечку, построила две плотины, чтобы отфильтровать осадок из воды, и к 9 августа брешь была заделана.

АЛРОСА, которой принадлежит 41% акций Catoca, не раскрыла информацию об инциденте и сообщила Reuters, что это не входит в ее обязанности, поскольку она не контролирует участок рудника.

Endiama, которой также принадлежит 41% акций компании, тоже заявила, что предавать гласности этот инцидент обязана Catoca. Отвечая на вопросы Reuters, Endiama сказала, что об утечке ей стало известно 30 июля, через три дня после того, как Catoca заявила, что заметила ее.

Catoca заявила, что выдала продовольственные наборы в виде помощи местному населению, проживающему вдоль реки, чтобы смягчить воздействие загрязнения. Endiama сказала, что в настоящее время прорабатываются и другие меры, но не сообщила подробностей.

Международный совет по горному делу и металлам (International Council on Mining and Metals, ICMM) - глобальная профессиональная организация горнодобывающей отрасли, которая занималась разработкой стандартов для дамб хвостохранилищ, заявила, что после утечки предложила поддержку компании АЛРОСА, которая не является членом ICMM.

Адам Мэттьюз (Adam Matthews), руководитель по инвестициям Совета пенсионного обеспечения англиканской церкви (Church of England Pensions Board), также сыгравшего важную роль в разработке норм безопасности, сказал, что утечка стала напоминанием о том, что управление хвостохранилищами требует постоянного внимания со стороны отрасли, правительств и инвесторов.

Он сказал, что инвесторы и Организация Объединенных Наций создают Независимый международный институт (Independent International Institute), который будет внедрять стандарт и проверять соответствие компаний этому стандарту.