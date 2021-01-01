Бриллианты повторного обращения набирают обороты после пандемии с учетом нюансов истории и экологической устойчивости

Автор: Мисти Уайт Сайделл (Misty White Sidell)

(yahoo.com) - За последние 18 месяцев покупатели, ориентированные на моду, убедились в двух вопросах: в том, что они сделали еще больший упор на экологичность и что ювелирные изделия теперь возглавляют списки инвестиционных покупок, которые они хотят совершить. Бриллианты повторного обращения - или бриллианты, которые являются старинными, бывшими в употреблении или семейными реликвиями, - отвечают обоим этим требованиям и приобретают все большее значение для ювелиров, поскольку мировая добыча алмазов продолжает снижаться. Эксперты говорят, что их популярность резко возросла во время пандемии, и многие покупатели обручальных колец просят именно бриллианты повторного обращения.

Эта тенденция проявляется на фоне дискуссий в алмазной и ювелирной отраслях. В последние два года алмазодобывающая отрасль и растущая отрасль выращенных в лаборатории алмазов спорят о том, какие камни имеют более высокую внутреннюю ценность и оставляют меньший углеродный след. Однако, по мнению аналитиков, именно бриллианты повторного обращения гарантируют наименьшее воздействие на окружающую среду. И предложение, похоже, может быть больше объема, который могут обеспечить сегодняшние алмазные рудники.

«Я вижу огромные возможности для продолжения обеспечения поставок таким образом. В последние 150 лет США были крупнейшим потребительским рынком ювелирных изделий. Вот почему я говорю людям, что следующий большой [алмазный] рудник находится в шкафчиках американских потребителей», - сказал Джей Монкада (Jay Moncada), владелец Perpetuum Jewels - фирмы по продаже драгоценных камней, работающей исключительно с бриллиантами из камней повторного обращения и со старинными камнями. По его оценкам, до пандемии около четырех из 10 покупателей обручальных колец интересовались камнями повторного обращения. Он думает, что сейчас это число ближе к семи, что составляет подавляющее большинство.

Хотя рынок перепродажи одежды и аксессуаров, возможно, помог инициировать более широкие культурные изменения, которые способствовали увеличению количества бриллиантов повторного обращения, эти две категории сильно отличаются. В отличие от одежды или сумок, стоимость которых обычно снижается при перепродаже, оценка бриллиантов повторного обращения и их ценообразование проводятся по той же шкале, которая применяется и для недавно добытых камней - по цвету, чистоте и размеру. Кроме того, в отличие от одежды, которая со временем изнашивается, бриллианты являются самым твердым из известных природных материалов, и они могут обращаться на рынке в течение сотен, может быть, тысяч лет без каких-либо следов износа.

«Эти бриллианты служат вставками снова и снова. Приятно работать с тем, что уже существует, это также показывает, почему бриллианты такие особенные. Если такой материал, как бриллиант, может сохранять свою ценность в течение сотен лет, для меня это настоящий предмет роскоши. Это то, что вы хотите от товара», - сказала ювелир Джин Прунис (Jean Prounis) и сообщила, что 100 процентов ее клиентов, для которых изготавливаются обручальные кольца по индивидуальному заказу, просили камни повторного обращения.

По мнению Прунис, старинные огранки, такие как старая шахтная огранка «олд-майн» (old mine), выглядят невероятно современными. «В наши дни вы не увидите такой огранки, потому что это камни ручной огранки. Теперь все делается с помощью технологического оборудования, и все очень точно. С антиквариатом все романтичнее, грани немного несовершенные, и они сделаны более сдержанными, чем у современных бриллиантов. Это укладываться в мою ювелирную философию о повседневном ношении камня и о том, чтобы не выглядело слишком кричаще», - сказала она.

Даже Совет по природным алмазам (Natural Diamond Council, NDC), созданный крупнейшими алмазодобывающими компаниями мира для содействия повышению ценности природных бриллиантов, особенно среди молодых покупателей, поддерживает тенденцию, связанную с бриллиантами повторного обращения. Для них это усиливает ценность покупки природных бриллиантов по сравнению с выращенными в лаборатории бриллиантами, или другими камнями.

«Мы делаем упор на вечную ценность бриллиантов - как в финансовом, так и в эмоциональном плане. Я думаю, что это вернет на первый план осведомленность потребителей и докажет уникальную ценность бриллианта. Люди ищут экологически чистые и не одноразовые вещи», - сказал главный исполнительный директор совета Дэвид Келли (David Kellie).

«Идея бриллиантов повторного обращения преобладала в течение некоторого времени, но теперь, когда молодые потребители ценят индивидуальность, уникальность и более образованные, бренды, этому уделяют внимание бренды, которые обслуживают их - ювелирные бренды для миллениалов», - сказала Кристина Бакли Кайел (Kristina Buckley Kayel), управляющий директор NDC в Северной Америке.

По мнению Келли, поддержка бриллиантов повторного обращения также играет в пользу долгосрочной жизнеспособности предложения бриллиантов. «В конечном итоге понизятся все прогнозы относительно того, сколько алмазов будет добыто из недр Земли в течение следующих 25-40 лет. Таким образом, количество произведенных алмазов относительно невелико (по сравнению с количеством алмазов и бриллиантов на более крупном рынке). Все сводится к экономической целесообразности открытия алмазов. По прогнозам, этот показатель будет все больше снижаться, и станет труднее находить алмазы и получать доступ к ним под землей. Придет время, когда это будет слишком сложно», - сказал он.

В краткосрочной перспективе мировые поставки недавно добытых алмазов также пострадали во время пандемии, когда добыча на рудниках и производство на гранильных предприятиях были ограничены из-за локдаунов и требований по социальному дистанцированию, что также побудило многих ювелиров обратиться к бриллиантам повторного обращения.

В то время как некоторые дизайнеры, такие как Прунис, предпочитают бриллианты более старых огранок, есть игроки алмазной отрасли, которые разработали программы для переделки старинных камней и приведения их в соответствие с сегодняшними стандартами огранки. Майк Некта (Mike Nekta), владелец Diamond Exchange NYC в алмазном районе города, разработал программу, позволяющую делать огранку «бриллиантов более современной в соответствии с сегодняшним внешним видом».

Некта говорит, что его программа позволяет переосмысливать внешний вид старых камней, которые он называет «бабушкиными бриллиантами», при этом первоочередное внимание уделяется светоотражающей огранке. «Много лет назад люди не слишком заботились об определенном блеске, они заботились о более высоком весе в каратах. Камень может выглядеть более впечатляющим в соответствии с такой шкалой, но он не «работает» в полную силу. Так что сейчас проводится повторная огранка многих старых бриллиантов», - сказал он о своем процессе, в результате которого вес бриллианта снижается максимум на 15 процентов.

«Я думаю, что сегодня для каждой компании важно предлагать возможность иметь бриллианты повторного обращения. Некоторым это нравится, а некоторым нет. Я думаю, что это будет продолжать расти, никуда не денется», - добавил он.

На данный момент Некта видит рост популярности бриллиантов повторного обращения. Покупатели, которые все еще придерживаются мнения покупать недавно добытые камни, выражают обеспокоенность по поводу «отрицательной энергетики, или связи камней с чьими-то неудачами, или разводом». Некоторым людям нравится идея чего-то старого, а другим хочется чего-то совершенно нового».

Келли сказал, что США являются «наиболее продвинутыми», когда дело доходит до тенденции приобретать бриллианты повторного обращения, за ними следуют Европа и Великобритания. Однако в Азии, особенно в Китае, где обручальные кольца с бриллиантами появились сравнительно недавно, он ожидает, что рост этой тенденции будет отложен «по культурным причинам».

Но как можно масштабировать этот тренд? В настоящее время наибольшее влияние он оказывает на мелких дизайнеров и ювелирные студии. Такие компании, как Catbird и Brilliant Earth, которые производят большее количество ювелирных изделий, нацеленных на потребителей из числа миллениалов, уже по-своему предлагают камни повторного обращения, но предложение еще не проникло в более крупные компании, такие как Tiffany & Co., Cartier или даже Zales.

Catbird, которая представила бриллианты повторного обращения в своем ассортименте в 2015 году, теперь почти полностью использует такие камни и гордится своей способностью предложить этот аспект экологичности своим потребителям. «У меня сложилось впечатление, что люди просто хотят быть довольными тем, что они покупают, будь то бриллианты повторного обращения или выращенные в лаборатории камни. У них есть уверенность в том, что находится перед ними, что это то, что можно поддерживать. Речь идет о том, чтобы люди знали, что вы работаете как можно лучше и стремитесь продвигать отрасль вперед», - сказал Ли Плесснер (Leigh Plessner), креативный директор Catbird.

В Brilliant Earth бриллианты повторного обращения предлагаются в рамках программы компании по изготовлению обручальных колец по индивидуальному заказу. «Это составляет меньшую часть продаж, но отмечается рост, и я думаю, что этот тренд сохранится и в будущем. Я вижу, что нужно делать больше со своей стороны, повышая осведомленность потребителей; возможно, в 2022 году мы это сделаем», - сказала соучредитель Бет Герштейн (Beth Gerstein).

Компания Ceremony, производитель обручальных колец для невест из числа миллениалов, также использует исключительно камни повторного обращения. Соучредитель Челси Николсон (Chelsea Nicholson) считает, что эти камни оказали только положительное влияние на бизнес компании. Но это отличается от использования новых камней, когда стандартные ограненные бриллианты можно просто вставить в стандартную оправу кольца.

«Их, конечно, не мало, ювелирных украшений в мире очень много. Но это не значит, что вы найдете 100 одинаковых камней. Для камней весом более ¾ карата необходимо, чтобы работник выяснил, что важно для нашего покупателя, а затем найти и предложить три различных варианта», - сказала она о подходе компании к поиску поставщиков.

Основатель компании Catbird Рони Варди (Rony Vardi) сказал: «Я думаю, что сложнее, когда мы работаем с более крупными камнями с целью получения точных характеристик. Поэтому мы установили более широкий диапазон для наших клиентов, чтобы поддерживать определенный уровень соответствия. Клиенты, кажется, вполне понимают, что мы работаем с тем, что предлагает рынок».

Еще предстоит увидеть, как крупная отрасль улавливает и форматирует свои предложения. Но что станет с местным населением, занимающимся добычей алмазов, если произойдет еще больший переход к камням повторного обращения? Как часто указывал NDC в ходе своего маркетинга экологически безопасно добытых бриллиантов, алмазодобывающая отрасль, как видно на примере таких стран, как Ботсвана, помогла улучшить качество жизни жителей отдаленных и часто бедных регионов, где добываются алмазы. Организация заявляет, что 25 процентов ВВП Ботсваны приходится на алмазодобывающую отрасль, которая способствовала созданию критически важной инфраструктуры по всей стране.

Для Монкады использование одинакового подхода к оценке и ценообразованию камней повторного обращения и к вновь добытым камням может быть серьезной ошибкой. Монкада сказал, что жертвует часть своей годовой прибыли благотворительным организациям, связанным с инфраструктурой и действующим в этих алмазодобывающих регионах, что помогает обеспечивать там образование и медицинские услуги. В NDC заявили, что еще не предпринимались попытки создать новый отраслевой стандарт ценообразования для бриллиантов повторного обращения.

Монкада считает: «Внутри движения ответственных ювелиров ведется много дискуссий по вопросу “Можно ли делать надбавку на эти камни повторного обращения, если они приносят пользу другим участникам?” Является ли это вопросом, связанным с тем, что происходит с этими местными жителями, занимающимися старательской добычей алмазов? Поддерживая использование бриллиантов повторного обращения, вы отказываетесь от практики добычи алмазов из поколения в поколение - вы стремитесь достичь баланса».