Почему афганские драгоценные камни могут попасть под санкции

Автор: Роб Бейтс (Rob Bates)

(jckonline.com) - В 2019 году, после того как официальные лица администрации Трампа потребовали, чтобы отрасль указывала источник всех своих материалов, один огранщик пожаловался JCK, что это почти невыполнимая задача.

Взять хотя бы выставки драгоценных камней в Тусоне, сказал он. Собирая образцы лазурита из большого контейнера, он никак не мог определить, все ли они были добыты на руднике в районе, контролируемом Талибаном. (Большинство лазурита происходит из Афганистана.)

Тогда, как и сейчас, Талибан был под санкциями, наложенными США. Но два года назад об этой группе боевиков большинство людей не думали. Правительство США также не давало регулярных предупреждений о лазурите Талибана, как это делалось с бирманскими рубинами.

Теперь о Талибане думают все, и вполне возможно, что любой драгоценный камень, поступающий из районов Афганистана, которые они контролируют, может быть незаконным для ввоза в Соединенные Штаты.

Адам Смит (Adam Smith), партнер Gibson Dunn & Crutcher и бывший старший советник директора Управления по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control, OFAC) Министерства финансов США, отмечает, что эта ситуация отличается от ситуации в Бирме (также известной как Мьянма). Там под санкции попали только некоторые предприятия по производству драгоценных камней, а не страна в целом. (Однако эти санкции нацелены на такие крупные объекты, что на самом деле практически все бирманские драгоценности теперь под запретом.) Теперь, когда похоже, что Талибан и будет афганским правительством, вся страна может столкнуться с санкциями.

«У нас никогда не было ситуации, когда так называемая террористическая группа захватывала бы страну, - говорит Смит. - Как относиться к этой стране? Как относиться к невинным людям в этой стране? Как относиться к продовольственной помощи? Администрация должна серьезно подумать о многих вопросах».

Многие будут заявлять, как заявляли некоторые на прошлой неделе изданию JCK, что запрет афганских драгоценных камней ударит по бедным горнякам, которые зависят от этой отрасли. Эта логика может повлиять на администрацию Байдена, которая в январе сослалась на гуманитарные соображения, когда отменила санкции в отношении йеменских повстанцев-хуситов - поддерживаемой Ираном группировки, которая также была признана террористической организацией.

С другой стороны, если не произойдет внезапного и, скорее всего, маловероятного потепления отношений между Талибаном и Соединенными Штатами, большинство людей ожидают, что по крайней мере некоторые санкции останутся в силе.

«Существует большая неопределенность, - говорит Смит. - Администрация, кажется, задается вопросом. Ослабление санкций в отношении Талибана, вероятно, в политическом плане обречено на провал. Фундаментальный вопрос таков: будут ли они накладывать санкции на всю торговлю из Афганистана или будут применять гораздо более целенаправленный подход?»

Например, как насчет изумрудов, которые поступают из Панджшерской долины, которая не попала под контроль талибов и активно ему сопротивляется? Казалось бы, их можно будет покупать; США могут даже поощрять это, поскольку эти драгоценные камни используются для поддержки сил сопротивления. С другой стороны, если эти драгоценные камни будут отправлены из аэропорта Кабула и Талибан будет взимать налог, это может создать проблему.

Смит ожидает, что правительство в конечном итоге выпустит руководство по торговле с Афганистаном, но до тех пор он предлагает людям проявлять осторожность. Крупные игроки, такие как банки, уже рассматривают Афганистан как потенциальную проблемную зону.

«Если вы покупаете то, что обогащает Талибан, существует потенциальная правовая проблема, - говорит Смит. - Хочется держаться подальше от любых сделок, которые могут иметь отношение к Талибану».

Что делать покупателям драгоценных камней? Пока не будет ясности по этому вопросу, генеральный директор и президент Комитета по надзору в ювелирной отрасли (Jewelers Vigilance Committee) Тиффани Стивенс (Tiffany Stevens) рекомендует покупателям следовать стандартным методам борьбы с отмыванием денег, включая проведение комплексной проверки поставщиков и проверку списка OFAC, чтобы выяснить, какие продавцы подпадают под санкции.

Так что, нравится нам это или нет, практично или даже правильно ли это, будущие покупатели в Тусоне могут начать спрашивать о происхождении этих больших емкостей с лазуритом. А некоторые могут просто решить, что он того не стоит.