Tiffany привлекает Бейонсе, Джей-Зи и использует картину Баскии, чтобы взорвать Интернет

Автор: Джемма А. Уильямс (Gemma A. Williams)

(jingdaily.com) - Что произошло: последняя кампания Tiffany с участием крайне влиятельной пары Бейонсе (Beyoncé) и Джей-Зи (Jay-Z) продолжает обеспечивать прорыв в маркетинговой стратегии американской ювелирной компании, находящейся в составе LVMH. Снимки, сделанные Мэйсоном Пулом (Mason Poole), являются частью годичного рекламного мероприятия, в ходе которого будут размещены цифровые рекламные щиты на Таймс-сквер в Нью-Йорке. В знак уважения к богатому культурному наследию компании оно включает в себя видео, на котором Бейонсе поет песню «Лунная река» (Moon River) из фильма «Завтрак у Тиффани» (Breakfast at Tiffany’s) своему мужу-рэперу. Дуэт также разделяет внимание с давно не выставлявшейся картиной Жана-Мишеля Баскии (Jean-Michel Basquiat) в фирменном бледно-голубом цвете компании Tiffany и знаменитым бриллиантом Tiffany Diamond весом 128,54 карата, имеющим 82 грани.

Комментарий Jing: С тех пор, как была подписана сделка о поглощении, на LVMH, особенно на Александра Арно (Alexandre Arnault), исполнительного вице-президента по продуктам и коммуникациям, оказывалось давление с целью трансформации ювелирной компании. Открывая кампанию, Арно сказал изданию WWD: «Мы постараемся установить связь с новой аудиторией, насколько это возможно…». Это, безусловно, дает результат.

Не покупка американской компании, а этот последний шаг, предпринятый LVMH, позволяет Tiffany подчеркнуть сильные стороны своей страны. Лучше, чем предыдущие попытки, например, замена цвета или использование «не того слогана Tiffany, который знала твоя мать», этот шаг действительно достигает цели. В свою очередь, он смог превратить маркетинговое мероприятие в определяющий эпоху момент культурного значения - для современного мира.

В Китае пользователи сети отреагировали хорошо. Блогер Эдвин 埃德文 напомнил своим семи миллионам поклонников на Weibo, что «Королева Би» (Queen B) станет первой чернокожей женщиной, которая наденет легендарное ожерелье компании Tiffany. Между тем присутствие Баскии не осталось незамеченным, и некоторые называют это «сотрудничеством века». Просмотр этой новой рекламы только усиливает растущее присутствие Tiffany на китайском рынке, где такие послы, как актер Джексон Еэ (Jackson Yee) и олимпийский лыжник Гу Айлин (Gu Ailing), продолжают находить отклик у фанатов.

Все выполнено безупречно и просчитано, все потрясающе, и возникает вопрос: почему на это потребовалось так много времени? Вопрос будет возникать до тех пор, пока вы не вспомните бюджет, необходимый для того, чтобы заполучить самую горячую пару века, имеющую влияние. В конечном итоге кампания ясно дает понять, что для того, чтобы взорвать Интернет в 2021 году, необходимо стараться изо всех сил. Посмотрим, окупится ли это.