Чем крупнее, тем лучше для бриллиантов, созданных в лаборатории Lightbox

(jewellermagazine.com) - Lightbox, принадлежащая De Beers компания по производству выращенных в лаборатории бриллиантов, предназначенных для бижутерии, объявила, что теперь она будет производить и продавать более крупные камни, сохраняя при этом свою модель ценообразования - $800 за карат.

С октября Lightbox будет предлагать выращенные в лаборатории розовые, голубые и белые бриллианты размером до двух каратов включительно, а кулон с выращенным бриллиантом круглой огранки весом 2 карата будет продаваться в рознице за $1 600 плюс стоимость оправы.

Раньше размер бриллиантов в изделиях Lightbox был не больше одного карата.

Компания также объявила о дальнейшем расширении своего ассортимента в связи с запуском новой линейки Finest, которую она описывает как «выращенные в лаборатории бриллианты Lightbox высшего качества по цене значительно ниже предлагаемой сейчас на рынке».

Линейка ювелирных изделий Finest является результатом нового запатентованного процесса производства алмазов, разработанного Element Six, производителем созданных в лаборатории алмазов, принадлежащим De Beers.

Этот процесс сочетает в себе существующую технологию химического осаждения из паровой фазы (chemical vapour deposition, CVD) с дальнейшей обработкой с целью улучшения цвета камней.

В октябре 2020 года компания Element Six открыла новую фабрику стоимостью $94 млн в американском штате Орегон.

Стив Коу (Steve Coe), генеральный директор Lightbox, сказал: «Эти захватывающие новинки демонстрируют нашу неизменную приверженность инновациям».

«Наша невероятная команда продолжает раздвигать границы в области инженерных технологий по производству выращенных в лаборатории алмазов, и благодаря нашему 50-летнему опыту, новаторскому подходу, портфелю интеллектуальной собственности и современному производственному предприятию у нас есть возможность сделать сейчас следующие шаги по расширению нашего ассортимента изделий с выращенными в лаборатории бриллиантами за счет добавления камней большего размера и даже более высокого качества».

Коу считает, что новая технология обеспечивает справедливую и прозрачную линейную модель ценообразования на выращенные в лаборатории бриллианты размером до 2 каратов.

На каждый выращенный в лаборатории бриллиант Finest будет нанесена лазерная маркировка с уникальным знаком качества под площадкой камня, которая невидима невооруженным глазом, но ее можно увидеть с помощью лупы с 10-кратным увеличением.

Гарантия качества предоставляется на каждый камень с указанием его огранки, цвета и чистоты.

«Этот шаг отражает качество и стабильность выращенных в лаборатории бриллиантов Lightbox и служит гарантией на продукт, предоставляя потребителям дополнительную гарантию», - пояснил Коу.

«Выращенные в лаборатории бриллианты линейки Finest гарантированно имеют чистоту VVS, цвет D - F и класс огранки «Превосходный», - добавил он.

Возможности рынка

Коу сообщил американскому изданию JCK Online, что Lightbox расширила ассортимент своей продукции в ответ на потребительский спрос на более крупные камни, отметив хорошие продажи ее пар вставок из выращенных бриллиантов весом 1 карат.

Он добавил, что недавнее введение компанией Pandora Jewelry линейки созданных в лаборатории бриллиантов совпадает с тем, в чем Lightbox видит «долгосрочную возможность для выращенных в лаборатории бриллиантов: возможность продавать по доступной цене».

В мае ювелирный гигант представил свою первую коллекцию Pandora Brilliance, состоящую исключительно из созданных в лаборатории бриллиантов, одновременно объявив о планах по постепенному отказу от природных бриллиантов на своих производственных линиях.

В настоящее время исключительно для Великобритании - с планами дальнейшего распространения этой линейки по всему миру в 2022 году - изделия коллекции Pandora Brilliance продаются в рознице по цене от ₤250 (448,82 австралийских доллара) за браслет из стерлингового серебра с камнем весом 0,15 карата до ₤1 290 (2 316,03 австралийских доллара) за кольцо из 14-каратного белого золота с созданным в лаборатории бриллиантом-солитером чистоты VS2, цветом G - J и весом в 1 карат.

Коу также прокомментировал показатели продаж Lightbox, отметив, что выручка компании в 2020 году выросла на 50% по сравнению с предыдущим годом, а в 2021 году ожидается, что поступления утроятся по сравнению с 2020 годом.

Новые, более крупные ювелирные изделия с бриллиантами, созданными в лаборатории, будут продаваться через веб-сайт компании Lightbox в конце октября, а более широкое распространение как в обычных магазинах, так и в розничных онлайн-магазинах запланировано на начало 2022 года.

Ассортимент украшений бренда Lightbox, запущенный в сентябре 2018 года, изначально был доступен только на рынке США, а сейчас он продается в 75 странах.

Австралия указана на странице «Международная доставка» (Global Shipping) с пометкой «Сборы и налоги, включенные в указанную цену».