Цены на бриллианты растут, но как долго это будет продолжаться?

Автор: Эдан Голан (Edahn Golan)

Не последует ли за самым большим за более чем 10 лет ростом цен на бриллианты циклическое снижение, которое начнется в сентябре? Аналитик по алмазам Эдан Голан делится своими мыслями.

(gjepc.org) - Хотя в июле цены на бриллианты выросли не так сильно, как в июне, они остаются высокими. Высокий потребительский спрос в США и Китае продолжает раздувать огонь, подогревающий цены, обеспечивая финансовую помощь производителям бриллиантов, у которых есть потребность в них.

На этом фоне алмазодобывающие компании делают все возможное, чтобы удовлетворить спрос на алмазное сырье, несмотря на ограниченное предложение.

Драйверы роста цен

Этот контраст между спросом на алмазы со стороны производителей бриллиантов и ограниченной доступностью привел к росту цен на алмазное сырье и борьбе за бόльшие объемы алмазов, особенно со стороны алмазодобывающих компаний.

Однако возникающий дефицит носит несколько искусственный характер. Отправляющиеся в отпуск потребители менее склонны делать покупки бриллиантов, складские запасы бриллиантов в розничной торговле высоки и вырастут намного больше, а ограниченная доступность финансирования сдерживает (но не убивает) чрезмерные и спекулятивные закупки алмазного сырья.

Вышеупомянутая ситуация может оказать охлаждающее воздействие на цены на бриллианты в августе. Одним из новых факторов, способствующих росту оптовых цен на бриллианты, является спрос в преддверии торговых ярмарок в Лас-Вегасе, запланированных на конец августа.

Рост цен в июле

В месячном выражении цены на бриллианты в среднем увеличились на 2,4%, что отражает высокие ожидания мидстрима - сегмента переработки и сбыта. Это завершает 12 месяцев непрерывного роста цен. В течение этого года цены выросли в целом на 24,7%, что является самым продолжительным и самым впечатляющим периодом роста цен более чем за десять лет.

Но хотя оптовые цены на бриллианты продолжают расти, темпы их роста замедлились в большинстве размерных ассортиментов. Особенно это касается камней размером треть карата и один карат.

Заключение: будьте бдительны

Последний период большого повышения цен завершился в августе 2011 года четырехлетним падением, за которым последовали шесть лет медленного снижения цен.

В то время рынок был наводнен деньгами, и ритейлеры в Китае и Индии стремились к расширению бизнеса, для чего требовалось наличие товарных запасов. Так было до тех пор, пока их больше не потребовалось.

В тот момент цены были слишком высокими для американского рынка, в результате чего в мидстриме упал спрос на трех из четырех его основных потребительских рынков.

На этот раз движущие силы роста цен другие. Как только наступит сентябрь, ожидается циклическое замедление темпов роста, которое не закончится раньше декабря.

Более того, спрос на выращенные в лаборатории бриллианты продолжает медленно расти, оказывая дополнительное давление на потребительский спрос на природные бриллианты.