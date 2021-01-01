Как алмазная отрасль представлена в сфере экологического, социального и корпоративного управления

Автор: Пол Зимниски (Paul Zimnisky)

Аналитик алмазной отрасли Пол Зимниски рассматривает влияние предпринимаемых в алмазной отрасли инициатив, связанных с экологическим, социальным и корпоративным управлением.

(gjepc.org) - В конце июня, когда Lucara Diamond, оператор рудника Карове (Karowe) в Ботсване, опубликовала свой девятый ежегодный «Отчет об устойчивом развитии» (Sustainability Report), он стал напоминанием о том, что алмазная отрасль довольно активно действует в области экологического, социального и корпоративного управления (Environmental, Social, and Governance, ESG) уже в течение многих лет - задолго до того, как оно стало очень популярным. В отчете Lucara подробно описывается стремление алмазодобывающих компаний среднего звена сводить к минимуму воздействие на окружающую среду и одновременно максимально повышать занятость на местах и расширять меры социальной поддержки населения в местностях, где работают компании.

ESG призвано служить способом оценки «коллективной сознательности» в компании или отрасли. С юридической точки зрения, эта инициатива была построена в виде инвестиционного критерия ответственного инвестирования, официально закрепленного Организацией Объединенных Наций около двух десятилетий назад, однако в последнее время она использовалась менее формально для описания общей деятельности корпораций и отраслей в области «ответственного» и «устойчивого» развития по мере роста популярности концепции.

По мере того, как мир стал видеть, что заголовки, связанные с ESG, доминируют в различных отраслях, алмазная отрасль внесла свой вклад в развитие ответственных методов ведения бизнеса по всей цепочке поставок через производителей алмазов, производителей бриллиантов и ритейлеров.

(Чтобы подробнее узнать о работе De Beers в области устойчивого развития, послушайте эпизод подкаста Пола Зимниски по аналитике алмазной отрасли (Paul Zimnisky Diamond Analytics Podcast) с участием Кэти Фергюссон (Katie Fergusson))

В апстриме - верхней части алмазопровода - De Beers продвигает инициативу по улавливанию и хранению CO 2 с использованием хвостовых отвалов кимберлитовых пород от добычи алмазов. Этот процесс, который был открыт около пяти лет назад, продвигается компанией De Beers в сотрудничестве с академическими учреждениями с помощью активных испытаний, проводимых на рудниках. Цель компании - в конечном итоге коммерциализировать этот проект под брендом CarbonVault, который теоретически может позволить проводить добычу с нейтральным или даже с отрицательным выбросом углерода.

Материнская компания De Beers, горнодобывающий конгломерат Anglo American, возглавляет разработку самосвалов, работающих на водородном двигателе, которые она планирует запустить в промышленную эксплуатацию в 2024 году на руднике по добыче металлов платиновой группы в Южной Африке. Со временем технология будет внедрена на алмазных рудниках. Anglo, которая является третьей по величине диверсифицированной горнодобывающей компанией в мире по рыночной капитализации, стремится к 2040 году достичь нулевого уровня выбросов углекислого газа в масштабах всей компании.

Хотя искусственные бриллианты по-прежнему составляют лишь небольшую часть мирового предложения ювелирных изделий с бриллиантами, многие их производители используют исключительно возобновляемые источники энергии для энергообеспечения своих производственных мощностей или планируют сделать это в ближайшем будущем. В более широком смысле, WD Lab Grown Diamonds стала первой алмазной компанией, которая в феврале прошла сертификацию в соответствии со «Стандартом устойчивости бриллиантов» (Standard for Sustainable Diamonds), проведенную сторонней организацией SCS Global Services.

В мидстриме - средней части алмазопровода - технологический провайдер Sarine использует достижения для надежного отслеживания алмазно-бриллиантовой продукции от рудника до рынка. Инициатива компании «Diamond Journey» (Путешествие бриллианта), запущенная в 2019 году, использует запатентованную систему отображения включений, а также другие данные для идентификации алмазов и бриллиантов и, таким образом, отслеживания камня по всей цепочке поставок с помощью «безопасной системы, основанной на облаке». Такие инициативы по отслеживанию алмазно-бриллиантовой продукции позволяют ритейлерам и потребителям надежно покупать алмазы у определенных алмазодобывающих компаний и производителей бриллиантов, которые отвечают их ценностям.

(Чтобы подробнее узнать о сертификации экологической устойчивости в алмазной отрасли, проводимой третьей стороной, послушайте эпизод подкаста Пола Зимниски по аналитике алмазной отрасли Paul Zimnisky Diamond Analytics Podcast с участием Стэнли Матхурама (Stanley Mathuram))

В даунстриме - ювелирном сегменте отрасли - в 2019 году Tiffany & Co. начала предоставлять «географическую информацию о поставщиках» по всем бриллиантам размером 0,18 карата и выше, что сделало ее первым крупным ювелиром, сделавшим это в масштабах всей компании. В то время Tiffany обязалась не использовать бриллианты неизвестного происхождения. В прошлом году Tiffany также начала рассказывать о «качестве изготовления» (craftsmanship journey) своих бриллиантов, включая информацию о том, где они были произведены.

Signet Jewelers, крупнейший ювелир в США и материнская компания Zales, Kay и James Allen, с гордостью отмечает, что половину ее совета директоров составляют женщины, причем женщины также занимают больше 40% высших руководящих должностей в компании. Кроме того, 82% от общей численности персонала компании составляют представители гендерного или этнического разнообразия. В феврале Signet объявила, что в следующем году повысит минимальную заработную плату для всей компании до $15 в час. Для информации, в настоящее время федеральная минимальная заработная плата в США составляет $7,25 в час.