Новая глава после трагедии на руднике «Мир»

Автор: Джон Джеффей (John Jeffay)

(idexonline.com) - Прошло четыре года после трагедии, в результате которой погибло восемь рабочих на подземном руднике «Мир» компании АЛРОСА в Сибири.

На прошлой неделе компания, похоже, сделала шаг вперед к повторному открытию законсервированного рудника, объявив, что решение о его будущем будет принято в начале следующего года.

Сергей Тахиев, начальник Управления по корпоративным финансам компании, заявил во вторник ТАСС, что главным приоритетом компании будет безопасность.

В ходе государственного расследования причин катастрофы виной частично признано непредсказуемое движение грунтовых вод - аномальная гидрогеологическая сложность. Но также указывалось на серьезные человеческие просчеты - на инженерные ошибки в строительном проекте и нарушения техники безопасности.

Человек, который в то время управлял рудником, Алексей Бурксер, был арестован по подозрению в нарушении правил безопасности и позже был найден мертвым в своей тюремной камере.

Всего виновниками трагедии были признаны 24 работника. Два сотрудника были приговорены в марте прошлого года к двум с половиной годам лишения свободы в колонии-поселении за свои нарушения, а два начальника, в том числе главный инженер рудника, были лишены права занимать руководящие должности на три года.

Было несколько заявлений о том, что руководители игнорировали предупреждения о надвигающейся катастрофе, а всего за несколько дней до трагедии 4 августа 2017 года на руднике произошел прорыв воды и частичное обрушение.

Трубка «Мир» в Республике Саха стала первым и крупнейшим алмазным месторождением в бывшем Советском Союзе. Кимберлит был обнаружен здесь в 1955 году, а через два года началась его разработка открытым способом. В конечном итоге это привело к образованию одной из самых больших «ям» в мире - глубиной 525 метров (1 722 фута) и диаметром 1 200 м (3 900 футов). Когда наземные работы закончились, рудник в 2001 году полностью был переведен на подземную разработку.

Потеря рудника «Мир» в 2017 году стала огромным ударом как для компании АЛРОСА, так как он обеспечивал примерно десятую часть ее добычи в объеме 3,8 млн каратов в год, так и для местной экономики. Мирный - город алмазобытчиков с населением 40 000 человек, в котором больше нет рудника. После этого АЛРОСА пообещала найти альтернативные рабочие места для всех, кто работал на подземном руднике.

Перспектива повторного открытия рудника вызовет противоречивые эмоции. Он унес жизни восьми горняков. Также на нем было добыто алмазов на сумму около $17 млрд.

Добыча алмазов может быть прибыльным, но опасным бизнесом. Восемнадцать алмазодобытчиков погибли в 2009 году в результате оползня в Демократической Республике Конго, когда они использовали кирки, лопаты и просто вручную вычерпывали алмазы из туннелей в примитивных и неконтролируемых условиях. В 2016 году на алмазных месторождениях Чиадзва (Chiadzwa) в Зимбабве трое нелегальных горняков были раздавлены насмерть.

Многие потери приходятся на нерегулируемый сектор, но далеко не все. В 2003 году умер рабочий на руднике Аргайл (Argyle) компании Rio Tinto в Западной Австралии, известном своими розовыми алмазами.

В 1996 году оползень на алмазном руднике Ровик (Rovic) в Южной Африке унес жизни 20 горняков, работающих на глубине 1 000 метров под землей. Впоследствии управляющий рудника признал себя виновным в непредумышленном убийстве.

АЛРОСА теряла рабочих в трагедиях прошлых лет. В 2009 году при обрушении горной породы на руднике «Мир» погиб оператор горных машин. В 2008 году там был смертельно ранен взрывник из-за отлетевшего куска породы. В 2018 году погиб рабочий рудника «Удачный» компании АЛРОСА, также в Республике Саха, в результате взрыва на глубине 580 метров.

Еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем на руднике «Мир» получат новые алмазы. АЛРОСА заявляет, что даже если они все же решат продолжить, работы начнутся в 2024 году, а переработка первой руды - в 2031-2032 г.

Прибыль компании резко упала сразу после трагедии - на 51% в годовом исчислении в третьем квартале, до $219,6 млн, в основном из-за падения стоимости рудника «Мир» на $125 млн.

В январе 2020 года компания приступила к первоначальному бурению кимберлитовой трубки на глубине 1 200-1 600 метров, чтобы выяснить, будет ли экономически целесообразным повторное открытие рудника. Результаты еще не объявлены, но нет никаких доказательств обратного.

Запасы, оцениваемые в 68,6 млн каратов, обеспечат дополнительный рост EBITDA компании на 20-25%, говорит Тахиев, начальник по корпоративным финансам АЛРОСА, поскольку компания отмечает, что спрос после коронавируса превышает предложение, и поскольку она пополняет как никогда низкие запасы за счет драгоценных камней из Гохрана.

Прекрасных вам выходных.