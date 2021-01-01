Спрос в США намного превышает предложение

Продажи продолжают и будут расти - по крайней мере, в ближайшем будущем.

Автор: Джойс Кауф (Joyce Kauf)

(diamonds.net) - Это были необычайно «жаркие» летние продажи. Оптовики использовали встрженно описывали свой бизнес и сообщали о процентном увеличении, которое скорее могло быть связано со стартапами, чем с давно существующими компаниями.

Нью-Йорк: царит позитив

«Мы видели хорошие времена, но не настолько хорошие. Это фантастика, - сказал Кетан Мехта (Ketan Mehta), президент Divina Creations, нью-йоркской компании по производству и торговле бриллиантами. - Мы без остановки выписываем счета».

Даже с учетом того, что люди тратят больше на поездки и дискреционные покупки, у Мехты было «внутреннее чувство», что экономического спада не будет по нескольким причинам.

Во-первых, у дилеров и производителей «не хватает товаров в сейфах», - сказал он. Много товаров «не хватает в складских запасах у каждого», и они будут продолжать покупать, чтобы заполнить эти пробелы, в том числе самые необходимые товары.

Во-вторых, Индия сталкивается с проблемами, которые в некоторой степени остаются незамеченными. В 2020 году многие квалифицированные рабочие покинули фабрики, потому что им нужно было зарабатывать на жизнь, и они не вернулись. А у новых сотрудников меньше опыта, что приводит к замедлению сроков производства бриллиантов. «Этот недостаток товаров и более низкие темпы производства будут работать в нашу пользу в течение следующих шести-восьми месяцев», - прогнозирует Мехта.

Хотя он примет участие в августовской выставке антикварных ювелирных изделий и часов в Лас-Вегасе Las Vegas Antique Jewelry & Watch Show, шоу JCK в Лас-Вегасе проводится «слишком поздно» для крупных и сетевых магазинов, которые уже определили бюджеты и заказы, чтобы обеспечить своевременную отгрузку к праздничному сезону. Для них выставка JCK скорее была местом «встреч и знакомств». Вместо этого это будет «выставка для поставок», когда принимают заказы и делают поставки, а более важную роль будут играть независимые и семейные магазины.

Исключая цену - «мишень, которая поднимается все выше», - Мехта прогнозировал, что импульс будет сохраняться на всех уровнях и для больших и малых клиентов. «На этом рынке нет места негативу».

Чикаго: рост, выраженный двузначными цифрами

Правину Дуккипати (Praveen Dukkipati) хватило всего одного слова, чтобы описать свои недавние продажи: «потрясающие».

Президент Atlantic Diamond Company из Чикаго, штат Иллинойс, сообщил о «чрезвычайно успешном» июне, когда оптовая компания с 44-летним опытом работы удвоила свой предыдущий рекордный для этого месяца максимум.

«Мы делаем упор на неоправленные камни, - заявил он. - На их долю приходится 99,5% нашего бизнеса, при этом бриллианты круглой огранки весом свыше 2 каратов продаются в два раза быстрее, чем камни фантазийной огранки».

Он ожидает, что такой темп сохранится. «Цены на алмазное сырье растут, предложение сокращается, а спрос огромен», - сказал он, отметив, что ситуация, вызванная Covid-19, может помешать некоторым людям тратить деньги на поездки и отдых.

Хотя он не планирует посещение выставки JCK, он собирается посмотреть ее онлайн. Но он также считает, что выставки и ритейлеры обязательно должны адаптироваться к тому способу, с помощью которого люди совершают сейчас покупки.

«Имеет смысл показать заказчику через социальные сети исключительный камень, который можно примерить, а затем сфотографировать или показать видео заказчику в социальных сетях, - пояснил он. - Но зачем показывать ювелирам бриллиант весом 2 карата, цвета G, чистоты SI1? Вместо того, чтобы ходить по выставке JCK, им следует искать и покупать так же, как это делают их клиенты, - со своих телефонов или компьютеров».

Дуккипати также заметил, что розничные торговцы, которые «ценят скорость и исполнение», преуспели на этом рынке больше, потому что они понимают, что их клиенты проводят 10 часов в Интернете в поисках бриллианта и 10 минут в магазине, покупая его после этого. «Те ритейлеры, которые получают товар на консигнацию, продают его и сразу же платят за него, поняли, что значит продавать бриллианты сегодня», - заявил он.

Даллас: стратегии в отношении складских запасов

«Телефон звонит с 8 утра до 8 вечера», - рассказывает Гади Спиро (Gadi Spiro), президент оптовой компании SJ Diamonds в Далласе, штат Техас. Но хотя есть спрос, из-за проблем со складскими запасами гораздо труднее выполнять заказы. Спиро признал, что после «тяжелого года» он не мог вспомнить, когда в последний раз спрос превышал предложение в такой степени. «Я продаю камни, которые годами хранились в моем сейфе, которые никогда бы не были проданы, если бы было предложение».

Спиро указал на очень конкретные запросы клиентов, которые усугубляют проблему, поскольку «затрудняют предоставление или поставку точно такого камня, который требуется, или по той цене, которую они готовы заплатить». Иногда он договаривается и предлагает камень другой огранки, но такого же размера и чистоты. Однако он выразил обеспокоенность тем, что некоторые ритейлеры переходят на выращенные в лаборатории бриллианты, чтобы удовлетворить спрос.

Еще одна проблема - это задержка с получением камней из Геммологического института Америки (Gemological Institute of America, GIA), которому часто может потребоваться от четырех до шести недель на их оценку.

Спиро, возможно, будет на выставке JCK в качестве покупателя, а также он выразил заинтересованность в использовании онлайн-платформы. Тем не менее, он скептически оценивает ситуацию в следующие несколько месяцев. Дискреционные расходы растут, но вместе с тем растет и инфляция. «Я рад, что мы справились с Covid-19 [даже если не полностью] и что алмазный рынок устойчив, - сказал он. - Но он не может только расти и расти. Как только снова начнется движение складских запасов, пузырь может лопнуть».