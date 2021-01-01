Соблюдается ли гендерное равенство в вашем бизнесе?

Автор: Рэми Бэрон (Rami Baron), президент Клуба алмазных дилеров Австралии (Diamond Dealers Club of Australia)

(idexonline.com) - Работая в своей должности в алмазной и ювелирной отрасли, я видел очень реальные и позитивные изменения, которые произошли в вопросе гендерного равенства в области занятости в Австралии. При этом, я чувствую, что существует большое и остающееся незамеченным несоответствие между алмазной и ювелирной отраслями.

Нет сомнений в том, что в алмазной отрасли преобладают мужчины, и, очевидно, для этого есть много причин. Главной из них является традиция старшего поколения вовлекать в бизнес своих сыновей, надеясь, что их дочери выйдут замуж и сосредоточат свое внимание на семье.

К сожалению, у нас нет даже статистики, чтобы лучше понять проблему гендерного неравенства в нашей отрасли. У нас также нет информации, чтобы пролить больше света на отношение к ЛГБТК-идентичности и цветным людям в нашей отрасли.

Позвольте мне предварить эту дискуссию признанием. Я знаю, что пишу эту статью, находясь в привилегированном положении, - мой пол, цвет кожи и моя сексуальная идентичность предоставили мне множество возможностей и вариантов, которых часто не имеют другие люди. Эта привилегия определяет мой жизненный опыт, и, хотя я ежедневно пытаюсь узнавать больше и лучше понимать, я могу ошибаться, как и любой смертный. Мы все учимся.

Гендерное равенство в алмазной торговле

Когда мы рассматриваем Индию, где проходят огранку и полировку 90 процентов всех бриллиантов, и место, где я много раз занимался бизнесом, я не могу припомнить, чтобы когда-либо ко мне обращалась женщина, чтобы купить бриллианты, или чтобы женщина сидела передо мной, чтобы показывать мне бриллианты. Да, там много женщин работает на гранильных фабриках, но немногим предоставляется возможность продавать или занимать высокие руководящие должности.

Но давайте будем честны перед самими собой. Так ли сильно отличается ситуация в Антверпене или Израиле?

Почему это так?

У нас недостаточно времени для ответа на этот вопрос. Причины сложны и разнообразны. Как бы то ни было в прошлом, нам пора обратиться в будущее.

За последние 10 лет мы стали свидетелями большого количества талантливых молодых женщин, которые после своего опыта работы в области дизайна, геммологии, розничной торговли ювелирными изделиями или изготовления ювелирных изделий на станке, сделали прыжок в неизвестность и создали свои собственные компании по производству ювелирных изделий. Эти женщины добиваются огромных успехов. Они знают, что им не нужно ждать, пока мужчина предоставит им такую возможность, они сами могут создать себе возможности, и продолжают делать это.

Если вы - коллега-мужчина и, читая это, чувствуете дискомфорт или раздражение, ничего страшного. Я тоже чувствую себя некомфортно. Я оглядываюсь на свою жизнь и бизнес и признаю, что все мы выросли в обществе, которое, по сегодняшним стандартам, нуждается в совершенствовании. Никто не винит вас за прошлое, но люди действительно смотрят, чтобы понять, что вы делаете сейчас и будете делать в будущем.

Сложные вопросы

Я хочу задать два вопроса. Первый адресован владельцу, а второй - сотруднику.

Работодателю:

Одинаково ли вы относитесь к мужчинам и женщинам в своем бизнесе? Я не хочу, чтобы вы сразу отвечали на этот вопрос. Я хочу, чтобы вы были честны с самим собой и спросили, задумывались ли вы раньше над этим вопросом? Я не задумывался. Скажу честно: до сих пор я никогда не задавал себе этот вопрос.

Сотруднику:

Как вы думаете, ваш начальник - владелец и/или менеджер (или тот и другой) - одинаково относятся к мужчинам и женщинам в компании? Как вы думаете, они бы поняли, если бы вы почувствовали, что проявляется гендерное неравенство?

Я считаю, что я гендерно слепой, когда дело доходит до работы - или, по крайней мере, мне нравится думать, что это так. Моя управленческая команда состоит из двух женщин и двух мужчин, и у нас работают 20 процентов мужчин и 80 процентов женщин. Еще шесть лет назад моим деловым партнером (активно участвовавшим в работе) была женщина. Моя мать работала бок о бок с моим отцом в компании, и, хотя казалось, что мой отец принимал решения, теперь, по прошествии времени, я понимаю, что это делала именно моя мама, тактично подыгрывая его самолюбию.

Международные исследования в этой области показывают довольно большой разрыв между тем, что владельцы компаний считают важным, и тем, что считают важным их сотрудники, особенно для женщин. В некоторых из проведенных опросов только два процента владельцев заявили, что когда-либо получали жалобы на разницу в заработной плате, но на самом деле женщины не жаловались потому, что опасались негативного ответа или последствий, которые могли возникнуть из-за того, что поднимут этот вопрос.

Только пять процентов владельцев заявили, что получали жалобы на сексуальные домогательства, а 23 процента сотрудников заявили, что подвергались сексуальным домогательствам на работе. Это означает, что две трети людей никогда не сообщают об этом. К сожалению, иногда самым большим правонарушителем является владелец компании.

Одна из проблем, от которой страдают малые и средние компании, состоит в том, что, хотя в нашей отрасли мы заинтересованы и ценим важность вклада каждого, мы не задаем сложных вопросов, потому что боимся ответов. Знаете, есть старинная поговорка про ящик Пандоры ...

Чего мы все хотим

Я знаю, что мне нравится думать, что я знаю и осведомлен о том, чего хотят женщины в моей организации с точки зрения гендерного равенства, но я виноват в том, что даже не спрашиваю об этом. Именно это я намерен изменить. Насколько мы все были бы сильнее, если бы были достаточно смелы, чтобы открыть эту дверь и прислушаться к тому, что говорят окружающие нас люди? Во многих случаях это люди, с которыми мы проводим больше времени, чем со своей семьей.

Платите ли вы мужчинам в своей компании больше, чем женщинам, выполняющим аналогичную работу? Между прочим, с юридической точки зрения, это незаконно. Чаще ли работающие у вас женщины занимают временные должности или работают по совместительству, чем мужчины?

Предлагаете ли вы одинаковые возможности обучения работающим женщинам? Или вы боитесь, что, если они моложе, то они выйдут замуж и родят детей, а ваши инвестиции будут потеряны?

Это законные опасения, и нет единого ответа, подходящего для всех, но, по крайней мере, мы должны говорить об этих проблемах и изучать варианты. Я знаю, что в нашей организации мы стремимся предоставить молодым мамам удобное время начала рабочего дня или гибкий график, но только сейчас мне приходит в голову, что я, возможно, не совсем готов предложить такие же условия молодым отцам. Равенство на рабочем месте - это не просто улучшение положения женщин - это обеспечение справедливого труда для всех.

Независимо от пола, цвета кожи или ориентации сотрудников, мы всегда должны думать о том, какими могут быть следующие пять лет для них и для нас при совместной работе в будущем.

Почему вы не думаете о том, как защитить свой бизнес в будущем и сохранить надежных сотрудников, что бы с ними ни случилось в жизни? Неожиданно могут произойти несчастные случаи, отражающиеся на здоровье, появиться семейные проблемы и многое другое. Если вы предполагаете, что когда-то может случиться так, что любому человеку придется работать неполный рабочий день, то это вас никогда не застанет врасплох.

Быть выше мелочей

Иногда мне кажется, что СМИ любят создавать сенсации и делать вид, что современный подход к гендерному равенству выходит из-под контроля. «Политкорректность сошла с ума», - кричат ​​они так, что вы чувствуете, что должны дважды подумать, стоит ли делать комплимент женщине на работе по поводу ее нового платья, иначе это будет истолковано как домогательство.

Но подавляющее большинство из тех, кто меня окружает, - порядочные люди, которые понимают, что имеют значение намерение и контекст. Они знают, где лежат границы, проявляют терпение и понимают, когда кто-то совершает ошибку. Отсутствие стремления достичь гендерного равенства из-за этой нашумевшей версии «гендерной войны» не может служить оправданием для того, чтобы не задавать сложные вопросы и не вносить изменения, которые повысят равенство всех на работе и принесут пользу вашей компании. Отрасль ювелирных изделий с бриллиантами в основном нацелена на женщин, а кто лучше них самих знает, чего хотят женщины? Этим может объясняться колоссальный успех женщин-предпринимателей, занимающихся ювелирными изделиями. Но не я один так думаю. Поговорите с людьми на своей работе. Я призываю всех вас хотя бы задуматься над некоторыми из этих вопросов, которые я поднял, и посмотреть, как вы тоже можете улучшить рабочую обстановку, сделать ее более безопасной и менее предвзятой.

Возьмитесь за сложные вопросы и подвергните сомнению ваше отношение к таким вопросам в прошлом.

Хорошей торговли