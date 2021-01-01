Lucapa планирует начать производство на месторождении Мерлин в 2023 году

Автор: Лиа Меирович (Leah Meirovich)

(diamonds.net) - В течение следующих 24 месяцев Lucapa Diamond Company планирует начать переработку первой руды со своего недавно приобретенного месторождения Мерлин (Merlin) в Австралии.

В настоящее время компания работает с арбитражными управляющими над выполнением административных требований и завершением продажи, после чего она начнет работу на объекте, сообщил Rapaport News управляющий директор Lucapa Стивен Везеролл (Stephen Wetherall). Алмазодобывающая компания приобрела месторождение в мае за $6,6 млн.

В 2018 году компания Merlin Diamonds, последний владелец участка, была отстранена от участия на встралийской фондовой бирже (Australian Stock Exchange, ASX). В апреле 2020 года федеральный суд Австралии объявил компанию неплатежеспособной и назначил арбитражных управляющих для продажи ее активов.

Ресурсы рудника Мерлин оцениваются в 4,4 млн каратов, из которых 2,3 млн - выявленные ресурсы алмазов, это означает, что испытания подтвердили их присутствие. Еще 2,1 млн каратов - это предполагаемые ресурсы, то есть наличие других известных проявлений алмазов дает основание предполагать, что они там есть. Однако Lucapa еще предстоит определить, какой объем она будет производить ежегодно.

«Учитывая среднее содержание алмазов в 10 трубках, составляющих выявленный ресурс ... мы будем производить примерно 170 000 каратов в год, - пояснил Везерол. - Если мы увеличим этот объем вдвое, то получим 340 000 каратов в год. Естественно, план для нашего рудника не будет основан на средних показателях, а будет нацелен на то, чтобы как можно раньше начать работу на определенных трубках, обеспечивающих более высокую маржу. Судя по содержанию на этих трубках, их объем производства может быть намного выше».

В ближайшем будущем Lucapa будет вести добычу на существующем открытом карьере. В долгосрочной перспективе компания планирует расширить карьер открытой добычи и в конечном итоге перейти на подземную добычу, где имеется несколько кластеров алмазоносных трубок. Она также проведет геологоразведку более чем 70 аномалий, обнаруженных в местах, где были обнаружены все предыдущие алмазоносные кимберлиты.

До 2009 года рудник Мерлин принадлежал и управлялся компаниями Ashton Diamonds и Rio Tinto. В то время средняя цена на алмазное сырье с этого рудника составляла $103 за карат.