Louis Vuitton и Gucci прибирают к рукам наши сбережения, скопившиеся во время пандемии COVID

Несмотря на пандемию, в этом году продажи предметов роскоши были высокими. Но громкие имена в мире моды не должны ослаблять своей бдительности.

Автор: Андреа Фельстед (Andrea Felsted)

(bloomberg.com) – Очереди в магазины Louis Vuitton опоясывали весь квартал. Списки ожидания сверкающих часов Rolex длинные. Сандалии Gucci и шляпы-панамы Prada - одни из самых востребованных вещей в этом сезоне.

Куда бы вы ни посмотрели, кажется, что покупателям не хватает роскошных модных товаров.

Но обмен отпусков на товары от Versace может и не сохраниться в нынешних темпах. Это должно вызывать беспокойство у крупных ювелирных компаний, которые сейчас торгуют почти по рекордным ценам.

Две недели назад Cie Financiere Richemont SA и Burberry Group Plc сообщили об увеличении продаж примерно вдвое по сравнению со своим первым финансовым кварталом. В понедельник пришло время блистать LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, крупнейшей в мире группе товаров класса «люкс». Продажи модной одежды и изделий из кожи без учета слияний и поглощений, а также колебаний валютных курсов, во втором квартале выросли на 122% по сравнению с прошлым годом, что превзошло ожидания аналитиков. Операционная прибыль группы в первом полугодии была почти в пять раз выше, чем в 2020 году, и на 44% больше, чем в 2019 году.

Все три компании отметили, что продажи превысили показатели 2019 года - настоящий подвиг, учитывая препятствия, с которыми они столкнулись в прошлом году, когда магазины были закрыты, а международные поездки прекратились.

И все же, у люксовых компаний есть причины проявлять осторожность в предстоящие месяцы, начиная от инфляции и заканчивая конкуренцией.

Многие покупки элитных товаров в последний год были вызваны тем, что покупателям не на что было потратиться. По мере дальнейшего открытия экономики будет возрастать конкуренция со стороны гостиничного сектора. В понедельник LVMH заявила, что пока не видит никаких признаков этого: спрос на предметы роскоши в США остается высоким, а китайские потребители не утратили желания иметь товары высшего качества на фоне открытия региона.

Тем не менее, необходимо отслеживать любые изменения. Хотя очень богатые смогут позволить себе и путешествия, и покупку украшений, это не относится к другим людям, особенно к тем потребителям, которые только что начали покупать предметы роскоши и, возможно, вложили свои сбережения в стальные Rolex или сумки Dior.

Между тем, более высокие цены на товары и услуги во всем мире могут оставить у людей меньше денег на то, чтобы удовлетворять свои желания.

Конечно, рост в сфере путешествий и туризма поможет отрасли элитной моды. До пандемии на туризм приходилось 50% продаж предметов роскоши в Европе. Но поездки по-прежнему сдерживаются запутанными правилами и ограничениями. LVMH заявила, что ее работа в сфере беспошлинной торговли и гостиниц по-прежнему сдерживается ограниченным возобновлением международных поездок.

Также важно рассматривать недавние доходы от предметов роскоши в широком контексте. Основная причина, по которой торговля во втором квартале продемонстрировала такой резкий подъем, заключается в том, что ее сравнивают с периодом прошлого года, когда из-за пандемии все как раз закрывалось. Теперь сравнения станут более строгими.

В частности, во втором полугодии 2020 года LVMH продемонстрировала лучшие, чем ожидалось, показатели продаж в своем подразделении модной одежды и кожаных изделий. Таким образом, настоящим испытанием будет то, как сложится оставшаяся часть 2021 года. Будем надеяться, что дополнительный блеск ей придаст Tiffany, которая стала частью группы в начале года, а также должны помочь ее масштаб и диверсификация.

В ближайшие кварталы Kering SA может иметь преимущество перед другими группами, по крайней мере, похоже на то. Ее бренд Gucci, на который приходится около 60% общих продаж, пережил тяжелые два года. В 2019 году его продажам в США навредил свитер, который напоминал оскорбительное изображение лица темнокожего человека. Когда разразилась пандемия, его демонстративный дизайн (например, яркие принты и смелые логотипы) не соответствовал более мрачному настроению потребителей. С тех пор Kering также сократила продажи Gucci через сторонних розничных продавцов и веб-сайты - такой шаг приносит пользу бренду в долгосрочной перспективе, но сопряжен с краткосрочными затратами.

Следовательно, сравнения будущих показателей производительности Gucci должны быть легче, чем у LVMH. Более того, Kering планирует провести ряд мероприятий по случаю 100-летнего юбилея Gucci. Этой осенью выйдет крупный фильм о бренде, который, вероятно, повысит его авторитет.

Даже в этом случае Kering не может избежать давления, которое оказывает сектор с почти рекордными результатами.

На данный момент безупречные результаты LVMH обнадеживают. Акции выросли на 1,6%, когда фондовые индексы упали в Европе.

Но что касается остальных компаний, сообщающих о результатах на этой неделе (Kering во вторник, а затем Prada SpA и Hermes International в четверг и пятницу, соответственно), то предложение менее чем впечатляющих товаров могло быть причиной того, что они так выглядели в прошлом сезоне.