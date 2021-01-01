Бриллианты вернулись, но оптимисты отрасли забывают, что потребители переменчивы

Автор: Дэвид Маккей (David McKay)

(miningmx.com) - При условии, что есть выбор и деньги, что бы вы предпочли: отпуск на юге Франции или новый бриллиант?

В тисках зимы мысль о том, чтобы тихо потягивать «Гран Крю Бургонь» под средиземноморским солнцем, звучит лучше, чем очарование холодных белых ювелирных украшений, независимо от случая (или даже любви).

Согласно отчету банка Morgan Stanley, «делать что-то» важнее, чем «получать что-то». Впечатления лучше владения, особенно в обществе, пораженном коронавирусом COVID-19, когда подчеркивается преходящий характер жизни.

Это одна из причин, по которой банк считает, что долгожданное восстановление на алмазном рынке может иметь ограниченный потенциал роста.

На первый взгляд, алмазный рынок возвращается к прежнему состоянию.

De Beers недавно повысила примерно на 10% цены на дорогостоящие алмазы, которые она продает производителям бриллиантов. Ее продажи в 2021 году составляют $2,5 млрд, что является максимальным показателем с начала 2021 года, и, по оценке Goldman Sachs, они дадут 6% прибыли Anglo American за 2021 год до вычета процентов, налогов, износа и амортизации. (85% De Beers принадлежат Anglo).

Ее генеральный директор Марк Кьютифани (Mark Cutifani) в недавнем прошлом сказал Miningmx, что блестящие заявления о привязанности к близкому человеку для определенных людей будут предпочтительным противоядием от мрачной обстановки последних 18 месяцев.

Данные розничной торговли показывают, что это может быть и так, но только до некоторой степени.

MasterCard Pulse, специализирующаяся на мониторинге продаж в реальных магазинах и онлайн, сообщила, что продажи выросли на 11% в годовом выражении в июне и на 10,4% по сравнению с июнем 2019 года. Потребление, безусловно, возобновляется, поскольку уровень вакцинации растет во всем мире.

Тем не менее, Morgan Stanley усматривает еще одну угрозу, с которой может столкнуться алмазный рынок: растущая популярность выращенных в лаборатории бриллиантов. Линейка лабораторных бриллиантов Lightbox компании Anglo успешно установила дифференциацию цен между природными и искусственными бриллиантами, причем последние упали в цене на 60% всего через несколько месяцев после запуска линейки в 2019 году.

Но колеблющихся потребителей будут привлекать лабораторные бриллианты, а не их природные аналоги, чему будет способствовать тот факт, что алмазные компании тратят на маркетинг меньше, чем раньше, говорит Morgan Stanley.

Расходы De Beers упали с 5% доли рынка, составлявшей 50% от общей суммы около 20 лет назад, до 2% сегодня. Кроме того, стоимость бриллиантов, добытых из недр, со временем увеличивалась по мере сокращения источников добычи.

Этот последний момент является важной тонкостью. «Быки» (играющие на повышение) на алмазном рынке заявляют, что добыча падает и что нет очевидного замещения запасов, отчасти из-за недостаточных затрат на геологоразведочные работы. Это правда: объем производства упал на пятую часть. Однако стоимость добытых драгоценных камней в пересчете на средний карат ниже всего на 10%. Банк считает, что для понимания алмазного рынка стоимость имеет более важное значение, чем объем.

По словам Morgan Stanley: «Наш анализ дополнительно показывает, что в секторе выращенных в лаборатории камней предлагается привлекательная доходность, при этом вполне возможно достичь 20% + RoCE (возврат на вложенный капитал)».

«Это потенциально может привлечь больше капитала и стимулировать дальнейший рост предложения, поскольку потребители все больше привыкают к товару. На наш взгляд, это ограничивает потенциал роста для алмазодобывающих компаний с точки зрения благоприятного прогноза спроса и предложения», - заявляет компания.

Создание ниши

Однако на данный момент бриллианты возвращаются.

В недавнем отчете Bank of America говорится, что в этом году средний рост цен на алмазную продукцию составит около 13%. «Перебои, локдауны и закрытие предприятий в цепочке поставок все еще имеют место, но спрос на алмазное сырье в 2021 году высок и сопоставим с периодами до пандемии», - говорится в сообщении.

Тем не менее, выдвигая аргументы в пользу алмазов и бриллиантов, в отчете признается, что рынок выращенных в лаборатории бриллиантов создает для себя нишу. В нем говорится, что этот рыночный сегмент быстро растет благодаря технологиям и признанию по всей цепочке создания стоимости. Хотя розничные цены снизились в 2020 году, а оптовые цены остались стабильными, что привело к сокращению маржи, дальнейшее снижение цен может увеличить доступный рынок выращенной в лаборатории алмазно-бриллиантовой продукции, говорится в отчете.

Однако одним из преимуществ для природных бриллиантов является то, что, если цены на выращенные в лаборатории бриллианты останутся низкими, то это «… может подтолкнуть рынок к категории бижутерии, что потенциально защищает природные бриллианты».