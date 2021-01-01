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Основы устойчивого развития

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Экспертиза

Автор: Ави Кравиц (Avi Krawitz)

(diamonds.net) - С годами значительно изменился смысл корпоративной социальной ответственности (corporate social responsibility, ССО). Еще в 1980-х и 1990-х годах компании обычно тихо жертвовали на благотворительность, чтобы вернуть деньги обществу; идея совершенно не афишировалась. Однако в 2000-х годах корпоративная филантропия расширилась до такой степени, что сегодня многие компании ставят свой общественный вклад в качестве приоритета своих стратегий и сообщаемой информации.

Эти усилия выходят далеко за рамки финансовых пожертвований на конкретное дело. Организации из всех отраслей вместо этого стремятся подчеркнуть, как они включают экологические, социальные и управленческие факторы (environmental, social and governance, ESG) в свои бизнес-планы и цели. Они хотят подчеркнуть, что они работают по вопросам экологической устойчивости и социальной ответственности в соответствии с общепринятыми стандартами.

То, как компания формулирует предпринимаемые шаги, связанные с ESG, дает ее клиентам, сотрудникам и акционерам возможность узнать о принципах, которых придерживается компания, и о том, что отстаивает бренд. И хотя эти факторы могут (пока) не быть наивысшим приоритетом для потребителей при принятии решений о покупке, они действительно видят ценность бренда, когда осознают, какую пользу он приносит.

Осведомленность потребителей - это один из основных факторов деятельности в области ESG, но не единственный и даже не самый влиятельный. Есть также финансовые, политические и технологические соображения. Мы исследуем их в августовском выпуске отчета Rapaport Research Report, чтобы показать контекст того, что формирует подход алмазной и ювелирной отрасли к устойчивости развития.

Rapaport поставила социальную ответственность в центр своих редакционных материалов в августе. Сюда входит широкое освещение в журнале Rapaport, а также проведение специальной конференции по этой теме, которая состоится на выставке JCK в Лас-Вегасе в воскресенье, 29 августа.

В продолжение темы, в отчете Rapaport Research Report представлены некоторые дополнительные возможности, которые могут помочь алмазным и ювелирным компаниям достичь своих целей в области ESG. Они включают от некоммерческих организаций до технологических платформ, которые позволяют компаниям продемонстрировать, что их товары получены из ответственных источников и соответствуют приемлемым стандартам ESG.

Конечно, компании могут также разрабатывать свои собственные программы независимо от этих инициатив или в дополнение к ним. Но что важнее всего, они осознают, насколько важны ESG-факторы для их фирменного стиля и узнаваемости бренда. Для многих стремление к социальной ответственности - это больше вопрос экономики, чем этики. Но в отличие от прошлых десятилетий, сейчас эти два аспекта тесно связаны.

Деловой мир все больше берет на себя ответственность за людей, планету и прибыль - эти три составляющие устойчивого развития. И у торговли бриллиантами и ювелирными изделиями есть инструменты для того, чтобы внести свой вклад.

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