Очередной кризис в сфере доставки угрожает задержками для продаж в Черную пятницу

Автор: Вэйчжэнь Тань (Weizhen Tan)

(cnbc.com) - Ключевые моменты: Западная Европа и китайская провинция Хэнань - ключевой транспортный узел и место, где находятся несколько крупных компаний, борются с последствиями разрушительных наводнений. В результате стихийных бедствий были повреждены железные дороги, используемые для доставки товаров и сырья в обоих регионах. Компания E2open, занимающаяся разработкой программного обеспечения для цепочек поставок, заявила, что в пик сезона онлайн-покупок, скорее всего, число и размер скидок будут меньше.

Сезон праздничных покупок 2021 года может быть омрачен отсутствием товаров на складе и задержками доставки, поскольку недавние наводнения в Европе и Китае усугубили и без того напряженно работающие глобальные цепочки поставок.

Западная Европа и китайская провинция Хэнань - ключевой транспортный узел и место, где находятся несколько крупных компаний, борются с последствиями разрушительных наводнений.

В результате стихийных бедствий были повреждены железные дороги, используемые для доставки товаров и сырья в обоих регионах. Вода хлынула в промышленные районы, серьезно повредив объекты, оборудование и склады, сообщили телеканалу CNBC компании, работающие в секторе цепочки поставок.

«Черная пятница и сезон праздников, для которых готовятся товары (и сырье), столкнутся с основной тяжестью последствий», - сказал Паван Джоши (Pawan Joshi), исполнительный вице-президент компании E2open, занимающейся разработкой программного обеспечения для цепочек поставок, в электронном письме CNBC.

«Потребительская электроника, мебель для комнат в общежитиях, одежда и бытовая техника по-прежнему будут в дефиците по мере того, как начнутся закупки для нового учебного года в школах, и они продлятся и в пик сезона праздничной торговли», - сказал он.

Задержки с распределением сырья, необходимого для производства товаров, будут иметь каскадный эффект и нарушат цепочки поставок «на недели и месяцы», - сказал Джоши.

На прошлой неделе генеральный директор транспортной компании сказал CNBC, что наводнения в Китае и Европе - это еще один «серьезный удар» по глобальным цепочкам поставок.

В этом году цепочки поставок уже были серьезно нарушены из-за таких кризисов, как нехватка транспортных контейнеров, инцидент в Суэцком канале и распространение Covid-19, вызвавшие задержки в транспортных узлах в Южном Китае.

Джоши сказал, что даже если в пик сезона онлайн-покупок будут совершаться сделки, скорее всего, число и размер скидок будет меньше. По его словам, также могут вырасти цены на некоторые товары.

«В Черную пятницу мы, вероятно, можем ожидать роста цен на всевозможные товары, такие как бытовая электроника, мебель, одежда и бытовая техника», - добавил он.

Следует также сказать, что генеральный директор Apple Тим Кук (Tim Cook) во время телефонного разговора на прошлой неделе тоже сказал, что транспортные расходы высокие.

Несколько компаний, в том числе крупнейший производитель стали в Германии Thyssenkrupp, объявили о форс-мажорных обстоятельствах. Форс-мажор возникает, когда непредвиденные обстоятельства, такие как стихийные бедствия, не позволяют одной из сторон выполнить свои договорные обязательства, освобождая их от штрафных санкций.

По словам тех, с кем общались представители CNBC, некоторые из наиболее пострадавших от наводнений отраслей включают автомобилестроение, технологические отрасли и электронику.

Автопроизводство снова упало из-за нехватки интегральных схем

Производство автомобилей, вероятно, будет затруднено из-за производственных задержек, поскольку многие крупные мировые автопроизводители и их поставщики находятся в регионах, пострадавших от наводнения.

«Наводнение может стать еще одним препятствием для автомобильной промышленности, которая уже переживает нехватку полупроводников», - сказал Паван.

Производственные предприятия в Германии, Нидерландах, Люксембурге и Бельгии, как ожидается, понесут основной урон от наводнения, сообщила по электронной почте компания Everstream, занимающаяся управлением рисками цепочки поставок, телеканалу CNBC. По словам Шехрины Камаль (Shehrina Kamal), вице-президента по интеллектуальным решениям Everstream, там базируется множество поставщиков специализированных запчастей для автомобильной, технологической и аэрокосмической промышленности.

«Поскольку паводковые воды начали отступать, ожидалось, что за прошедшие выходные большинство основных автомагистралей и дорог будут расчищены; однако из-за значительного ущерба, нанесенного водой в некоторых пострадавших промышленных районах, производственные операции вряд ли возобновятся так быстро, что может повлиять на возможность снабжения», - сказала она.

«Учитывая, что некоторые компании уже выпустили предупреждения о снижении прибыли и даже объявили о форс-мажорных обстоятельствах, последствия наводнения, вероятно, будут по-прежнему сказываться на цепочках поставок в течение нескольких недель», - заключила Камаль.

Компания Klingelnberg из Цюриха, производящая компоненты зубчатых передач, выступила с предупреждением о том, что повреждение ее завода Hueckeswagen в Германии может нарушить ее плановые показатели поступлений на 2021 год.

Нарушение поставок меди - плохие новости для электроники

Наводнения также могут нарушить поставку меди, которая используется во многих видах продукции - от электроники до электромобилей.

Как отмечает Вивек Дхар (Vivek Dhar), сырьевой аналитик из Commonwealth Bank of Australia, пострадавшая от наводнения провинция Хэнань в Китае является крупным центром производства меди.

По его словам, цены на медь на прошлой неделе сильно выросли из-за опасений по поводу поставок, поскольку в последние годы в провинции Хэнань наблюдается значительный рост выплавки меди.

«Надежды на спрос на медь связаны с восстановлением поврежденной инфраструктуры в центральном Китае. Энергетический сектор Китая является особенно мощным драйвером спроса на медь», - написал Дхар в записке на прошлой неделе.

По данным Everstream Analytics, в Европе компания Aurubis GmbH - поставщик высокоточных медных проводов для секторов электроники и электрооборудования - объявила о форс-мажоре в отношении поставок после обширного затопления на своем заводе.

Между тем, в Чжэнчжоу, столице провинции Хэнань, сбой может затронуть широкий спектр отраслей, от автомобильной до фармацевтической и биотехнологической, сказал Райан Сеа (Ryan Seah), специалист компании Everstream по аналитической работе в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Чжэнчжоу является жизненно важным транспортным узлом и одним из главных городов Китая в рамках инициативы «Один пояс, один путь», - сказал Сеа, имея в виду гигантский план развития инфраструктуры Китая, охватывающий несколько стран и континентов. Он добавил, что в городе работает 91 компания, зарегистрированная в Китае, а также широкий спектр секторов.

В Чжэнчжоу также находится крупный завод компании Hon Hai Precision Industry, также известной как Foxconn. Это крупнейший в мире завод по сборке iPhone компании Apple. Foxconn ранее сообщала CNBC, что «привела в действие план аварийного реагирования для принятия мер по борьбе с наводнениями в этом районе».