На рынке старинных ювелирных изделий существует проблема подделок

Автор: Роб Бейтс (Rob Bates)

(jckonline.com) - Будучи известным историком ювелирных изделий, доктор Джек Огден (Jack Ogden) может смотреть на самые великолепные произведения искусства в мире. Но в последнее время он большую часть своего смотрит на столь же великолепные подделки.

Когда люди думают о поддельных ювелирных изделиях, они обычно представляют себе поддельные часы или китайские подделки, такие как недавно конфисковали агенты таможенной и пограничной службы США в Луисвилле, штат Кентукки.

Но Огден, основатель и нынешний президент Общества историков ювелирного искусства (Society of Jewellery Historians), считает, что около половины «антикварных» золотых ювелирных украшений, представленных на рынке, на самом деле являются поддельными. И хотя он способен распознать бόльшую часть из них, он все же подозревает, что хорошо изготовленные подделки попадали в аукционные дома, в высококлассные коллекции и даже в музеи. Огден видел предметы, предположительно из Древней Греции, Рима и Византийской империи; если одни люди их создавали, скорее всего, другие их подделывали.

«Это огромный бизнес, - говорит он. - Некоторые из этих предметов стоят сотни и тысячи фунтов стерлингов. За последние 20 лет он вырос в геометрической прогрессии. Можно полагать, что на сырье используют около £20 000, а на другом конце получают, может быть, £200 000».

По его словам, качество подделок сильно различается. «Я видел несколько идиотских вещей. Но несколько действительно хороших».

Почему процветает рынок подделок? Во-первых, рынок антикварных ювелирных изделий очень популярен, а там, где есть деньги, обычно бывает воровство.

В недавней статье New York Times о растущей популярности антикварного сегмента газета отметила, что коллекционерам нравится носить изделия, которые давно были индивидуально изготовлены мастерами.

Таким образом, горькая ирония заключается в том, что некоторые из этих «антикварных» предметов могли быть на самом деле сравнительно недавно массово произведены на 3D-принтерах, которые стали любимым инструментом производителей подделок, - говорит Огден.

Другая проблема: музеи сократили штат экспертов, поэтому копиям хорошего качества изготовления легче проскользнуть.

На самом деле Огден признает, что, хотя он и является известным авторитетом, который проводит аутентификацию для музеев, его, вероятно, тоже обманывали.

«Думаю, я распознаю около 90%, - говорит он. - Некоторые из действительно хороших подделок почти невозможно отличить от оригинала. Их делают невероятные мастера. Изготовители подделок знают материалы, они знают, какую технологию использовать. Они могут легко найти всю эту информацию в Интернете».

Традиционный способ определения подлинности изделия заключался в поиске доказательств происхождения, включая подтверждающую документацию. Но ее тоже можно подделать. Огден слышал о криминальных кругах, базирующихся, как принято считать, в Восточной Европе, которые покупают на eBay старые пишущие машинки, а также старую бумагу для создания документов происхождения, которые выглядят реалистично.

Итак, с годами он разработал несколько уловок для распознавания подделки. Например, когда на рынке появляется множество экземпляров определенного товара определенного периода, это обычно является признаком того, что что-то происходит.

«Те, кто занимается подделками, охотятся стаями, - говорит он. - Как только они создадут лабораторию, они делают не одну подделку, а целую кучу. Итак, вы ищите определенные отличительные особенности. Вы видите одну, а затем внезапно видите еще несколько, написанных той же рукой».

Конечно, даже при обнаружении подделки поймать преступника непросто.

«Это очень сложно с юридической точки зрения. Дилер скажет, что не знал, что это подделка, и трудно доказать, что он этого не знал. Отследить этих людей становится очень сложно».

Так как же люди защищаются? Огден говорит, что нет более простого пути, кроме как покупать у уважаемых людей и убедиться, что товары, которые вы покупаете, были проверены экспертами.

«На самом деле никто не создал лаборатории по производству драгоценных камней для изготовления старинных украшений. Это сложно. Люди могут сказать, что стиль правильный, изделие должно быть подлинным. Но нужно провести анализ, нужно провести микроскопическое исследование».

В противном случае, как он сказал журналу Antiqvvs: «Открыто признайте, что большая часть древнего искусства, выставленного на рынке или находящегося в государственных или частных коллекциях, находится там на основании одного или нескольких мнений о том, что изделия подлинные. Мнение - это просто обоснованное предположение. Как говорится в цитате: “Ничего не предполагайте, все подвергайте сомнению”».

«Для неопытного покупателя, - продолжил он, - мудрым советом, вероятно, остается то, что почти ровно сто лет назад сказал итальянский антиквар Рикардо Нобили (Ricardo Nobili): покупайте старые украшения, как если бы они были современными, и приятно удивляйтесь, если они окажутся старинными».

Ogden в основном работает с очень дорогостоящими изделиями, но есть проблема и с более дешевыми товарами, особенно на онлайн-платформах, таких как eBay.

Бекки Стоун (Becky Stone), которая ведет блог на сайте Diamonds in the Library, недавно написала 11 советов, как не попасться в ловушку с подделками. Она рекомендует изучать вопрос, проверять продавцов, убедиться, что существует политика возврата, и задавать вопросы.

«Если продавец говорит, что предлагает редкое французское траурное кольцо из 9-каратного золота, которое дочь графа носила в память о своем отце в конце 1700-х годов, этот человек должен быть в состоянии объяснить факты, стоящие за этим описанием. Откуда они знают, что оно французское? … Откуда они знают, кто его носил? Как они его датировали?»

«Если кто-то собирается выставить на продажу редкий и дорогой антиквариат, - продолжила она, - они должны иметь возможность объяснить любому покупателю, как они оценивают свои товары. Если продавец не найдет времени, чтобы ответить на ваши вопросы или не может дать удовлетворительных ответов, они не заслуживают вашего доверия (или ваших денег)».

Этот вопрос не ограничивается старинными украшениями: недавно эксперты обвинили Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге, Россия, в выставлении поддельных яиц Фаберже. Подделка документов также давно стала проблемой в мире искусства.

Проблема поддельных ювелирных изделий освещается не столь широко, но не заблуждайтесь: она реальна.

«Это игра в кошки-мышки, - говорит Огден. - Я все время учусь».