Геологоразведка золота на острове Ньюфаундленд набирает обороты

Автор: Эллсворт Диксон (Ellsworth Dickson)

(resourceworld.com) - В Канаде наблюдается лихорадка в подаче заявок от множества юниорных геологоразведочных компаний, стремящихся работать в районе, простирающемся с юго-запада на северо-восток и известном как Золотой пояс центрального Ньюфаундленда (Central Newfoundland Gold Belt, CNGB), который проходит почти через весь остров Ньюфаундленд и составляет почти 250 км в длину.

New Found Gold Corp. [NFG-TSXV; NFGFF-OTC] продвигает свой крупный проект по добыче золота Квинсуэй (Queensway), принадлежащий ей на 100% и находящийся на Трансканадском шоссе, в 15 км к западу от Гандера, где ведется работа по бурению на участке, протяженностью 200 000 метров. При бурении на месторождении Китс (Keats) было получено содержание золота 92,9 г/т (19,0 метра) и 31,2 г/т (18,9 метра). При бурении на Лотто Дискавери (Lotto Discovery) было получено содержание золота 41,2 г/т (4,8 метра) и 25,4 г/т (5,2 метра).

Самый продвинутый проект - это проект Валентин Гоулд (Valentine Gold), на 100% принадлежащий компании Marathon Gold Corp. [MOZ-TSX] и находящийся в 55 км к юго-западу от Буханса (Buchans), который включает ряд оруднелых месторождений вдоль 20-километрового простирания. В положительном технико-экономическом обосновании от марта 2021 года описывается открытая горная разработка и традиционные операции по обогащению на протяжении 13 лет эксплуатации рудника. Это будет крупнейший золотой рудник в Атлантической Канаде.

Sky Gold Corp. [SKYG-TSXV] проводит работу на своем проекте Мустанг (Mustang) в восточно-центральной части Ньюфаундленда, где находится перспективная для геологоразведки площадка Аутло (Outlaw), состоящая из зон минерализации Мустанг и Пайпер (Piper), примыкающих к пересечению New Found Gold метров с содержанием золота 92,9 г/т (19 метров).

Проект Кингсуэй Gold (Kingsway Gold), находящийся на начальной стадии и принадлежащий Labrador Gold Corp. [LAB-TSXV], включает два разных типа золоторудной минерализации на участке площадью 77 км2 вдоль простирания на юг от зон Китс и Лотто компании New Found Gold.

Полевые бригады компании Golden Ridge Resources Ltd. [GLDN-TSXV] прибыли на место и приступили к выполнению полевой программы 2021 года на золотом участке Уильямс (Williams), расположенном в рамках золотого проекта Квинсуэй Саут (Queensway South) компании New Found Gold Corp. Первый этап программы 2021 года будет сосредоточен на поиске, картировании и определении точных мест прокладки шурфов и разведочных канав. Компания также владеет золотыми и серебряными активами портфеля компаний Heritage и Greenfields на Ньюфаундленде.

Sassy Resources Corp. [SASY-CSE] расширила свои участки на Ньюфаундленде с 1 381 км2 до 2 257 км2 через свою дочернюю компанию Gander Gold Corp.

Вновь приобретенные участки земли, отведенные под разработку недр, площадью 876 км2 охватывают большую часть интрузивного и базальтового комплекса Маунт-Пейтон (Mount Peyton) между зоной Китс компании New Found Gold и открытым месторождением Музхэд (Moosehead) компании Sokoman Minerals. Эти горные отводы были сделаны и оформлены как опцион от изыскателя Шона Райана (Shawn Ryan) и Wildwood Exploration Inc., чьи обширные исследования местности недавно привели к новому пониманию потенциала малоизученной интрузивной зоны Маунт-Пейтон.

Sokoman Minerals Corp. [SIC-TSXV; SICNF-OTCQB] пересекла дополнительную зону золоторудной минерализации с высоким содержанием золота в зонах Восточного простирания и Саут Понд (South Pond) в ходе Фазы 6 бурения на участке Музхед, принадлежащем ей на 100%, в центральной части Ньюфаундленда. Sokoman недавно заключила два соглашения об опционах на участки от имени стратегического альянса между компанией и Benton Resources Inc. [BEX-TSXV; BNTRF-OTC], чтобы добавить дополнительные горные отводы, содержащие полезные ископаемые, к золотому объекту Грей Ривер (Gray River). И у Sokoman, и у Benton есть другие участки на Ньюфаундленде.

Участок Крипплбэк (Crippleback), принадлежащий Sokoman, продан компании Trans Canada Gold Corp. [TTG-TSXV], а ее участок Ист Олдер (East Alder) продан компании Canterra Minerals Corp. [CTM-TSXV; CTMCF-OTC].

У Anaconda Mining Inc. [ANX-TSX] есть программа геологоразведочных работ на лето и осень 2021 года рядом с участком Пойнт Руссе (Point Rousse), на 100% принадлежащем компании, в горнодобывающем районе Бэйи Верте (Baie Verte).

У Canstar Resources Inc. [ROX-TSXV] имеется опцион на приобретение 100% -ной доли в проекте Голден Бэйи (Golden Baie), горном отводе площадью 62 175 гектара с недавно обнаруженными множественными выходами золота на крупном структурном простирании на юге Ньюфаундленда.

Spruce Ridge Resources Ltd. [SHL-TSXV] получила результаты уточненной оценки минеральных ресурсов на месторождения меди и золота Грейт Бёрнт (Great Burnt) в центральной части Ньюфаундленда, которая включает результаты программы алмазного бурения 2020 года в основной зоне Грейт Бёрнт.

Корпорация Great Atlantic Resources [GR-TSXV; PH0-FSE] ведет бурение на своем участке на золотом месторождения Голден Промис (Golden Promise) в золотом поясе в центральной части Ньюфаундленда. Первая скважина в основной зоне Жаклин (Jaclyn) пересекла несколько кварцевых жил с видимым золотом в одной жиле.

Корпорация Maritime Resources Corp. [MAE-TSXV] опубликовала результаты бурения в рамках своей продолжающейся программы разведки на 40 000 метров на золотом проекте Хэммердаун (Hammerdown) и своем участке Вискер Вэлли (Whisker Valley) в горнодобывающем районе Бэйи Верте на Ньюфаундленде. В зоне Орион Норт (Orion North) была прослежена новая приповерхностная зона более 550 метров, скважина BB-21-170 пересекла участок с содержанием 12,43 г/т золота и 2,15 г/т серебра (1,20 метра), включая 50,60 г/т золота и 7,90 г/т серебра (0,20 метра).

Tru Precious Metals Corp. [TRU-TSXV] подписала опционное соглашение на приобретение пяти лицензий на добычу полезных ископаемых площадью 12,75 км2 в западно-центральной части Ньюфаундленда, на которых компания обнаружила видимое золото. Опционные отводы совпадают с флагманским проектом Голден Роуз (Golden Rose) этой компании. Кроме того, компания косвенно сделала заявку на более крупный земельный пакет, окружающий отводы по опциону.

Cartier Iron Corp. [CFE-CSE] сообщила, что в ходе алмазного бурения пересекла участок с содержанием 0,62 г/т золота и 16,12 г/т серебра (13,0 метров) в эпитермальной системе Au-Ag с низким уровнем сульфидирования на своем проекте Биг Изи Голд (Big Easy Gold) в восточной части Ньюфаундленда.

Вышеупомянутые компании - не единственные геологоразведочные компании, нацеленные на Золотой пояс центрального Ньюфаундленда. Учитывая тот факт, что пояс простирается по большей части острова, достаточно сказать, что Золотой лагерь Ньюфаундленда становится основным горнодобывающим лагерем в этой наиболее благоприятной из горнодобывающих юрисдикций.

New Found Gold Corp. [NFG-TSXV, NFGFF-OTC] работает над достижением прогресса на новом канадском месторождении золота с высоким содержанием золота на своем проекте Квинсуэй, принадлежащем ей на 100%, в центральной части Ньюфаундленда.

19 июля 2021 года акции торговались по $9,27 в 52-недельном диапазоне от $13,50 до $1,24, в результате чего рыночная капитализация New Found Gold составила $1,4 млрд, исходя из 151,7 млн акций, находящихся в обращении.

31% акций принадлежит Palisades Goldcorp Ltd., коммерческому банку, ориентированному на ресурсы и созданному основателем и исполнительным председателем New Found Gold Коллином Кеттеллом (Collin Kettell).

При поддержке группы инвесторов, в которую входят канадские финансисты Эрик Спротт (Eric Sprott) и Роберт МакИвен (Robert McEwen), юниорная компания привлекла $31,4 млн в прошлом году в результате первичного публичного размещения акций по цене $1,30 за акцию.

New Found Gold в настоящее время полностью сосредоточена на флагманском проекте Квинсуэй и участвует в программе бурения на 200 000 метров, в которой в настоящее время используются восемь буровых установок, к концу 2021 года их число увеличится до 10.

Проект имеет хорошее финансирование для этой программы с балансом оборотного капитала около $82 млн.

Квинсуэй включает обширную эпизональную орогеническую золотую систему, которая способна генерировать золоторудную минерализацию с очень высоким содержанием золота. Были проведены сравнения с минерализацией, обнаруженной в зоне Свон (Swan) с высоким содержанием на руднике Фостервилле (Fosterville), принадлежащем Kirkland Lake Gold Ltd. [KL-TSX, NYSE, KLA-ASX], в штате Виктория, Австралия.

Это сходство было признано доктором Кантоном Хеннигом (Qunton Hennigh) во время его первоначального обзора и посещения объекта в январе 2020 года. Доктор Хенниг является директором New Found Gold и основателем, председателем правления и директором Novo Resources.

Участок Квинсуэй состоит из 86 лицензий на добычу полезных ископаемых, в том числе 6 041 горных отводов, включая участок площадью 151 030 га, расположенный недалеко от Гандера. Трансканадское шоссе пересекает этот участок, и на нем есть лесозаготовительные дороги, по территории проекта проходит высоковольтная ЛЭП, и есть легкий доступ к квалифицированной рабочей силе.

Озеро Гандер разделяет проект на Северный и Южный Квинсуэй.

Компания приобрела права собственности, отметив на карте лицензии на добычу полезных ископаемых и осуществив серию поэтапных платежей денежными средствами и обыкновенными акциями с 2016 по 2019 год по девяти отдельным опционным соглашениям.

К настоящему времени New Found Gold обнаружила три надежных структурно контролируемых месторождения с высоким содержанием золота: Китс, Лото, Голден Джойнт (Golden Joint). Эти открытые месторождения находятся примерно в 2-км коридоре зоны разлома Эпплтон (Appleton) на севере Квинсуэй Норт (Queensway North).

Каждое из высокосортных открытий на месторождениях Китс, Лотто и Голден Джойнт было сделано путем изучения участков золоторудной минерализации с более низким содержанием золота, отходящих от первоначального бурения в области целевых объектов. В настоящее время вдоль разлома Эпплтон имеется более 15 дополнительных участков, на которых обнаружена значительная золоторудная минерализация, которая, по мнению руководства, является перспективной для открытия эпизонального месторождения с высоким содержанием золота. «Мы продолжаем работу по интерпретации и дополнительному бурению в поисках дополнительных зон с высоким содержанием золота эпизонального типа вдоль простирания на расстоянии 7,8 км вдоль зоны разлома Эпплтон», - заявил недавно основатель и президент Дени Лавиолетт (Denis Laviolette).

В пресс-релизе от 30 июня 2021 года компания объявила о результатах анализов данных по четырем скважинам, пробуренным в зоне Голден Джойнт, совершенно новом открытом месторождении, расположенном примерно в 1 км к северу от зоны Китс и примерно в 850 метрах к югу от зоны Лоттo.

Эти скважины были пробурены в рамках проводимой программы, рассчитанной на 200 000-метров. Основные моменты включали содержание 430,17 г/т золота (5,25 метра) по сравнению с 207,85 до 213,10 в скважине NFGC-21-241.

Результаты подтвердили, что Лото и Китс - лишь два из нескольких первоочередных целевых объектов, идентифицированных на простирании более 7,8 км вдоль разлома Эпплтон. Это продвигает компанию на один шаг вперед в подтверждении наличия повторяющихся зон эпизональной минерализации с высоким содержанием вдоль зоны разлома Эпплтон.

В уточненной информации о бурении в зоне разлома Эпплтон от 6 июля 2021 года компания сообщила, что на сегодняшний день пробурено 267 скважин, охватывающих примерно 61 700 метров бурения, что составляет 31% от запланированной программы, рассчитанной на 200 000 метров. На сегодняшний день получены и представлены результаты по 150 скважинам на общей протяженности около 34 200 метров.

У New Found Gold есть второй проект, Лакки Страйк (Lucky Strike), который охватывает 10 000 гектаров в самом центре пояса Абитиби Гринстоун (Abitibi Greenstone) недалеко от озера Киркленд, провинция Онтарио.

Этот проект примыкает к рудникам Аппер Бивер (Upper Beaver) и Аппер Кэнэда (Upper Canada), в прошлом действующих рудников компании Agnico-Eagle Mines Ltd. [AEM-TSX, AEM-NYSE] и содержащих нынешние ресурсы в размере более 3,0 млн унций золота после добычи свыше 1,5 млн унций.

Проект включает в себя в прошлом действующий рудник Уолш (Walsh) и два разведочных ствола на месторождениях Коппер Кинг (Copper King) и Норвуд Киркленд (Norwood Kirkland).

Несколько структур разломов в зоне деформации Виктория Крик (Victoria Creek) пересекают участок, где проводились очень ограниченные исследования и на которых можно сделать новые значительные открытия.

New Found Gold получила разрешение подать заявку на листинг своих обыкновенных акций на американской фондовой бирже NYSE. Компания планирует начать торги на NYSE American в начале третьего квартала 2021 года после получения окончательного одобрения от Комиссии по ценным бумагам и биржам (Security and Exchange Commission, SEC) и NYSE American.

Canstar Resources Inc. [ROX-TSXV, CSRNF-OTCPK] сосредоточена на разведке золота на Ньюфаундленде, одном из самых важных районов для разведки месторождений золота с высоким содержанием в Канаде.

Президента и генерального директора Canstar Роберта Брюггемана (Robert Bruggeman) поддерживает высококвалифицированная техническая команда, в которую входят директор доктор Дэвид Палмер (David Palmer), советники по разведке доктор Лоуренс Винтер (Lawrence Winter) и доктор Лори Кёртис (Laurie Curtis). Все трое имеют многолетний опыт и достижения в разведке полезных ископаемых.

Ключевым активом Canstar является опцион по приобретению 100% доли в проекте Голден Бэйи, золотоносном участке районного масштаба с многочисленными проявлениями золота на 40-км участке простирания на юге Ньюфаундленда. Это огромный земельный участок, на котором за последние 30 лет практически не проводилась геологоразведка.

Занимая 62 175 гектаров, Голден Бэйи типичен для продуктивных палеозойских орогенических месторождений золота по всему миру с типом минерализации, аналогичным минерализации месторождения Фостервилле компании Kirkland Lake Gold Ltd. [KL-TSX, NYSE, KLA-ASX] в Австралии, где видимое золото обнаруживается в виде мелких вкраплений золота в кварцевых жилах, а также на проекте Квинсуэй компании New Found Gold Corp. [NFG-TSXV] в центральной части Ньюфаундленда.

«Там много [поверхностного] золота на большой территории, и нам просто нужно определить структуры, контролирующие эту минерализацию на участке», - сказал Брюггеман в недавнем интервью.

Canstar получила опцион в августе 2020 года по соглашению с Altius Resources Inc. [ALS-TSX] (и другими независимыми сторонами), которая в настоящее время владеет 9% долей в Canstar. Лоуренс Винтер является вице-президентом компании Altius по разведке с 2006 года.

Canstar также владеет полиметаллическим проектом Буханс-Мэри Мач (Buchans-Mary March) и другими объектами разведки полезных ископаемых на Ньюфаундленде. Буханс-Мэри расположен в центральной части Ньюфаундленда, в 20 км к северо-востоку и в той же геологической группе горных пород, что и бывшая шахта Буханс.

Месторождения Буханс считаются полиметаллическими месторождениями с самым высоким содержанием в мире - с содержанием цинкового эквивалента 48%. На руднике Буханс было добыто 16,2 млн тонн продукции - при содержании цинка 14,5%, свинца 7,6%, меди 1,33%, серебра 126 г/т и золота 1,37 г/т.

После завершения первоначальной наземной разведки на Голден Бэйи в прошлом году, компания заявила, что видит значительный потенциал в области геологоразведочных работ на всей территории с прекрасной возможностью сделать новые открытия.

Недавно Canstar заявила, что планирует удвоить объем программы алмазного бурения, которая началась на Голден Бэйи 8 июня 2021 года, по крайней мере до 5 000 метров. Решение основано на положительных визуальных наблюдениях за керном в начальных скважинах.

Результаты анализов первых проб скважин ожидаются в конце июля 2021 года.

На сегодняшний день бурение сосредоточено на объекте Кенделл (Kendell) в центральной части проекта Голден Бэйи, где геологоразведочные бригады определили объектом продолжение рудопроявления золота, ранее выявленные на поверхности посредством шурфов.

Кенделл является местом сбора лучших образцов (до 4 485 г/т золота) и лучших пересечений шурфов, обнаруженных на проекте до сих пор.

Шурф TGB-20-21 был сделан осенью 2020 года и пересек простирающиеся с северо-востока на юго-запад кварцевые жилы разной толщины по простиранию примерно 70 метров, примерно 16 метров из которых содержали видимое золото.

Были сделаны семь каналов и отобраны пробы, при этом наилучшие результаты составили 10,17 г/т золота (3,0 метра) и 6,20 г/т золота (5,0 метров).

Случайная проба из кварцевых жил в шурфе на объекте Кенделл содержала до 211 г/т золота, и первоначальное бурение в рамках программы 2021 года было нацелено на расширение этих кварцевых жил.

На сегодняшний день на объекте Кенделл пробурено 22 скважины общей протяженностью около 1 200 метров. Видимое золото было обнаружено в кварцевых жилах в восьми из 12 скважин, пробуренных на сегодняшний день.

Буровая установка недавно была перемещена в другую зону целевых объектов (Хиллсайд, Hillside), расположенную примерно в 950 метрах к северо-северо-востоку от объекта Кенделл.

Ожидается, что бурение будет продолжено до начала сентября 2021 года в районе, где находятся объекты Кенделл и Блоу аут (Blow Out). Компания имеет разрешения на бурение примерно 4 000 метров на объектах Кенделл, Блоу Аут, 22 Вест (22 West) и Вулф Понд (Wolf Pond).

«Я очень рад, что первые буровые скважины содержат видимое золото в кварцевых жилах в пределах более широких пересечений арсенопирита, что, как правило, связано с зоной минерализации в виде вкраплений золота на проекте Голден Бэйи», - сказал Брюггеман.

«Это отличное начало программы, которое дает нам уверенность в том, что мы сможем удвоить запланированный объем бурения, - сказал он. - Мы с нетерпением ждем результатов анализов проб из скважин и сообщения о них нашим инвесторам и рынку».

19 июля 2021 года акции Canstar торговались по 42 цента в 52-недельном диапазоне от 53 центов до $0,065, в результате чего рыночная капитализация компании составляла $40 млн, исходя из 87,1 млн акций, находящихся в обращении.