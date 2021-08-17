Индийская национальная специальная группа по клеймению: ювелирная отрасль страны находится на грани полного краха

Специальная группа заявляет, что Бюро индийских стандартов (Bureau Of Indian Standards, BIS) не может менять традиции и структуру ювелирной отрасли, ставя под угрозу средства к существованию сотен тысяч ювелиров и тем самым затрагивая миллионы иждивенцев.

(businessworld.in) – Национальная специальная группа (National Task force) была сформирована из 350 ассоциаций и федераций, представляющих восточную, западную, центральную, северную и южную зоны всей отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий. Задача этого комитета - обеспечить гладкое внедрение обязательного клеймения по всей стране.

24 мая 2021 года министр по делам потребителей Пиюш Гоял (Piyush Goyal) провел виртуальную встречу с представителями отрасли, во время которой, осознав серьезность вопроса, сформировал экспертный комитет (Expert Committee) из 19 участников ювелирной отрасли, чтобы вместе с Алмазной группой (Diamond Group, DG) BIS обсудить и обдумать истинные проблемы и решить вопрос на 3 следующих виртуальных встречах.

15 июня в Дели была созвана заключительная встреча с участием всех членов Экспертного комитета, группы из BIS и министра Пиюша Гояла, на которой он провел обсуждение вопроса и выразил озабоченность, что вызвало удовлетворение комитета. Также было дано поручение сформировать Комитет высокого уровня (High-Level Committee, HLC) для урегулирования юридических вопросов, а также на этом заседании было поручено выработать стандартные операционные процедуры - СОП (SOP), так как введение обязательного клеймения было объявлено уже с 16 июня.

Вместо этого министерство сформировало «Консультативный комитет» (Advisory Committee) во главе с DG BIS, в состав которого вошли представители BIS, различных министерств, экспортного совета, форума потребителей и 3 представителя отечественной отрасли. На сегодняшний день после 3 заседаний Экспертного комитета и 4 заседаний Консультативного комитета, не было принято никаких существенных резолюций и не было дано никаких разъяснений, за исключением нескольких вопросов. BIS, как независимый орган, публикует только часто задаваемые вопросы, в которых так много неточностей и двусмысленностей. Похоже, что BIS стремится всеми силами обеспечить соблюдение правил по-своему, не осознавая серьезности проблем отрасли.

С 1 июля, хотя вопросы все еще обсуждаются в Консультативном комитете, BIS произвольно ввело новую систему маркировки, которая не имеет связи между чистотой и стандартом используемого золота. Эта новая маркировка не имеет отношения к основной цели BIS или клеймения - удостоверению чистоты золота. СОП, созданные для использования этой новой системы маркировки, разрушили всю отрасль и остановили бизнес. Клеймение, которое раньше проводилось в течение 2-4 часов, теперь занимает 5-10 дней. Центры клеймения совершенно неспособны обрабатывать накопившиеся невыполненные объемы изделий, находящиеся у ювелиров в ожидании клеймения. Обработка накопленных невыполненных объемов, ожидающих клеймения, займет 5 лет при нынешних темпах работы, в то время как BIS продолжает рассматривать это как трудности на первоначальном этапе применения.

Правительство поручило Нити Аайог (Niti Aayog) предоставить подробный отчет об обязательном клеймении после его полного изучения. BIS практически проигнорировало основные рекомендации, изложенные в отчете Нити Аайог по клеймению и теперь достигло точки невозврата и должно попытаться рассмотреть каждую рекомендацию.

Динеш Джайн (Dinesh Jain), директор Всеиндийского национального совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), представляющий сектор мелких, малых и средних предприятий, и член основного комитета Национальной специальной группы по клеймению, сказал: «Существующий запас в размере примерно 50 млн ювелирных изделий должны пройти клеймение. При нынешней мощности центров клеймения, составляющей 100 000 изделий в день, потребуется около 500 дней, что равно 18 месяцам, для клеймения существующего объема изделий, лежащих у ювелиров, а при пиковой мощности центра клеймения все равно потребуется 250 дней, что эквивалентно 9 месяцам для клеймения существующих объемов. Остается вопрос, когда будет выполнено клеймение новых 12 млн изделий, которые будут произведены в этом году и составляют 4 500 млрд рупий, учитывая размер рынка в 900 тонн. В конечном итоге это приведет к коллапсу отрасли.

Далее Джайн сказал: «К сожалению, ювелирам требуется регистрация для продажи качественного продукта потребителям, что невозможно себе представить. Отмена регистрации по пустяковым причинам из-за простого нежелания сотрудничать, носящего гражданский характер, а также процедуры обыска и изъятия и положение об уголовном наказании за гражданское правонарушение снова приведут к появлению «Лицензии Раадж» (License Raaj), и ювелирная отрасль будет подвержена коррупции. Почему уголовная ответственность налагается на ювелира, который просто продает ювелирные изделия, а не производил и не маркировал их? Это неразумно, незаконно и юридически необоснованно с точки зрения закона, если ювелир соблюдает все протоколы, изданные BIS, по маркировке ювелирных изделий».

Фатехчанд Ранка (Fatehchand Ranka), президент Maharashtra Sarafa Swarnakar Mahamandal и член основного комитета Национальной специальной группы по клеймению, сказал: «В течение 40 дней режима обязательного клеймения по всей стране были закрыты или приостановлены 72 центра клеймения. Ранее была приостановлена работа почти 450 центров из 933. Это показывает, что каждый второй центр пробирного клеймения (Assaying and Hallmarking Centre AHC) был упразднен или приостановлена его работа из-за нарушения закона. Как мы можем полагаться на такую ​​систему и такие центры клеймения и становиться жертвами их недостатков?

Ранка также сказал: «Новая система маркировки под вывеской HUID (Уникальный идентификационный номер клеймения, Hallmark Unique Identification Number) была введена для мониторинга центров клеймения. Нежелательно, чтобы ювелиры были втянуты в административный процесс HUID, который не имеет отношения к чистоте, и это является серьезной проблемой для отрасли в ее повседневной работе. Как мы, ювелиры, можем принять такие необоснованные системы и процессы, принятые BIS, и позволить нашим клиентам стать их жертвами.

Йогеш Сингхал (Yogesh Singhal), президент Всеиндийской федерации драгоценных металлов и ювелиров (All India Bullion & Jewellers Federation) и член основного комитета Национальной специальной группы по клеймению, сказал: «Когда независимая третья сторона проводит оценку или сертификацию продукта, то как первая сторона может нести ответственность за это? Что это за законы? Нынешний закон BIS возлагает на ювелира ответственность за нарушение чистоты ювелирного изделия после того, как оно было проверено центром клеймения. Хотя отрасль постоянно возражала против этого с помощью BIS и до сих пор возражает, никаких мер не было принято, и ювелир стал легкой мишенью.

Сингхал также сказал: «В течение последних 20 лет добровольного клеймения BIS применяет 4 метки, которые идентифицируют чистоту, ювелира, центр клеймения и BIS. Это также является стандартной общепринятой нормой, которой придерживаются во всем мире. Я не понимаю, в чем заключались недостатки предыдущей системы маркировки и почему потребовалось заменить на новую систему и процесс маркировки/HUID? Если в предыдущей системе были недостатки, кто будет нести ответственность за миллионы ювелирных изделий, которые были промаркированы ранее и будут оставаться в обращении десятилетиями, и которые станут жертвой этих упущений? Вы возложите и здесь ответственность на ювелиров! Если в предыдущей системе клеймения не было недостатков, то почему вводится новая маркировка/HUID, если весь ювелирный сектор выступает против этого».

В заключение Специальная группа заявляет, что BIS не может менять традиции и структуру ювелирной отрасли, ставя под угрозу средства к существованию сотен тысяч ювелиров и тем самым затрагивая миллионы иждивенцев. Выживет лишь горстка корпораций и крупных ритейлеров, а у остальных ювелиров не будет выбора, и они будут вынуждены свернуть свой бизнес.