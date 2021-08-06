Lightbox и выращенные в лаборатории бриллианты: отслеживание траектории цен

Когда в 2018 году De Beers занялась выращенными в лаборатории бриллиантами, многие задавались вопросом, вызовет ли это снижение цен. Вот что произошло на самом деле.

Автор: Брекен Бранстратор (Brecken Branstrator)

(nationaljeweler.com) - В 2018 году De Beers вызвала шок в отрасли, объявив, что начнет продавать выращенные в лаборатории бриллианты.

Компания, занимающаяся добычей и продажей алмазов, объявила об этом незадолго до недели торговли в Лас-Вегасе.

Но она сделала это с оговоркой, что ее искусственные бриллианты будут использоваться только в бижутерии под новым брендом, который называется Lightbox.

У этого бренда четко определена структура ценообразования: $200 за украшение с бриллиантом весом 0,25 карата; $400 за бриллиант в полкарата; $600 долларов за камень весом 0,75 карата; и $800 за 1 каратный камень.

Эта новость вызвала разговоры о том, что произойдет с ценами на выращенные в лаборатории бриллианты теперь, когда на арену ворвался отраслевой гигант и недвусмысленно сообщил, чего, по его мнению, стоят эти камни.

Три года спустя издание National Jeweler связалось с экспертами алмазного рынка, чтобы узнать, что же произошло на самом деле с тех пор, как на рынке появился бренд Lightbox.

Непосредственные результаты

До объявления De Beers в мае 2018 года оптовые цены на выращенные в лаборатории бриллианты были высокими по всем направлениям, сказал отраслевой аналитик Эдан Голан (Edahn Golan) в недавнем интервью National Jeweler, с высокой маржой для всех секторов.

Затем появилась новость о запуске Lightbox, и цены упали, что неудивительно.

По словам Голана, даже после того, как De Beers объявила о своей схеме ценообразования, трейдеры пытались поддерживать высокие цены на выращенные в лаборатории бриллианты, но ритейлеры не хотели платить им столько.

По словам Голана, который собирает данные о ценах оптовых сделок от производителей бриллиантов, в период с 1 по 3 квартал 2018 года оптовые цены снизились на 26 процентов.

Затем они продолжили резко падать в четвертом квартале 2018 года, в первом квартале 2019 года и далее в течение третьего квартала 2019 года.

Позднее, несмотря на рост предложения по мере того, как в игру вступило еще больше производителей выращенных бриллиантов, цены на рынке восстановились.

В четвертом квартале 2019 года «внезапно цены снова стали высокими», - сказал Голан, объяснив это высоким потребительским спросом.

«Мы смотрим на процент ритейлеров, особенно специализированных ритейлеров, которые держат выращенные в лаборатории бриллианты наготове, и видим, что в 2019 году эти цифры только увеличиваются».

По данным Голана, только в 2019 году доля рынка выращенных в лаборатории бриллиантов подскочила с 2,1% до 3,4%.

Это на первый взгляд может показаться не таким уж большим ростом, но это важно, если учесть, что это означает увеличение доли рынка примерно на 62 процента за один год.

Взлеты и падения в 2020 году

Таким образом, несмотря на избыток продукции на рынке, цены на выращенные в лаборатории бриллианты закончили 2019 год на более высоком уровне.

По словам Голана, декабрь того года был успешным для продаж ювелирных изделий с бриллиантами в целом, и устойчивое состояние рынка продолжилось и в 2020 году, год начался с еще одного хорошего месяца в январе.

Данные от Virtual Diamond Boutique (VDB), которая добавила выращенные в лаборатории бриллианты и начала проводить мониторинг цен в апреле 2019 года, также показали рост в начале года: с января по февраль 2020 года цены на выращенные в лаборатории бриллианты выросли на платформе почти на 2 процента, противодействуя нисходящей тенденции предыдущих месяцев.

Когда наступил март 2020 года, из-за пандемии снизились показатели в Соединенных Штатах, и по всей стране был введен режим самоизоляции и запрет на передвижение.

Ценовые показатели VDB затем возобновили свое снижение, отметив устойчивое понижение с февраля по март, и это продолжалось до августа, с незначительным повышением (+0,6 процента) в июне.

Голан отметил, что именно в летнее время розничные магазины в некоторых частях США начали открываться снова, - включая самовывоз, доставку и другие социально удаленные услуги, - и рынок пошел вверх.

Возврат к покупкам, в сочетании с новыми способами ведения бизнеса и общения, привел к появлению некоторых интересных тенденций.

Неудивительно, что выросли покупки сережек благодаря новой экономике с применением Zoom.

Изменились и причины, по которым потребители выбирали выращенные в лаборатории бриллианты.

Перед пандемией потребители в основном покупали выращенные в лаборатории бриллианты, чтобы сэкономить на покупке, в конечном итоге выбирая тот же размер и качество и вкладывая сэкономленные средства.

Однако после лета 2020 года они предпочли потратить больше на выращенные в лаборатории бриллианты и перестать экономить.

«Я предполагаю, что они преодолели своего рода психологический барьер», - заметил Голан.

«Психологический барьер заключался в том, что выращенные в лаборатории бриллианты не являются «подлинными бриллиантами». Но тогда они думали: «Я сижу дома, и вы на самом деле не видите мои серьги вблизи… Я позволила себе купить выращенные в лаборатории камни, потому что вы не можете точно знать, какие они. И я даже позволю себе купить что-нибудь побольше размером, так как на что мне вообще тратить деньги в такое время?»

«Впервые мы увидели изменение поведения в сторону покупки более крупных бриллиантов. Кроме того, они лучше видны при общении в Zoom».

Несмотря на рост потребительского спроса, в конце 2020 года, когда оптовые цены на природные бриллианты росли, цены на выращенные в лаборатории бриллианты продолжали снижаться на фоне продолжающегося избыточного предложения и конкуренции, сказал Голан.

В целом, согласно данным VDB, с 2019 по 2020 год средние оптовые цены на выращенные в лаборатории бриллианты снизились на 13,3%.

Генеральный директор VDB Таня Нисгурецки (Tanya Nisguretsky) сказала, что, хотя это отчасти может быть связано с пандемией, также важно отметить, что платформа уже отмечала снижение цен до COVID-19 ввиду действия других рыночных факторов.

Подробное рассмотрение размеров и формы

VDB предоставила данные о средних ценах на выращенные в лаборатории бриллианты всех форм и размеров, но также смогла их разбить, чтобы выделить некоторые интересные тенденции.

Ее данные показали, что в 2020 году отмечалось более резкое снижение цен на выращенные в лаборатории бриллианты весом до 2,99 карата, чем на камни размером свыше 3 каратов. По словам Нисгурецки, в то время компаниям, выращивающим алмазы, было труднее производить камни большего размера, поэтому цены оставались стабильными.

Цифры VDB показывают следующие изменения средних цен на выращенные в лаборатории бриллианты в 2020 году:

До 0,49 карата, -18,9 процента;

0,50-0,99 карата, -17 процентов;

1,00-1,99 карата, -21,4 процента;

2,00-2,99 карата, -20,3 процента;

3,00-3,99 карата, +1,2 процента; и

4+ карата, -0,3 процента.

До сих пор, цены на бриллианты большего размера в 2021 году снижались более быстрыми темпами, - они упали на 10,6 процента на выращенные в лаборатории бриллианты весом 3,00–3,99 карата и на 8,7 процента на камни 4 карата и выше - по мере того, как производители выращенных алмазов продолжали совершенствовать процесс производства и на рынке росло предложение более крупных камней.

Также интересно отметить, что, когда VDB разбивает изменения цен по форме камня, не все демонстрируют снижение за последние 2,5 года.

Фактически, VDB обнаружила, что цены на бриллианты огранки «овал» выросли в 2019-2020 (+2,9 процента) и 2020-2021 (+5,2 процента), как и цены на камни огранки «изумруд» (+1,2 процента и +3,0 процента, соответственно) и огранки «радиант» (+29,2% и +0,8% соответственно), что, по словам Нисгурецки, основано на простом разрыве спроса и предложения.

Что будет в 2021 году?

По словам Нисгурецки, VDB до сих пор отмечала небольшое снижение цен в этом году, но темпы снижения замедлились, что указывает на небольшую стабилизацию.

По данным платформы, пока в этом году средние цены на выращенные в лаборатории бриллианты упали почти на 3 процента.

Голан также отметил, что снижение цен, наблюдавшееся в конце 2020 года, продолжилось и в 2021 году. Во втором квартале цены упали на 6 процентов в поквартальном выражении и на 41,1 процента в годовом выражении.

Он сказал, что потребители получают выгоду от более низких цен, но добавил, что у ритейлеров, которые знают, как эффективно продавать выращенные в лаборатории бриллианты, «дела идут исключительно хорошо».

Все больше ритейлеров продают товары меньшего размера, что Голан объяснил трендами на адаптирование к специфическим потребностям. За последние несколько лет потребители в США переключились с подхода купить «то же самое, но большего размера» на «то же самое, но другое».

Другой аспект, добавил он, - это изменение вкусов: в дизайне появилось множество цветовых и дизайнерских элементов, и в целом он стал более эстетичным.

«В этом отношении более целесообразно использовать более мелкие драгоценные камни, - сказал Голан. - Я все чаще слышу от розничных продавцов, что людям нужно обручальное кольцо, в котором не один крупный бриллиант, а множество мелких».

Цены на выращенные в лаборатории бриллианты меньшего размера, особенно менее 1/3 карата, уже «незначительные», но Голан сказал, что он отметил снижение даже в сегменте некрупных товаров, поскольку производители выращенных камней совершенствуют свои методы, позволяющие им выращивать больше с меньшими затратами.

VDB также зарегистрировала в этом году снижение цен на 1,9% на товары весом 0,49 карата или меньше, хотя это намного меньше, чем снижение на 18,9%, зафиксированное в 2020 году.

Смотря в будущее, Голан сказал, что он ожидает, что цены на выращенные в лаборатории бриллианты продолжат снижаться на фоне продолжающейся конкуренции, большого предложения и потенциальной необходимости восполнить потерянный 2020 год.

Нисгурецки заявила, что ожидает продолжения стабилизации цен.

«Я считаю, что это очень важно, чтобы этот сегмент не достиг дна. Через некоторое время люди смогут производить множество продуктов такого же качества и размеров, поэтому дело не в цене».

По ее словам, производителям выращенных в лаборатории бриллиантов придется и дальше выделяться на рынке и сообщать о том, что их отличает.

Брекен Бранстратор - старший редактор отдела драгоценных камней в National Jeweler, освещающий источники поставок, цены и другие события в секторе цветных камней.