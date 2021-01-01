На алмазном проекте Науджаат возобновляется разведка алмазов

Автор: Коди Пантер (Cody Punter)

(nunavutnews.com) - North Arrow Minerals этим летом продолжает оценку потенциальной стоимости запасов алмазов на своем алмазном проекте Науджаат (Naujaat) с помощью крупномасштабной программы отбора проб.

Кен Армстронг (Ken Armstrong), генеральный директор North Arrow Minerals, сказал, что компания надеется уточнить стоимость особого вида цветных алмазов, извлеченных из предыдущих образцов.

«Есть действительно интригующие потенциально дорогостоящие алмазы», ​​- сказал Армстронг.

Алмазодобывающая компания из Ванкувера с 2014 года проводит оценку небольшого участка всего в нескольких километрах от проекта Науджаат.

Летом 2014 года компания North Arrow взяла в этом районе валовую пробу кимберлита весом 1 350 тонн. Затем в 2017 году отобрали небольшую валовую пробу весом 234 тонны.

Теперь компания вернулась к отбору проб объемом 2 000 тонн. Изначально North Arrow Minerals планировала вернуться на алмазный проект Науджаат в 2020 году, однако COVID-19 привел к сокращению поездок и финансирования работы. Впоследствии компании удалось заключить соглашение с Burgundy Diamond Mines о финансировании работ в этом году.

Основываясь на результатах анализа предыдущих проб, компания считает, что ее предполагаемые ресурсы составляют 20 млн каратов, этот показатель имеет более низкий уровень достоверности. С помощью нынешней пробы North Arrow пытается определить качество этих алмазов, в частности ярко-оранжевых алмазов, которые были обнаружены в некоторых пробах.

В отличие от других полезных ископаемых, цена которых фиксированная и определяется на основе веса, стоимость алмазов определяется множеством факторов, включая размер, цвет и чистоту.

North Arrow уже получила несколько образцов своих цветных алмазов, сертифицированных Геологическим институтом Америки (Geological Institute of America) как дорогостоящие камни. Теперь нужно выяснить их содержание на этом участке.

«Цель заключается в получении достаточного количества этих цветных алмазов, чтобы смоделировать, достаточное ли их содержание там, чтобы окупить наши затраты», - сказал Армстронг.

В отличие от большинства горнодобывающих проектов в территории Нунавут, собственность North Arrow находится на земле государственного ведомства. Это означает, что она находится в непосредственной юрисдикции поселка.

По этой причине North Arrow очень тесно сотрудничает с местным муниципалитетом в вопросах получения разрешений, необходимых для проведения разведки. Армстронг также сказал, что местному сообществу будет отведено главное значение на переговорах по правам на разработку полезных ископаемых, если в конечном итоге будет открываться рудник.

«Для месторождения потребуется много логистической инфраструктуры, которой обычно нет», - пояснил Армстронг.

Близость участка к месту проживания местного населения также означает, что компания на протяжении многих лет смогла нанимать десятки местных рабочих для осуществлении программы.

Только этим летом North Arrow наняла 25 жителей Науджаата для работы по проекту.

«У нас есть хорошая группа сотрудников, которые работали с нами на протяжении многих лет», - сказал Армстронг.

В настоящее время ведется работа над программой отбора проб в этом году, и, как ожидается, она будет завершена к концу августа. Армстронг сказал, что после этого компания надеется обновить информацию о потенциальных запасах в новом году.