Почему Tiffany отказалась от борьбы с Costco?

Автор: Джон Джеффей (John Jeffay)

(idexonline.com) - Tiffany & Co никогда не боялась обращаться в суд за защитой своих товарных знаков. В 2003 году она получила компенсацию в размере $550 000 за ущерб после того, как веб-сайт www.finest4less.com отказался отозвать 28 поддельных товаров Tiffany. Tiffany заявила в суде, что заслужила компенсацию и хотела предотвратить действия продавцов контрафакта. В 2010 году она столкнулась лицом к лицу со сторонней платформой eBay за то, что та позволяла другим пользоваться ее именем. Она заявила о прямом и косвенном нарушении прав на товарный знак, размывании товарного знака и ложной рекламе в связи с тем, что гигант электронной торговли разрешил рекламировать поддельные ювелирные изделия Tiffany в Интернете. Она проиграла. Судебные протоколы в США показывают, что в период с 1991 по 2016 год Tiffany подала как минимум 28 исков по поводу своих авторских прав, патентов и товарных знаков.

Поэтому в конце июля удивило то, что легендарная нью-йоркская ювелирная компания отказывается от борьбы с Costco, которую она вела с рвением почти восемь с половиной лет. Ее хорошо подтвержденное документами судебное разбирательство было сосредоточено на том, может ли гигантский клубный магазин-склад разумно использовать слово «Tiffany» для описания колец с бриллиантами-солитерами, сделанных другими ювелирными компаниями. Tiffany настаивала на том, что «Tiffany» означает, что они сделаны компанией Tiffany. Точка! Costco утверждала, что «Tiffany» широко понимается как общий термин, относящийся к оправе c шестью крапанами для бриллианта, во многом таким же образом, как вошли в обиход Kleenex, Jacuzzi или Biro.

В США дело направляли из суда в суд. В 2015 году федеральный судья вынес решение в пользу Tiffany, удовлетворив ее ходатайство о вынесении решения в порядке упрощенного судопроизводства и предписав Costco не использовать слово «Tiffany» ни отдельно, ни с любым определением, например, «оправа», «стиль» или «набор». Впоследствии жюри присудило ювелирной компании компенсацию в размере $21 млн. Costco обжаловала это решение в апелляционном суде в августе прошлого года и получила частичное удовлетворение. Три судьи согласились с Costco в том, что клиенты не будут введены в заблуждение, полагая, что они покупают кольцо, произведенное Tiffany & Co. Они поймут, что «Tiffany» означает оправу Tiffany, а не Tiffany & Co, но они сказали, что дело о товарном знаке и контрафакции должно быть повторно рассмотрено судом присяжных.

В то время Tiffany заявила, что будет заниматься этим делом, и была уверена в окончательной победе. «Мы не сомневаемся, что снова рассмотрим это дело, и по-прежнему уверены, что при повторном рассмотрении присяжные найдут наличие контрафакции и нарушения, как и первоначально постановил судья окружного суда», - сказал Ли Харлан (Leigh Harlan), старший вице-президент Tiffany, секретарь и главный юрисконсульт. Еще в марте этого года Tiffany сообщила, что она все еще готова к личному (а не виртуальному) судебному разбирательству, предварительно назначенному на июль, согласно совместному отчету о статусе, поданному в окружной суд США Южного округа Нью-Йорка.

А потом она отступила. Мы можем только догадываться о том, что повлияло на изменение мнения. Решение между этими двумя сторонами является конфиденциальным и обязывающим. Ни одна из сторон не дала комментариев и не сделала заявления для прессы. Загадочный комментарий адвоката Costco Дэвида Бернстайна (David Bernstein) о том, что «стороны мирно урегулировали свой спор», - это все, чем мы должны довольствоваться. Мы отправили ему электронное письмо для уточнения и получили те же несколько слов. На нашу просьбу обсудить этот вопрос с Tiffany, которая теперь входит в группу LVMH, был получен твердый отказ.

Дело против Costco из-за использования слова «Tiffany» в описании своих товаров было более тонким, чем рассмотрение прямых контрафакторов, сбывающих поддельные товары. Tiffany успешно убедила первый состав суда присяжных в том, что ее имя является ее торговой маркой. Но не было никаких гарантий, что второй состав суда присяжных придет к такому же выводу. В конце концов, это проза жизни. Tiffany давно придерживается принципа защиты своей собственности, не говоря уже о стоимости, препятствиях или сколько времени это занимает. За стеной молчания что-то изменилось. Может быть, появился новый хозяин?

Прекрасных вам выходных.