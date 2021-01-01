Призыв к прозрачности в отношении синтетических бриллиантов

Автор: Ави Кравиц (Avi Krawitz)

(diamonds.net) - Одной из проблем, связанных с оценкой рынка выращенных в лаборатории бриллиантов, является отсутствие опубликованных данных по этому сектору. Во многом это связано с тем, что акции ни одной из компаний, работающих в этой сфере, не обращаются на рынке, что потребовало бы от них раскрытия таких показателей, как объем продажи, прибыль и объем производства.

В основном благодаря публичным отчетам таких алмазодобывающих компаний, как АЛРОСА, De Beers (через Anglo American), Petra Diamonds и других, можно оценить размер рынка природных алмазов. В их отчетах также содержится важная неофициальная информация о тенденциях и состоянии рынка. То же самое относится и к розничному сектору: Signet Jewelers является лидером продаж ювелирных изделий в США, Chow Tai Fook в Гонконге и Китае, а компании Richemont и LVMH отражают состояние сектора дорогостоящих ювелирных изделий высокого класса.

Кроме того, регулярные данные об импорте и экспорте, предоставляемые правительствами крупных алмазных центров, таких как Бельгия, Индия и США, дают представление о мировой торговле.

На рынке синтетических алмазов и бриллиантов очень мало такой информации. Только в Индии есть отдельные коды Таможенной гармонизированной системы (Harmonized System, HS) - идентификаторы для выращенных в лаборатории и природных алмазов и бриллиантов, используемые властями для импортируемых и экспортируемых товаров, что позволяет стране отдельно отражать эти два товара в своих данных о торговле. США и другие страны в настоящее время объединяют эти два продукта в одну категорию.

Индийские цифры показывают резкий рост экспорта синтетических бриллиантов в этом году, но трудно сделать выводы только по одному показателю.

На рынке выращенных в лаборатории алмазов и бриллиантов также явно отсутствует структура. Хотя были предприняты инициативы по созданию организаций, которые будут представлять этот сектор, устанавливать политику и лоббировать от его имени, но они не получили поддержки. Такая организация также могла бы создать каталог компаний, работающих на рынке. Некоторые производители, такие как WD Lab Grown Diamonds и Diamond Foundry, становятся крупными компаниями, задающими тон по определенным вопросам. Тем не менее, в настоящее время неясно, кто являются основными поставщиками, производителями и продавцами выращенной в лаборатории продукции и как работает цепочка поставок.

Такие усилия будут иметь большое значение для обеспечения столь необходимой прозрачности на рынке синтетических бриллиантов, а также могут привести к более дружелюбным отношениям с природными алмазами и бриллиантами.