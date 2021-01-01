Новости

За первые четыре месяца 2021 года Ангола произвела 3,1 млн каратов алмазного сырья

Согласно сообщениям СМИ со ссылкой на правительственного чиновника, за первые четыре месяца 2021 года Ангола произвела 3,1 млн каратов алмазов. За аналогичный период прошлого года в стране было добыто 5,3 млн каратов алмазов.

Сегодня

Геологи приступили к добыче алмазоносной руды на Попигайском месторождении

Новосибирские геологи приступили к добыче алмазоносной руды на Попигайском месторождении, являющемся самым крупным скоплением залежей алмазов на планете, пишет интернет-ресурс ksonline.ru.  

Сегодня

Фонд исследования цветных бриллиантов: результаты второго квартала говорят о положительной тенденции для всех цветных бриллиантов

Фонд исследования цветных бриллиантов (Fancy Color Research Foundation, FCRF) объявил результаты за второй квартал 2021 года, показывающие, что Индекс цен на цветные бриллианты (Fancy Color Diamond Index) отражает положительную тенденцию...

Сегодня

В 2021 финансовом году Diamcor Mining зафиксировала чистый убыток в размере 3,4 млн долларов

Компания Diamcor Mining, которая ведет пробную добычу алмазов на своем проекте Крон-Эндора (Krone-Endora) на руднике Венеция (Venetia) в Южной Африке, заявила, что за год, закончившийся 31 марта 2021 года, она зафиксировала чистый убыток...

Вчера

Lucara Diamond добыла белый драгоценный алмаз весом 393 карата на руднике в Ботсване

Lucara Diamond добыла белый алмаз высшего ювелирного качества типа IIa весом 393,5 карата на полностью принадлежащем ей алмазном руднике Карове (Karowe) в Ботсване. По словам алмазодобывающего предприятия, драгоценный камень был извлечен из руды...

Вчера

Антверпен теряет блеск по мере того, как Дубай заманивает к себе торговлю алмазами и бриллиантами

Сегодня
Экспертиза

Автор: Мелани Свон (Melanie Swan)

(thetimes.co.uk) - Сидя за маленьким столиком и разговаривая на смеси идиш и иврита, ортодоксальные еврейские торговцы обсуждают цвет, чистоту и форму бриллианта стоимостью 325 000 фунтов стерлингов. Одетые в черное и белое, с завитушками пейсов, свисающих из-под широкополых черных шляп, они и многие им подобные - одни из самых новых, самых заметных и самых принимаемых посетителей процветающей алмазной биржи Дубая. На протяжении большей части последних пяти столетий Антверпен в Бельгии был мировой столицей алмазной торговли, но совокупное воздействие коронавируса и достигнутого в прошлом году исторического дипломатического соглашения превратило Дубай в серьезного конкурента.

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