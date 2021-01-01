Антверпен теряет блеск по мере того, как Дубай заманивает к себе торговлю алмазами и бриллиантами

Автор: Мелани Свон (Melanie Swan)

(thetimes.co.uk) - Сидя за маленьким столиком и разговаривая на смеси идиш и иврита, ортодоксальные еврейские торговцы обсуждают цвет, чистоту и форму бриллианта стоимостью 325 000 фунтов стерлингов. Одетые в черное и белое, с завитушками пейсов, свисающих из-под широкополых черных шляп, они и многие им подобные - одни из самых новых, самых заметных и самых принимаемых посетителей процветающей алмазной биржи Дубая. На протяжении большей части последних пяти столетий Антверпен в Бельгии был мировой столицей алмазной торговли, но совокупное воздействие коронавируса и достигнутого в прошлом году исторического дипломатического соглашения превратило Дубай в серьезного конкурента.