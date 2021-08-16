Россия готова к значительному увеличению добычи золота в стране в ближайшие годы

Автор: Юджин Герден (Eugene Gerden)

(resourceworld.com) - Согласно недавним заявлениям представителей некоторых ведущих российских золотодобывающих компаний и местных СМИ, Россия в ближайшие годы планирует дальнейшее значительное увеличение добычи золота в стране, которое будет достигнуто за счет разработки новых золотых месторождений и ускорения дальнейшей разработки уже существующих золотых месторождений.

По запасам золота Россия в настоящее время занимает первое место в мире с долей около 13%, а по объему добычи занимает третье место с долей около 9%. В прошлом году производство золота в России составило 340,17 тонны, что немного меньше, чем в 2019 году – сокращение составило 0,98%. Есть вероятность, что, возможно, уже в этом году значительно увеличилась добыча золота в России.

Бόльшая часть золота, произведенного в России в 2020 году, была продана на экспорт, объем экспорта составил около 320 тонн. Если несколько лет назад экспорт был незначительным, поскольку основная часть отечественного золота закупалась Банком России, то в последние годы ситуация изменилась.

По словам Алексея Калачева, старшего аналитика Группы ФИНАМ, одного из ведущих аналитических агентств России в области горнодобывающей и финансовой отрасли, сказанным в интервью местной ленте новостей Regnum, «активные закупки золота Центральным банком поддержали отечественную золотодобывающую промышленность в период низких цен и позволили государству сформировать значительный золотой запас».

Согласно недавним заявлениям министра природных ресурсов России Александра Козлова, «при нынешних темпах добычи, в России будет достаточно запасов золота для обеспечения стабильных объемов добычи в течение следующих 40 лет».

Козлов продолжает: «Россия регулярно увеличивает свою ресурсную базу по золоту». Об этом свидетельствуют официальные данные, с 2010 года страна увеличила свои золотые запасы примерно на 6 000 тонн.

За последнее десятилетие были дополнительно разведаны три крупных участка месторождений, среди которых месторождения золота Наталкинское и Павлик в Магаданской области, месторождение золота Гросс в Якутии и Вернинское в Иркутской области. Козлов добавил, что «также готовятся к освоению месторождение Сухой Лог в Иркутской области и несколько крупных участков на Дальнем Востоке».

По мнению местных аналитиков, значительного увеличения добычи золота в России можно ожидать с 2026 года, когда начнется добыча на принадлежащем Полюсу месторождении Сухой Лог, одном из крупнейших золотых месторождений в России и мире, имеющем 40 млн унций подтвержденных и предполагаемых запасов золота и 67 млн унций измеренных, выявленных и предполагаемых ресурсов полезного ископаемого.

В последние годы Полюс значительно укрепил свои позиции на внутреннем рынке в качестве одного из крупнейших производителей золота в России, на долю которого приходится примерно каждая четвертая унция золота, добываемого в России в настоящее время.

Когда Сухой Лог выйдет на полную мощность, компания увеличит производство примерно на 80% и войдет в тройку крупнейших золотодобывающих компаний мира.

В целом, с вводом в эксплуатацию Сухого Лога в 2026 году общая добыча золота в России может вырасти примерно на 20%.

По словам вице-премьера, полномочного представителя Президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, надежды возлагаются также на активизацию геологоразведочных работ в Магаданской области - наименее заселенном регионе России, который может стать новым центром золотодобычи в России в ближайшие годы. В 2020 году горнодобывающие предприятия области добыли 49,14 тонны золота на рудных и россыпных месторождениях. Это стало рекордным результатом за последние 45 лет, когда в 1974 году на территории области было добыто 49,6 тонны золота.

Кроме того, планируется дальнейшее увеличение добычи на Камчатке, где на базе АК «Аметистовое», резидента Камчатской Территории опережающего развития, являющегося крупнейшим золотодобывающим предприятием на Камчатке, будет создан новый подземный рудник и введена новая очередь обогатительного комплекса.

В целом власти Камчатки планируют к 2022 году увеличить добычу золота до 10 тонн за счет ввода в эксплуатацию новых горно-обогатительных комбинатов. В их число входит предприятие на месторождении золота Кумроч мощностью до 500 тыс. тонн руды в год и обогатительный комплекс мощностью 600 тыс. тонн руды в год на Озерновском месторождении золота.

Россия развивала золотодобывающую промышленность в течение 30 лет после распада СССР. За это время в стране было произведено более 6 000 тонн (194 млн унций) золота, включая попутное, вторичное и золото в концентратах, что составляет около 10% годового мирового объема добычи.