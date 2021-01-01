Переход на синтетические драгоценные камни может иметь положительные последствия для окружающей среды, но может нанести вред тому же самому местному населению, о котором беспокоятся потребители

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Экспертиза

Автор: Тесс МакКлюр (Tess McClure) из Крайстчёрча

(theguardian.com) - Бриллианты долгое время были в долгу перед гением маркетинга. До 1940-х годов они не были популярными для обручальных колец. Затем, в 1947 году, произошло гениальное - De Beers провела кампанию под слоганом «Бриллиант - это навсегда» (A diamond is forever). Этот слоган стал хитом. Рынок изменился. Сегодня обручальные кольца с бриллиантами распространены повсеместно, они сверкают из витрин элитных ювелирных магазинов.

В начале этого года в алмазном PR наступил еще один яркий момент. Компания Pandora, крупнейший в мире розничный торговец ювелирными изделиями, объявила, что полностью перейдет на бриллианты лабораторного производства. Это вызвало положительные заголовки во всем мире, и это называют «этической позицией против добытых из недр бриллиантов».

Pandora не одинока. В 2020 году De Beers инвестировала в линию выращенных в лаборатории бриллиантов, запустив завод по производству до 400 000 камней в год. Другие розничные продавцы рекламируют свои лабораторные камни как «100-процентно этичные и свободные от конфликтов» или как «этический выбор». Это изящное решение для отрасли, запятнанной сообщениями об эксплуатации, и искусно созданное для потребителей-миллениалов, озабоченных этической стороной потребления.

Но на самом деле, по мнению экспертов и рабочих, все обстоит сложнее. Массовый переход на изготовленные в лаборатории драгоценные камни может иметь положительные экологические последствия и избавить компании от репутационных рисков. Но из-за этого может лишиться многого то же самое местное население, о которых беспокоятся потребители, и это происходит в тот момент, когда отслеживаемые, этично добытые драгоценные камни становятся доступнее, чем когда-либо.

«Что-то не так»

«Если вы начинаете выращивать алмазы в лаборатории, вы не только лишаете людей рабочих мест, но также создаете напряженность среди местного населения и для стран», - говорит Урика Примус (Urica Primus). «Как будут выживать [шахтеры], как они будут обеспечивать себя, добывать свои средства к существованию, содержать свои семьи?»

Примус 30 лет, она происходит из семьи горняков в Гайане. Гайана, одна из беднейших стран Южной Америки, была в своей истории источником прибыли для других стран. Британские рабовладельцы разбогатели на рабах из Гайаны. Природные ресурсы - золото, алмазы, полезные ископаемые, нефть и газ - являются ее крупнейшим экспортным товаром, в области добычи которых рассчитывают найти работу около 18% населения.

После нескольких лет помощи своей семье на руднике Примус в 18 лет начала добычу на собственном небольшом карьере в Тамакае, районе добычи золота и алмазов. Сегодня она является президентом Организации женщин-горняков (Women Miners Organisation) Гайаны.

Мелкомасштабная добыча полезных ископаемых - тяжелая работа, особенно для женщин. Многие рудники находятся в очень отдаленных местах, в районах, которые Примус называет «непроходимыми зарослями – там просто джунгли и деревья». Шахтеры живут, подвергаясь опасности нападения и вооруженного ограбления, женщины подвергаются дополнительному риску сексуального насилия. В сезон дождей в некоторых рудниках могут быть обрушения, в результате чего могут погибнуть шахтеры. Но горная добыча - это еще и важнейший источник дохода, развития и получения средств на образование. По ее словам, компании, которые заботятся об этических вопросах, должны инвестировать в повышение стандартов, а не исчезать.

«Эти компании заработали миллионы и миллионы долларов на добыче полезных ископаемых. Какой процент прибыли они готовы отдавать сейчас и поддерживать развитие отрасли, которая в основном поддерживала их жизнь на протяжении десятилетий?»

Примус говорит, что ее заботят не только шахтеры. «Это обязанность правительства финансировать развитие страны за счет взносов и ВВП, полученных от горнодобывающей отрасли, этот переход скажется именно на семьях горняков, … на всей экосистеме горнодобывающей отрасли».

Рост «этического» маркетинга выращенных в лаборатории драгоценных камней также происходит в то время, когда на рынке появляются сертифицированные драгоценные камни и изделия из золота, добытые на справедливой основе. «Кажется, что мы сдались еще до того, как попробовали, - говорит Примус. - Если вы не пробовали использовать такой подход поддержки горняков в этичной добыче золота, то откуда вы знаете, что он не сработает? … Если ваш первый вариант действий – лишить работы миллионы людей во всем мире, значит, что-то не так».

Синтетические алмазы с физической точки зрения идентичны алмазам, добываемым из недр. Они создаются в лаборатории из затравки - крошечного алмазного «зернышка», помещенного либо в камеру с высокой температурой и высоким давлением, либо из циркулирующих газов, разбитых на атомные частицы. Они значительно дешевле - около трети стоимости добываемых из недр эквивалентных камней. Хотя алмазы занимают видное место, другие драгоценные камни тоже выращиваются в лабораториях.

Международный рынок синтетических камней растет. Пандемия привела к сокращению продаж природных алмазов, но даже до 2020 года они снижались - с 2017 года производство падало примерно на 5% ежегодно. Тем временем, по данным отчета по алмазам Bain Diamond Report, рынок выращенных в лаборатории алмазов, хотя и составлял лишь небольшую часть, вырос в 2019 году на 15-20%.

В отчете делается вывод, что рынок природных алмазов и бриллиантов столкнулся с двумя серьезными препятствиями: ростом выращенных в лаборатории драгоценных камней и повышенным вниманием потребителей к этическим аспектам и устойчивости.

«Они формулируют это с точки зрения «это этическое решение», хотя, на мой взгляд, все совсем наоборот, - говорит Кристина Виллегас (Cristina Villegas), директор по горной добыче в некоммерческой организации Pact. - Это просто полный уход от социальных аспектов устойчивости».

Виллегас работает с небольшими горнодобывающими сообществами по всему миру. «Когда вы уходите, цены падают, вы бросаете целые сообщества», - говорит она.

«Эффект кровавого алмаза»

Репутационные проблемы алмазов резко выросли в 2006 году после выхода блокбастера «Кровавый алмаз» (Blood Diamond). С тех пор НПО и журналисты освещали проблемы в алмазодобывающей отрасли, включая использование детского труда, ухудшение состояния окружающей среды и опасные условия работы.

«Многие люди смотрели фильм «Кровавый алмаз», - говорит Сэм Джонсон (Sam Johnson), представитель компании Novita Diamonds, занимающейся продажей изготовленных в лаборатории камней. На сайте компании они называются «единственными по-настоящему этичными бриллиантами на рынке».

По его словам, за последние 18 месяцев бизнес вырос примерно на 400%, и многие клиенты выражают обеспокоенность по поводу применения детского труда или этических последствий добычи алмазов. «Выращенные в лаборатории бриллианты [создаются] в высокотехнологичной лаборатории с помощью высокотехнологичного оборудования. «В этом не участвуют дети», - говорит он.

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Но эксперты говорят, что освещение событий и впечатляющие рассказы могут иметь неприятные последствия, очерняя сообщества горняков. Эксперт по горнодобывающей отрасли и общественным отношениям профессор Салим Али (Saleem Ali) говорит, что значительная часть сектора была реформирована, но общественное мнение - нет. «Были случаи в Сьерра-Леоне, и были проблемы в ДРК, но это было 10-15 лет назад, и для их решения был принят четкий закон», - говорит Али.

Хотя в горнодобывающем секторе по-прежнему существуют серьезные проблемы, бойкоты не помогают сообществам горняков. «Мы должны попытаться решить проблему, а не просто «перерезать пуповину», чтобы просто не приходилось решать проблему», - говорит Али.

Виллегас утверждает, что сейчас можно отслеживать около 80% алмазов, и указывает на другие виды сертификации, такие как Fairmined Gold (Справедливо добытое золото). «Если вы собираетесь заявить о соблюдении этических норм, почему бы не приложить усилия для проведения реформ? - спрашивает Виллегас. - Усилия, исходящие от горнодобывающих компаний, которые … находятся на пути к правильным действиям, вместо того, чтобы уходить?»

Преобразование рынка

Несмотря на то, что решение Pandora вызвало огромные заголовки, собственное изменение в закупках, производимых компанией, будет небольшим. В 2018 году менее 1% ее камней были природными.

Но самая крупная ювелирная компания в мире имеет влияние. Объявляя о переходе на бриллианты лабораторного производства, Pandora заявила, что ее цель - «преобразовать рынок». В интервью Bloomberg генеральный директор Pandora Александр Лачик (Alexander Lacik) сказал об этом шаге: «Мы применяем маркетинговые мускулы. Мы идем ва-банк».

На вопрос, не вводит ли в заблуждение представление о бриллиантах лабораторного производства как о более «этичных», Мэдс Туми-Мэдсен (Mads Twomey-Madsen), вице-президент по корпоративным коммуникациям и устойчивому развитию Pandora, ответил: «Ну, на самом деле мы не делали такого заявления».

Он сказал, что компания уделяет основное внимание экологической устойчивости и является частью более широкого перехода к углеродной нейтральному. «Чтобы Pandora стала компанией с низким уровнем выбросов углекислого газа, это правильный путь для нас», - сказал он.

Продавцы синтетических камней также утверждают, что они увеличивают «пирог», а не отрезают «кусок» от него. Pandora утверждает, что синтетические камни дешевле, и это создаст новый рынок для бриллиантов. «Имейте в виду, что мы даже не окажем влияния на рынок добываемых из недр бриллиантов, потому что количество, которое мы используем, настолько маленькое, что я сомневаюсь, что вы сможете увидеть какие-либо последствия от этого», - добавляет Туми-Мэдсен. По словам Али, если рынок действительно расширится, «это не обязательно должна быть игра, победителем из которой выходит кто-то один».

Сложно утверждать, что изготовленные в лаборатории драгоценные камни более экологически устойчивые. В отчете, подготовленном по заказу алмазодобывающего сектора, делается вывод о том, что при горной добыче производится меньше CO2, чем при производстве синтетических алмазов, но не учитывает в полной мере влияние создания рудника. Pandora говорит, что, если бы их лабораторные камни производились с использованием 100% возобновляемой энергии, то они создавали бы только 10% объема выбросов, образующихся при горной добыче алмазов.

Али говорит, что компании по производству синтетических алмазов более твердо придерживаются экологических требований - изготовленные в лаборатории алмазы могут производиться со 100-процентным использованием возобновляемых источников энергии.

«Я думаю, они могут привести аргументы в пользу защиты окружающей среды, и это справедливо, - говорит он. - В социальной сфере, я думаю, им нужно быть очень осторожными. Они создают не так много рабочих мест, как в алмазодобывающей отрасли. И они не предоставляют их там, где они больше всего нужны».

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