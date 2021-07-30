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30 июля 2021

De Beers увеличила объем производства в первом полугодии

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30 июля 2021

Шри-ланкийский торговец драгоценными камнями обнаружил самый большой в мире сапфир весом 2,5 млн каратов

Крупнейший в мире сапфировый блок стоимостью около 72 млн фунтов стерлингов весом 510 килограммов или 2,5 млн каратов был обнаружен во дворе дома торговца драгоценными камнями в Шри-Ланке. Он получил название «Счастливая находка».

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30 июля 2021

Дефицит алмазного сырья

Сегодня
Экспертиза

Автор: Ави Кравиц (Avi Krawitz)

(diamonds.net) - Алроса обычно не покупает алмазы. Будучи крупнейшим производителем алмазного сырья по объему, российская алмазодобывающая компания обеспечивает около четверти мировых поставок и поэтому уступает De Beers только в том, что та задает тон на рынке.

Поэтому было несколько необычно, что АЛРОСА купила бόльшую часть алмазного сырья на аукционе, проведенном в июле российским государственным хранилищем ценностей - Гохраном. Компания обычно продает в Гохран, когда у нее есть избыточные складские запасы, которые нужно реализовать. На этот раз компании АЛРОСА нужно было восполнить пробелы в товарных запасах перед ее июльской торговой сессией. Другими словами, у нее не хватало алмазного сырья для удовлетворения спроса.

Этот странный сценарий стал еще одним показателем того, насколько сильным будет рынок алмазного сырья в 2021 году. Кроме того, согласно сообщениям клиентов Rapaport News, на своей очередной продаже Алроса подняла цены примерно на 7%. Это в дополнение к повышению цен на 16%, проведенному в первом полугодии. Точно так же индекс цен De Beers вырос в среднем на 14% за шестимесячный период, как отметила материнская компания Anglo American в своем промежуточном отчете о прибылях в четверг, и, по данным сайтхолдеров, она подняла их еще примерно на 5% в июле.

Алмазодобывающие компании указывают на восстановление розничной торговли в США, где отложенный спрос, большой объем сбережений и государственные стимулы побуждают потребителей снова тратить деньги на подарки. Производители бриллиантов тем временем задаются вопросом, насколько устойчива динамика рынка алмазного сырья. Но из-за необходимости выполнять заказы на бриллианты они продолжают делать закупки.

Все это имеет смысл, поскольку спрос продемонстрировал уверенное возвращение после кризиса 2020 года, вызванного коронавирусом. Однако существует также проблема, связанная с предложением. Может быть, объем производства алмазов слишком низкий?

Похоже, что добыча алмазов достигла пика, и была установлена ​​новая нижняя планка для объема добычи алмазов. «Отсутствие новых алмазных проектов означает, что предложение в обозримом будущем, вероятно, останется на прежнем уровне или сократится», - заявила Anglo American.

Согласно данным Кимберлийского процесса (Kimberley Process), опубликованным в начале июля, в 2020 году мировой объем добычи алмазного сырья упал на 23% по объему, до 107,1 млн каратов, и на 31% в стоимостном выражении, до $9,24 млрд. И хотя ожидается, что в 2021 году стоимость вырастет более чем на 10%, чему способствуют более высокие цены, по оценкам Rapaport, объемы сократятся примерно на 4%, как показывают прогнозы.

На данный момент Covid-19 продолжает наносить вред алмазодобывающему сектору, при этом работу нарушают спорадические вспышки распространения вируса. Так произошло на руднике Экати (Ekati) в июне, а некоторые рудники, такие как Гачо Куэй (Gahcho Kué), оставались закрытыми дольше, чем ожидалось в начале года. Добыча на трубках Заря и Зарница, принадлежащих АЛРОСА, была приостановлена ​​на 14 месяцев до июня 2021 года, хотя с тех пор возобновлена работа на обоих рудниках.

De Beers также столкнулась с производственными проблемами из-за проливных дождей и проблем с электроснабжением в первом квартале, что привело к более низким объемам производства, чем планировалось изначально. И что, возможно, наиболее важно, в ноябре прошлого года был закрыт рудник Аргайл (Argyle) в Австралии, в результате чего с рынка ушло от 10 до 20 млн каратов в год.

Возможно, это проливает свет на оживление на рынке алмазного сырья в этом году. В то время как розничные продажи и спрос на бриллианты вернулись к уровню, существовавшему до пандемии, объем производства алмазов находится на историческом минимуме.

Сейчас осуществляется сценарий, который в течение многих лет предлагался инвесторам относительно долгосрочной стоимости бриллиантов, - для алмазодобывающих компаний растущий спрос и застойное предложение должны привести к росту цен на алмазное сырье и увеличению его продаж. И это должно еще больше поддерживать цены на бриллианты.

Хотя многие сомневаются, является ли недавнее повышение цен на бриллианты устойчивым, производители бриллиантов говорят, что они не могут снижать цены из-за высокой стоимости алмазного сырья. А если объемы производства алмазного сырья будут ограничены по сравнению со спросом, алмазодобывающие компании все же смогут поддерживать текущий уровень цен на алмазное сырье.

De Beers пояснила, что в первом полугодии 2021 года устойчивый спрос в сочетании с ограниченным предложением, вызванным производственными проблемами, создали благоприятную динамику, которая также поддержала более высокие цены на алмазное сырье. Возможно, эта ситуация сохранится и во втором полугодии, когда в праздничный сезон спрос обычно растет.

Поскольку не планируется открытие каких-то крупных месторождений, это также может стать новой нормальной ситуацией в долгосрочной перспективе. Неудивительно, что алмазодобывающие компании внезапно стали говорить рынку об эффективности. Цепочка поставок действительно станет более жесткой. И такой сценарий является хорошим предзнаменованием для любого, кто может заполучить алмазное сырье, даже если для этого придется запустить руку в государственное хранилище ценностей.

 

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