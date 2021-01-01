Продажи продолжают расти, но растет и стоимость складских запасов

Автор: Джойс Кауф (Joyce Kauf)

(diamonds.net) - Какая разница за год. В прошедшем месяце на рынке царил оптимизм, что подтвердилось прогнозами о сильном сезоне праздничных продаж. Даже с учетом сокращения прибылей отмечался позитив.

Нью-Йорк: постоянная реклама

«Единственное, на что мы должны обращать внимание, - это на повышение цен - произойдет ли это и когда», - сказал Йозеф Поплэк (Yosef Poplack), вице-президент по продажам нью-йоркской оптовой компании Gem Wave.

По словам Поплэка, ниша Gem Wave, которой являются бриллианты категории «меле», наборы и ​​подобранные пары фантазийных камней, временно защитила компанию от маленькой маржи, с которой сталкиваются многие в отрасли. Хотя он сам не сталкивался с какими-либо проблемами с обеспечением складских запасов, он считает, что сокращение рабочей силы на индийских фабриках из-за Covid-19 вызывает озабоченность в отрасли.

Что касается того, влияет ли политика на его бизнес, он заявил, что это «даже не является проблемой» и что важнее всего «наладить внутреннюю и мировую экономику».

«Розничные магазины покупают ювелирные изделия», - сообщил Поплэк, добавив, что даже прошлым летом он мог «проникнуть в офис» и отправить товары новым клиентам, которые продолжают покупать у него.

Несколько месяцев назад Gem Wave расширила свой ассортимент, включив в него камни, сертифицированные Геммологическим институтом Америки (Gemological Institute of America, GIA), весом от полкарата и выше, круглой огранки и камни любой причудливой формы. Все складские запасы компании - это «на 100 % природные бриллианты, добытые из недр» (100% natural mined diamonds), - такой коммерческий аргумент приводит компания на своем веб-сайте и в документах.

По словам Поплэка, сотрудничество с несколькими торговыми группами помогло укрепить репутацию его компании и расширить ее клиентскую базу. А его постоянная реклама позволила получать звонки от потенциальных клиентов. «Если дела пойдут так, как сейчас, я смогу увидеть рост бизнеса только в период праздничных продаж, по мере роста спроса. Все возвращается к жизни».

Чикаго: ценовые предпочтения

Эйтан Борохов (Eitan Borochov) опасался, что пандемия продлится даже дольше, чем она была. Но теперь владелец оптовой компании ABC Diamonds в Чикаго, штат Иллинойс, «на удивление оптимистичен», воодушевленный более высокими продажами и почти осязаемым ощущением, что экономика улучшается.

Тем не менее, складские запасы - одна из его главных забот. По словам Борохова, из-за его нежелания платить «новые, более высокие цены» «немного сложнее» получить нужные ему товары. Он все-же предпочитает «стабильные цены, облегчающие планирование».

По его словам, кризис в Индии будет иметь как краткосрочные, так и долгосрочные последствия: цены будут продолжать расти, но как только кризис закончится, «на рынке появится изобилие товаров, и цены снова начнут выравниваться».

Отмечая связь между политикой и экономикой, он сказал, что план администрации США по повышению корпоративных налогов может вызвать замедление на рынке, который в настоящее время готов к росту. Он также выразил озабоченность по поводу прозрачности в секторе выращенных в лаборатории бриллиантов.

Тем не менее, он предсказал потенциально светлое будущее. «Если летом тренд сохранится, сезон праздничных продаж будет потрясающим - впервые за многие годы».

Лос-Анджелес: сокращение прибыли

По мнению Тони Айвазяна (Tony Ayvazian), «проблема заключается в том, чтобы найти нужные товары по правильной цене. Все дело в нормах прибыли».

Президент оптовой компании Ayvazian Company в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, прокомментировал, что «поиск товаров по разумной цене от производителей бриллиантов больше не является выигрышным предложением для тех из нас, кто находится на Западном побережье». Он сослался на «жесткую» конкуренцию со стороны нью-йоркских оптовиков и интернет-магазинов и заметил, что подержанные товары «снова играют важную роль».

По его словам, несмотря на то, что на общем рынке наблюдается активность, именно торговля между дилерами еще больше снижает маржу. «Мы не получаем звонков от ритейлеров. При всем уважении к дилерам - я сам дилер - мы не можем поддерживать бизнес таким образом».

Айвазян был меньше озабочен политической ситуацией - «Нас уже меньше волнует политика», чем инфляция и ее влияние на цены на бриллианты. «Новые бриллианты не будут дешевыми, поскольку производители бриллиантов платят за алмазное сырье по высокой цене». Инфляция также влияет на стоимость жизни, что может снизить объем продаж.

Из-за сокращения рентабельности Айвазян больше не сосредоточивает свое внимание на продаже бриллиантов весом три четверти карата или 1 карат. Он предпочитает покупать «камни красивой фантазийной огранки, включая огранки «изумруд», «груша» и даже «маркиз».

Выражая оптимизм по поводу сезона праздничных продаж, он также признал «дилемму, когда иногда продают по цене ниже себестоимости, просто чтобы создать ликвидность».

«На протяжении десятилетий наш бизнес был в режиме «круиз-контроля» - это было «покупка-продажа-покупка», - пояснил он. - Но теперь вы являетесь водителем, и вам нужно адаптироваться, - даже если это означает продажу в Интернете 24 часа 7 дней в неделю, - или вы упретесь в стену».